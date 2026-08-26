Принц Хари и Меган пристигнаха във Великобритания

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Х ерцогът и херцогинята на Съсекс се завърнаха във Великобритания, съобщава BBC.

Смята се, че принц Хари, Меган и децата им Арчи и Лилибет са пристигнали в страната с частен полет от Калифорния. Говорител на кралската двойка заяви по въпроса единствено: „Това не е тема, която бихме коментирали“.

Информацията, че семейството се мести за постоянно в Обединеното кралство през август, излезе още миналата седмица. Двамата нямат намерение да се връщат към изпълнението на официални кралски ангажименти, а ще живеят в страната като частни лица.

Prince Harry, Meghan Markle and their kids arrive back in the UK https://t.co/2cwSVlfgNa pic.twitter.com/kvfJbivKDJ — New York Post (@nypost) August 26, 2026

Очаква се семейството да се установи в частно имение извън Лондон, разположено в живописния район Котсуолдс. Техните деца Арчи и Лилибет вече са записани в училище, където новата учебна година започва следващата седмица.

Припомняме, че семейство Съсекс напусна Обединеното кралство и се оттегли от кралските си задължения в началото на 2020 г., след което през март същата година се установи за постоянно в Калифорния.

Крал Чарлз III е бил информиран за предстоящото им преместване по-рано този месец. През юли семейството го посети в извънградската му резиденция Хайгроув, но тогава въпросът за окончателно завръщане не е бил обсъждан. Принцът и принцесата на Уелс – Уилям и Кейт – също са уведомени за намеренията им. До този момент Хари и Меган не бяха идвали заедно във Великобритания от погребението на кралица Елизабет II през 2022 г.

Въпросът за сигурността на семейство Съсекс отново доведе до горещи дебати на Острова. Миналата година принц Хари загуби съдебно дело относно степента на охрана, която му се полага на британска земя. Херцогът се опита да обжалва решението за понижаване на нивото на сигурността му, взето след отказването му от кралските задължения и заминаването за САЩ.

Prince Harry and his wife, Meghan, Duchess of Sussex, have arrived in Britain, U.K. media reported, following their decision to return after six years living in California. https://t.co/tdz9y5eMNm — The Washington Post (@washingtonpost) August 26, 2026

Към момента не е ясно какви извънредни мерки за безопасност ще бъдат предприети за тях в Обединеното кралство и кой ще поемат разходите. След новината за завръщането им говорител на британското Министерство на вътрешните работи заяви, че решенията относно охраната се вземат от Изпълнителния комитет за защита на кралските особи и публичните фигури (Ravec), а държавната система за сигурност е „строга и пропорционална“.

Prince Harry, Meghan Markle and kids land in the UK six years after Megxit https://t.co/X5xl6iyqnC pic.twitter.com/TbndcGUeyC — New York Post (@nypost) August 26, 2026

Принц Хари неведнъж е заявявал, че именно притесненията за сигурността са били основната причина да не води съпругата и децата си във Великобритания.

Междувременно миналия месец херцогът и още шест известни личности загубиха делото срещу издателя на Daily Mail за нарушаване на личното пространство. В резултат на това те са изправени пред риска да platят до 34,5 милиона паунда за покриване на съдебните разноски на медийната група Associated Newspapers.