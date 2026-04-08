"Не аплодирайте подпалвача, който идва с кофа вода": Световните лидери реагираха на примирието между САЩ и Иран

Рязък спад в цените на петрола след обявеното двуседмично примирие между Иран и САЩ

Е вропа си отдъхна предпазливо в сряда, след като президентът на САЩ Доналд Тръмп се съгласи на двуседмично примирие с Иран, спирайки ракетните удари в замяна на отварянето на Ормузкия проток.

(Във видеото: В последния момент: Как се стигна до двуседмичното примирие с Иран)

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен приветства споразумението като „крайно нужна деескалация“, благодари на Пакистан за посредничеството и призова преговорите за „трайно решение“ да продължат, съобщава Politico.

„Споразумението между САЩ и Иран за примирие е стъпка назад от ръба на пропастта“, добави в X ръководителят на външната политика на ЕС Кая Калас, като призова за усилия за „възобновяване на корабоплаването“ и превръщане на примирието в трайна сделка.

Британският премиер Киър Стармър го нарече „момент на облекчение“ и се очаква да отпътува за Близкия изток в сряда, за да работи с партньорите от Персийския залив за превръщането на отварянето на протока в постоянно. Германският канцлер Фридрих Мерц заяви, че целта сега е „траен край на войната“.

Испанският премиер Педро Санчес зазвуча по-критично, казвайки, че примирията „винаги са добра новина“ - особено ако водят до „справедлив и траен мир“ - но предупреди, че „моментното облекчение“ не може да изтрие „хаоса, разрушението и изгубените животи“, добавяйки, че Испания „няма да аплодира тези, които подпалват света, само защото се появяват с кофа вода“.

Френският президент Еманюел Макрон също приветства споразумението, като го нарече „много добро нещо“. Той заяви: „Очакваме в следващите дни и седмици то да бъде напълно спазвано в целия регион и да позволи провеждането на преговори“, и допълни: „Нашето желание е да гарантираме, че примирието напълно включва и Ливан“.

Италианският министър на отбраната Гуидо Крозето предупреди във вторник, че „лудост изглежда е обзела света“, докато председателят на Европейския съвет Антонио Коща предупреди, че ударите по гражданска инфраструктура могат да се считат за военни престъпления и че всяко разширяване на конфликта ще удари най-силно цивилните.

Как реагира светът

Водещи международни лидери и дипломати приветстваха обявеното двуседмично примирие между САЩ и Иран, като подчертаха необходимостта от използването му като възможност за дипломатическо решение на конфликта.

Сделката за примирие, сключена след като първоначално Тръмп предупреди, че „цяла цивилизация ще умре“, ако Иран откаже да постигне споразумение, зависи от това Техеран да позволи безопасно преминаване през критичния маршрут в Ормуз и да придвижи рамката от 10 точки, представена от неговото правителство.

„Голям ден за световния мир!“, обяви Тръмп в Truth Social рано в сряда, обещавайки подкрепа от САЩ за възстановяване на корабните потоци и рекламирайки потенциален „Златен век на Близкия изток“.

Външният министър на Иран Сейед Абас Арагчи заяви, че Техеран ще спре „отбранителните операции“ и ще координира с въоръжените си сили частичното отваряне на Ормузкия проток при условия като такси и изтегляне на американските военни, добавяйки, че Вашингтон е приел „общата рамка“ на неговия план - прочит с повече условия от твърденията на Тръмп за пълно отваряне.

Генералният секретар на НАТО Марк Рюте заминава за Вашингтон в сряда в момент, който се очертава като голям стрес тест за алианса, докато по-широките искания на Тръмп продължават да разтърсват Европа

Китай също изрази подкрепа за примирието, като говорителят на външното министерство Мао Нин заяви: „Китай приветства обявяването от съответните страни на постигането на споразумение за прекратяване на огъня“, и подчерта ангажимента на Пекин към възстановяване на мира в Близкия изток.

Египет, който посредничи между страните, приветства решението на САЩ да спрат военните операции. Външният министър Бадр Абделати е изразил „дълбоката си признателност за тази важна американска стъпка, която дава шанс на дипломацията и поставя начало на сериозен процес на американско-ирански преговори“. Кайро определи примирието като „ключова възможност, която трябва да бъде използвана, за да се проправи пътят за преговори“ и заяви готовност за „продължаване на неуморните усилия“ съвместно с Пакистан и Турция.

От своя страна Турция призова всички страни да спазват договореното примирие, заявявайки: „Настояваме временното прекратяване на огъня да бъде напълно приложено на място и се надяваме всички страни да се придържат към споразумението“.