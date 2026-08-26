Почина филмовата легенда Тим Къри

Л егендарният актьор Тим Къри почина на 80-годишна възраст, съобщава „Дейли мейл“. Той е издъхнал в дома си в Лос Анджелис след продължителни здравословни проблеми.

Къри става известен с ролята на д-р Франк-Н-Фъртър в култовия мюзикъл „Шоуто на ужасите на Роки Хорър“, която го превръща в една от емблематичните фигури в „Холивуд“.

Той играе и ролята на подозрителния и педантичен господин Хектор в „Сам вкъщи 2“ от 1992 г. Макар персонажът да не е сред главните герои, с изпълнението на Къри той се превръща в един от най-запомнящите се във филма.

Къри има богата кариера и на театралната сцена. Между 2004 и 2007 г. той играе крал Артур в мюзикъла „Спамалот“ на „Монти Пайтън“, като участва в постановките в Чикаго, на Бродуей и в лондонския Уест Енд. Сред останалите му сценични роли са „Какво ще кажете за Дик?“, „Любимата ми година“ и „Травестити“.

През 2015 г. Къри е удостоен с наградата за цялостен принос по време на церемонията за наградите „Тони“ в Лос Анджелис.

Миналата година актьорът говори публично за здравословното си състояние по време на специална прожекция, посветена на 50-годишнината на „Шоуто на ужасите на Роки Хорър“.