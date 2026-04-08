Иран обяви, че затваря напълно Ормузкия проток и заплаши с удари

Тръмп: Примирието с Иран е „пълна победа", уранът ще бъде „напълно уреден"

„Ако сърцето ви бие, ще ви намерим“: Секретният, неизползван досега инструмент на ЦРУ, открил сваления в Иран пилот

Израел: Примирието между САЩ и Иран не включва Ливан

"Не аплодирайте подпалвача, който идва с кофа вода": Световните лидери реагираха на примирието между САЩ и Иран

Спиращи дъха нови кадри разкриват гледките на „Артемис II“ отвъд обратната страна на Луната

„Ще се правят големи пари“: Тръмп обяви исторически обрат и „Златен век“ за Близкия изток

Иран атакува с ракети и дронове след примирието със САЩ

В Иран: САЩ и Израел нарушиха мирното ни предложение

И ран обяви, че затваря напълно Ормузкия проток в отговор на израелските атаки срещу групировката "Хизбула" в Ливан, предаде "Асошиейтед прес".

"Нападението срещу Ливан означава и нападение срещу Иран", заяви генерал Сейед Маджид Мусави, командир на въздушнокосмическите сили на Корпуса на гвардейците на ислямската революция (КГИР).

Той предупреди, че иранските сили подготвят "сериозен отговор", без да разкрива повече подробности.

Иран постави условия за Ормузкия проток, удари основен петролопровод

КГИР заплаши с ответни удари, ако Израел не преустанови атаките срещу Ливан, където само днес бяха убити над 254 и ранени повече от 1165 души.

"Само няколко часа след сключването на споразумението за прекратяване на огъня ционисткият режим започна брутално клане в Бейрут. Отправяме строго предупреждение към САЩ и техния съюзник", обяви КГИР в съобщение, разпространено от иранската държавна телевизия.

Израел отвори ада над Ливан, над 112 загинали

"Ако нападенията срещу скъпия Ливан не бъдат преустановени незабавно, ние ще изпълним нашия дълг и ще отговорим", допълни КГИР.

Всяко затваряне "е напълно неприемливо", каза на брифинг говорителят на Белия дом Каролайн Ливит.

"Ще повторя очакванията на президента и изискването Ормузкият проток да бъде отворен незабавно, бързо и безопасно", добави тя.