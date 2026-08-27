Тревога в Норвегия: Крал Харалд V е в критично състояние, дворецът отмени всички ангажименти

З дравословното състояние на краля на Норвегия Харалд V се е влошило рязко в болницата и в момента е „изключително тежко“, съобщиха официално от кралския двор, пише The Post.

Най-възрастният властващ монарх в Европа и церемониален държавен глава на Норвегия от 1991 г. насам бе приет по спешност в болница на 17 август. От двореца уточниха, че 89-годишният крал се лекува от сериозна бактериална инфекция в кръвта.

Престолонаследникът принц Хокон и съпругата на монарха, кралица Соня, са отменили всички свои планирани официални ангажименти, гласи съобщението на двореца.

Norway's King Harald in 'very serious' health condition, royal family cancels all planned events https://t.co/iDakyq6uIZ pic.twitter.com/0qerBNZbZQ — New York Post (@nypost) August 27, 2026

Молитви за монарха

Членове на кралското семейство, сред които престолонаследникът и кралицата, бяха заснети да пристигат в Университетската болница в Осло, където се лекува кралят.

„Цялата нация е обединена, докато изпращаме нашите топли мисли към краля и цялото кралско семейство“, заяви премиерът на Норвегия Юнас Гар Стьоре в официално обръщение.

King Harald V of Norway's health ‘deteriorates’: Norwegian royal family cancels all engagements and rushes to his hospital bedsidehttps://t.co/ZDVhMwaEE5 pic.twitter.com/Jdtokkv6IB — Tatler (@Tatlermagazine) August 27, 2026

През 2024 г. крал Харалд V обяви, че ще намали броя на публичните си появи поради напредналата си възраст, но категорично отхвърли възможността за абдикация с думите, че клетвата му като крал е доживотна.