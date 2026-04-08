Иран атакува с ракети и дронове след примирието със САЩ

С аудитска Арабия е прехванала 9 ирански дрона, насочени към нейна територия, съобщи саудитското министерство на отбраната, на фона на продължаващи атаки срещу държави от Персийския залив въпреки постигнатото примирие между САЩ и Иран.

В кратко съобщение в Х говорител на министерството посочва, че е извършено „прехващане и унищожаване на девет дрона през последните часове“.

Мирният план на Иран е капитулация за САЩ

Обединените арабски емирства обявиха, че са били подложени на нови ирански атаки, като уточниха, че от началото на примирието са свалени 17 ирански ракети и 35 дрона.

„От влизането му в сила са регистрирани 17 балистични ракети и 35 дрона, като противовъздушната отбрана успешно ги неутрализира“, посочват от ОАЕ в X.

По-рано Иран обяви, че е извършил атаки срещу Кувейт и Обединените арабски емирства.

Армията на Кувейт съобщи, че от 8:00 ч. тази сутрин противовъздушната му отбрана е активизирана заради атаки от Иран. Свалени са 4 ирански ракети и 42 дрона.

Някои от тях са били насочени към ключови нефтени съоръжения и електроцентрали в южната част на страната, уточниха кувейтските военни.

Израел отвори ада над Ливан, десетки загинали

Атаките са нанесли значителни щети на петролни и енергийни съоръжения, както и на съоръжения за обезсоляване на вода, които са жизненоважни в региона.

Иранският Корпус на гвардейците на Ислямската революция заяви днес, че през нощта е атакувал енергийни съоръжения в региона, свързани със САЩ и Израел, включително в саудитския пристанищен град Янбу, съобщиха ирански държавни медии.