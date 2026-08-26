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Принц Хари и Меган пристигнаха във Великобритания

Херцогът и херцогинята на Съсекс пристигнаха от Калифорния заедно с децата си Арчи и Лилибет. Семейството се установява за постоянно в Котсуолдс, като децата вече са записани в местно училище, а въпросът с охраната им остава спорна тема

Стела Христова Стела Христова

26 август 2026, 15:54
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Х ерцогът и херцогинята на Съсекс се завърнаха във Великобритания, съобщава BBC.

Смята се, че принц Хари, Меган и децата им Арчи и Лилибет са пристигнали в страната с частен полет от Калифорния. Говорител на кралската двойка заяви по въпроса единствено: „Това не е тема, която бихме коментирали“.

Информацията, че семейството се мести за постоянно в Обединеното кралство през август, излезе още миналата седмица. Двамата нямат намерение да се връщат към изпълнението на официални кралски ангажименти, а ще живеят в страната като частни лица.

Очаква се семейството да се установи в частно имение извън Лондон, разположено в живописния район Котсуолдс. Техните деца Арчи и Лилибет вече са записани в училище, където новата учебна година започва следващата седмица.

Припомняме, че семейство Съсекс напусна Обединеното кралство и се оттегли от кралските си задължения в началото на 2020 г., след което през март същата година се установи за постоянно в Калифорния.

Крал Чарлз III е бил информиран за предстоящото им преместване по-рано този месец. През юли семейството го посети в извънградската му резиденция Хайгроув, но тогава въпросът за окончателно завръщане не е бил обсъждан. Принцът и принцесата на Уелс – Уилям и Кейт – също са уведомени за намеренията им. До този момент Хари и Меган не бяха идвали заедно във Великобритания от погребението на кралица Елизабет II през 2022 г.

Въпросът за сигурността на семейство Съсекс отново доведе до горещи дебати на Острова. Миналата година принц Хари загуби съдебно дело относно степента на охрана, която му се полага на британска земя. Херцогът се опита да обжалва решението за понижаване на нивото на сигурността му, взето след отказването му от кралските задължения и заминаването за САЩ.

Към момента не е ясно какви извънредни мерки за безопасност ще бъдат предприети за тях в Обединеното кралство и кой ще поемат разходите. След новината за завръщането им говорител на британското Министерство на вътрешните работи заяви, че решенията относно охраната се вземат от Изпълнителния комитет за защита на кралските особи и публичните фигури (Ravec), а държавната система за сигурност е „строга и пропорционална“.

Принц Хари неведнъж е заявявал, че именно притесненията за сигурността са били основната причина да не води съпругата и децата си във Великобритания.

Междувременно миналия месец херцогът и още шест известни личности загубиха делото срещу издателя на Daily Mail за нарушаване на личното пространство. В резултат на това те са изправени пред риска да platят до 34,5 милиона паунда за покриване на съдебните разноски на медийната група Associated Newspapers.

Редактор: Стела Христова
Принц Хари Меган Маркъл Кралско семейство Завръщане във Великобритания Обединеното кралство Котсуолдс
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