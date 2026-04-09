Хирурзи извадиха 10-сантиметров червей от окото на пациентка

С ърбежът и зачервяването на очите не винаги означават конюнктивит. Възможни са и по-екзотични диагнози, както в случая с пенсионерка от Италия, описан в списание Pathogens.

62-годишна жена се обърнала към офталмолози с оплакване от безболезнен отток и усещане за чуждо тяло в дясното око. Пациентката съобщила, че преди три месеца вече е имала проблеми с това око: то се подуло и се отваряло трудно. Тогава ѝ предписали антибиотици и хормонални капки за очи, след което състоянието ѝ се подобрило. Сега обаче симптомите се завърнали.

Очното дъно и остротата на зрението били в норма, но по време на преглед с биомикроскоп лекарите открили под конюнктивата - прозрачната обвивка на окото - тънко, извиващо се нишковидно тяло. Офталмолозите предположили, че това е паразит.

Хирурзите взели решение да отстранят червея. Под местна упойка те направили разрез на конюнктивата и извадили паразит с дължина 10,5 сантиметра. Анализът показал, че това е червей Dirofilaria repens.

Той причинява дирофилариоза - паразитно заболяване. Най-често хелминтът остава под кожата или засяга очите и лигавицата. Това е сравнително рядко заболяване и е трудно за диагностициране. Естествени гостоприемници на паразитите са домашните кучета, котки и дивите представители на семейство кучета (лисици и вълци). Както се оказало, пациентката отглеждала у дома котки и кучета. Червеите се пренасят от комари: при ухапване ларвите попадат в кръвния поток и заразяват гостоприемника. Човек обикновено става случаен гостоприемник: Dirofilaria repens в организма по правило не достига полова зрялост и остава в незряла форма.

Този червей обитава топъл и влажен климат, като за ендемични се смятат регионите на Средиземноморието (Италия, Франция, Гърция, Испания). През последните години обаче ареалът им на местообитание се е разширил поради изменението на климата.