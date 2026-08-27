Впечатляваща сума: Колко платиха Меган и Хари за луксозен частен самолет до Великобритания

М еган Маркъл и принц Хари похарчиха шестцифрена сума за частен полет от Лос Анджелис до Бирмингам, съобщи Page Six.

Двойката е наела частен самолет чрез глобалната компания за авиопревози Planet 9, чиято цена достига по 12 000 долара на час. Полетът с продължителност 10 часа е струвал на семейството близо 120 000 долара.

Луксозният самолет от модела Bombardier Global Express XRS, реновиран през 2023 г., разполага с две бани, удобни седалки за 13 пътници, пет легла, които осигуряват места за спане на шестима души, и багажно отделение за до 15 куфара.

Защо избраха частен полет?

Източник разкрива, че херцозите на Съсекс са избрали частен чартър, за да могат да вземат със себе си в Обединеното кралство и домашните си любимци – черен лабрадор на име Пула и бигъл на име Миа. Пилетата от имението им в Монтесито обаче остават в Калифорния.

Преместването на Меган и Хари обратно в Обединеното кралство „за удължен период от време“ шокира обществеността, шест години след като те се оттеглиха от кралските си задължения и се установиха в САЩ.

„Бъкингамският дворец бе уведомен предварително за преместването“, потвърждава източникът. Крал Чарлз III е бил информиран за намерението на сина си и снаха си дни преди новината да гръмне в медиите.

The staggering cost Meghan Markle and Prince Harry paid to fly on luxurious private jet to UK https://t.co/s4qYIXBdBz pic.twitter.com/atdJZh4quP — Page Six (@PageSix) August 26, 2026

Основната причина за неочакваното решение се оказва именно Чарлз III, който продължава борбата си с рака. Монархът очаквал с нетърпение да прекарва повече време със сина си, снаха си и внуците си.

Ново начало извън Бъкингам

Семейството ще се установи в резиденция, която няма да бъде кралска собственост, и двамата няма да се завръщат към официалните си задължения като членове на кралското семейство. Децата им – 7-годишният Арчи и 5-годишната Лилибет – се очаква да тръгнат на училище в Англия още този месец.

Имението в Монтесито остава тяхна собственост, но двойката вече търси нов дом в района на Котсуолдс – близо до извънградската резиденция на Чарлз и Камила Highgrove House.

Въпреки стоплянето на отношенията с краля, Хари и Меган остават все така дистанцирани от принц Уилям и Кейт Мидълтън след поредицата от интервюта и разкрития в мемоарите на Хари „Резервният“.