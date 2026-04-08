Иран атакува с ракети и дронове след примирието със САЩ

Десетки ирански дронове и ракети над държавите край Персийския залив

8 април 2026, 18:22
Иран атакува с ракети и дронове след примирието със САЩ
С аудитска Арабия е прехванала 9 ирански дрона, насочени към нейна територия, съобщи саудитското министерство на отбраната, на фона на продължаващи атаки срещу държави от Персийския залив въпреки постигнатото примирие между САЩ и Иран.

В кратко съобщение в Х говорител на министерството посочва, че е извършено „прехващане и унищожаване на девет дрона през последните часове“.

Обединените арабски емирства обявиха, че са били подложени на нови ирански атаки, като уточниха, че от началото на примирието са свалени 17 ирански ракети и 35 дрона.

„От влизането му в сила са регистрирани 17 балистични ракети и 35 дрона, като противовъздушната отбрана успешно ги неутрализира“, посочват от ОАЕ в X.

По-рано Иран обяви, че е извършил атаки срещу Кувейт и Обединените арабски емирства.

Армията на Кувейт съобщи, че от 8:00 ч. тази сутрин противовъздушната му отбрана е активизирана заради атаки от Иран. Свалени са 4 ирански ракети и 42 дрона.

Някои от тях са били насочени към ключови нефтени съоръжения и електроцентрали в южната част на страната, уточниха кувейтските военни.

Атаките са нанесли значителни щети на петролни и енергийни съоръжения, както и на съоръжения за обезсоляване на вода, които са жизненоважни в региона. 

Иранският Корпус на гвардейците на Ислямската революция заяви днес, че през нощта е атакувал енергийни съоръжения в региона, свързани със САЩ и Израел, включително в саудитския пристанищен град Янбу, съобщиха ирански държавни медии.

