Свят

"Не аплодирайте подпалвача, който идва с кофа вода": Световните лидери реагираха на примирието между САЩ и Иран

От Пекин до Кайро лидерите приветстваха сделката за Ормузкия проток като победа за дипломацията. Докато Тръмп обяви „ден за световен мир“, испанският премиер Педро Санчес напомни, че примирието не изтрива хаоса и разрушенията от последните дни

8 април 2026, 11:46
Е вропа си отдъхна предпазливо в сряда, след като президентът на САЩ Доналд Тръмп се съгласи на двуседмично примирие с Иран, спирайки ракетните удари в замяна на отварянето на Ормузкия проток.

(Във видеото: В последния момент: Как се стигна до двуседмичното примирие с Иран)

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен приветства споразумението като „крайно нужна деескалация“, благодари на Пакистан за посредничеството и призова преговорите за „трайно решение“ да продължат, съобщава Politico.

„Споразумението между САЩ и Иран за примирие е стъпка назад от ръба на пропастта“, добави в X ръководителят на външната политика на ЕС Кая Калас, като призова за усилия за „възобновяване на корабоплаването“ и превръщане на примирието в трайна сделка.

Британският премиер Киър Стармър го нарече „момент на облекчение“ и се очаква да отпътува за Близкия изток в сряда, за да работи с партньорите от Персийския залив за превръщането на отварянето на протока в постоянно. Германският канцлер Фридрих Мерц заяви, че целта сега е „траен край на войната“.

Испанският премиер Педро Санчес зазвуча по-критично, казвайки, че примирията „винаги са добра новина“ - особено ако водят до „справедлив и траен мир“ - но предупреди, че „моментното облекчение“ не може да изтрие „хаоса, разрушението и изгубените животи“, добавяйки, че Испания „няма да аплодира тези, които подпалват света, само защото се появяват с кофа вода“.

Френският президент Еманюел Макрон също приветства споразумението, като го нарече „много добро нещо“. Той заяви: „Очакваме в следващите дни и седмици то да бъде напълно спазвано в целия регион и да позволи провеждането на преговори“, и допълни: „Нашето желание е да гарантираме, че примирието напълно включва и Ливан“.

Италианският министър на отбраната Гуидо Крозето предупреди във вторник, че „лудост изглежда е обзела света“, докато председателят на Европейския съвет Антонио Коща предупреди, че ударите по гражданска инфраструктура могат да се считат за военни престъпления и че всяко разширяване на конфликта ще удари най-силно цивилните.

Как реагира светът

Водещи международни лидери и дипломати приветстваха обявеното двуседмично примирие между САЩ и Иран, като подчертаха необходимостта от използването му като възможност за дипломатическо решение на конфликта.

Сделката за примирие, сключена след като първоначално Тръмп предупреди, че „цяла цивилизация ще умре“, ако Иран откаже да постигне споразумение, зависи от това Техеран да позволи безопасно преминаване през критичния маршрут в Ормуз и да придвижи рамката от 10 точки, представена от неговото правителство.

„Голям ден за световния мир!“, обяви Тръмп в Truth Social рано в сряда, обещавайки подкрепа от САЩ за възстановяване на корабните потоци и рекламирайки потенциален „Златен век на Близкия изток“.

Външният министър на Иран Сейед Абас Арагчи заяви, че Техеран ще спре „отбранителните операции“ и ще координира с въоръжените си сили частичното отваряне на Ормузкия проток при условия като такси и изтегляне на американските военни, добавяйки, че Вашингтон е приел „общата рамка“ на неговия план - прочит с повече условия от твърденията на Тръмп за пълно отваряне.

Генералният секретар на НАТО Марк Рюте заминава за Вашингтон в сряда в момент, който се очертава като голям стрес тест за алианса, докато по-широките искания на Тръмп продължават да разтърсват Европа

Китай също изрази подкрепа за примирието, като говорителят на външното министерство Мао Нин заяви: „Китай приветства обявяването от съответните страни на постигането на споразумение за прекратяване на огъня“, и подчерта ангажимента на Пекин към възстановяване на мира в Близкия изток.

Египет, който посредничи между страните, приветства решението на САЩ да спрат военните операции. Външният министър Бадр Абделати е изразил „дълбоката си признателност за тази важна американска стъпка, която дава шанс на дипломацията и поставя начало на сериозен процес на американско-ирански преговори“. Кайро определи примирието като „ключова възможност, която трябва да бъде използвана, за да се проправи пътят за преговори“ и заяви готовност за „продължаване на неуморните усилия“ съвместно с Пакистан и Турция.

От своя страна Турция призова всички страни да спазват договореното примирие, заявявайки: „Настояваме временното прекратяване на огъня да бъде напълно приложено на място и се надяваме всички страни да се придържат към споразумението“.

Източник: Politico/БГНЕС    
Последвайте ни
ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Таня Радуловска

ВСС отказа да освободи Борислав Сарафов въпреки решението на КС

България Преди 11 минути

„Ако те не разчетат решението на КС по същия начин, по който го разчитат всички останали, в този случай ще се наложи отново ние да направим искане”, каза зам.-министърът на правосъдието Таня Радуловска преди заседанието на кадровиците

Гърция разкри престъпна група за телефонни измами, свързана с България

Гърция разкри престъпна група за телефонни измами, свързана с България

Свят Преди 22 минути

Жертви на измамата са ставали възрастни хора

<p>Румъния вдигна по тревога два изтребителя F-16</p>

Румъния вдигна изтребители заради руска атака с дронове край границата с Украйна

Свят Преди 38 минути

Сигнал за тревога е бил изпратен до населението в северната част на окръг Тулча около 3:44 ч. местно време

Когато килограмите имат история...

Когато килограмите имат история...

Любопитно Преди 39 минути

Милена Цветкова – терапевт-масажист и носител на престижни награди, е вдъхновител на хиляди хора да се върнат към себе си, чрез цялостни програми за възстановяване на тялото и душата

<p>Спалня, бар и душове в облаците: Мелания Тръмп ще лети в джет за 70 милиона долара</p>

Спалня, душове и бар на 10 000 метра височина: Мелания Тръмп получава достъп до правителствен джет за 70 милиона долара

Свят Преди 50 минути

Първата дама ще пътува с джет, разполагащ със спалня, душове и бар, след като Белият дом реши да финализира покупката му въпреки критиките. Демократите в Сената разследват дали придобиването на луксозната машина не нарушава федералните закони за бюджета

Отмениха фестивал, след като на Кание Уест му бе забранено да влиза в Обединеното кралство

Отмениха фестивал, след като на Кание Уест му бе забранено да влиза в Обединеното кралство

Свят Преди 52 минути

Крахът на фестивала идва на фона на вълна от негативни реакции срещу участието на Йе. Те бяха провокирани от поредица негови антисемитски коментари, в които той възхваляваше нацисткия режим и очерняше еврейския народ

Разкриха сутрешния навик, който ви вреди, без да знаете

Разкриха сутрешния навик, който ви вреди, без да знаете

Любопитно Преди 52 минути

Ето какъв ритъм нарушава храносмилането и увеличава риска от запек

Франция окончателно изтегли златото си от САЩ и спечели 13 милиарда евро

Франция окончателно изтегли златото си от САЩ и спечели 13 милиарда евро

Свят Преди 1 час

Banque de France изтегли последните 129 тона злато от Федералния резерв на САЩ, реализирайки печалба от 13 млрд. евро. Операцията по репатриране приключи успешно, като всички френски резерви вече са в Париж, отговаряйки на най-високите световни стандарти

Джей Ди Ванс на митинг в подкрепа на Виктор Орбан в унгарската столица Будапеща

„Дано вдигне...“: Джей Ди Ванс се обади на Тръмп пред 5000 унгарци

Свят Преди 1 час

„Г-н Президент, вие сте на линия с около 5000 унгарски патриоти и мисля, че те ви обичат дори повече от Виктор Орбан“, пошегува се Ванс. Отговорът на Тръмп не закъсня: „Не мога да повярвам!“

Гюров: 223 са арестуваните за купуване на гласове - почти колкото един парламент

Гюров: 223 са арестуваните за купуване на гласове - почти колкото един парламент

България Преди 1 час

По време на визитата си в Якоруда премиерът е забелязал, че местните жители се притесняват да изразяват мнението си

<p>Най-красивото Peugeot 308 досега</p>

Най-красивото Peugeot 308 досега

Технологии Преди 1 час

Дизайнерският отдел на Peugeot е формиран от отличници, моделът наистина изпъква със своята визия, която вече допълва светещо лого отпред и още по-агресивни светлини

Нова провокация: Северна Корея изстреля балистични ракети с малък обсег към Японско море

Нова провокация: Северна Корея изстреля балистични ракети с малък обсег към Японско море

Свят Преди 2 часа

По-рано Сеул съобщи, че във вторник сутринта севернокорейската армия е изстреляла "неидентифициран снаряд"

Мистерията Банкси: Уличният артист се венчал тайно в Лас Вегас за 145 долара

Мистерията Банкси: Уличният артист се венчал тайно в Лас Вегас за 145 долара

Любопитно Преди 2 часа

Мистериозният Банкси тайно се е оженил за Джой Милуърд в Лас Вегас още през 2006 г., разкрива брачен сертификат. Скромната церемония в неонов параклис е струвала само 145 долара, докато днес състоянието на артиста се оценява на 26 млн. долара

Орбан предложил да бъде "мишката", помагаща на "лъва", в разговор с Путин

Орбан предложил да бъде "мишката", помагаща на "лъва", в разговор с Путин

Свят Преди 2 часа

Орбан подчерта близките си отношения с Путин в контекста на войната в Украйна

Иззеха над 600 тона храна без документи в Свиленград

Иззеха над 600 тона храна без документи в Свиленград

България Преди 2 часа

Продуктите са били без идентификационни знаци, без придружаващи документи за произход и без етикети на български език

„Красива изненада“: Обри Плаза ще става майка за първи път

„Красива изненада“: Обри Плаза ще става майка за първи път

Любопитно Преди 2 часа

Актрисата Обри Плаза очаква първото си дете от Кристофър Абът тази есен. Щастливата новина за 41-годишната звезда идва година след загубата на съпруга ѝ, а феновете вече забелязаха прикритите ѝ визии по време на Седмицата на модата в Париж

Всичко от днес

От мрежата

Как да се погрижим за котешката козина през пролетта

dogsandcats.bg

Холандска овчарка и Белгийска Малиноа: по какво се различават

dogsandcats.bg
1

Ники Василковски ще е водещ на „Априлци Рън”

sinoptik.bg
1

Слънцето изгрява за Цветница

sinoptik.bg

Диляна Попова: Нямах търпение да се върна в Корея

Edna.bg

10 години след засаждането си, крайречна гора в Пловдивско ни пази от наводнения и ерозия

Edna.bg

Карагарен: Левски иска да стане шампион, ще се надиграваме на "Герена"

Gong.bg

Станич: Беше важно да скъсим дистанцията с Левски, повече от готови сме

Gong.bg

МС определи кои домакинства ще бъдат признати за енергийно бедни и кои за „уязвими клиенти“

Nova.bg

Разследват жестоко убийство в гараж в Кокаляне, жертвата е намушкана на три места

Nova.bg