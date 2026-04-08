Свят

„Ще се правят големи пари“: Тръмп обяви исторически обрат и „Златен век“ за Близкия изток

Доналд Тръмп прогнозира край на десетилетното напрежение и безпрецедентен икономически бум в Близкия изток. САЩ ще гарантират сигурността в Ормузкия проток, докато Иран започва възстановяване, което според президента ще донесе „големи пари“

8 април 2026, 13:44
"Не аплодирайте подпалвача, който идва с кофа вода": Световните лидери реагираха на примирието между САЩ и Иран
Тръмп: Примирието с Иран е „пълна победа", уранът ще бъде „напълно уреден"
В серия от типични за него емоционални съобщения, президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви фундаментален обрат в геополитическата ситуация в Близкия изток. Според него Иран е готов за радикална промяна, а регионът навлиза в ера на безпрецедентен икономически просперитет.

„Голям ден за световния мир! На Иран им писна, на всички останали също!“, написа Тръмп, като подчерта, че САЩ ще поемат активна роля в регулирането на напрежението в една от най-критичните точки за световната търговия - Ормузкия проток.

„Просто ще се навъртаме наоколо“

Президентът разкри, че американските сили ще помагат за справяне с „натрупания трафик“ в протока и ще гарантират сигурността на доставките. С характерния си стил той обясни, че САЩ ще се позиционират в региона, за да следят процесите отблизо.

„Ще се зареждаме със запаси от всякакъв вид и просто ще се „навъртаме наоколо“, за да сме сигурни, че всичко върви добре. Чувствам се уверен, че ще бъде така“, заяви американският лидер.

Големите пари и възстановяването

Основен акцент в изказването му е икономическият аспект. Тръмп прогнозира, че Иран може да започне мащабен процес на възстановяване, което ще отвори врати за огромни инвестиции.

Икономически бум: „Ще се правят големи пари“, обещава Тръмп.

Нова ера: Президентът сравни бъдещето на Близкия изток с настоящия икономически подем в САЩ.

Стабилност: По думите му, военното присъствие ще бъде по-скоро логистично и гарантиращо сигурността на търговските пътища.

„Точно както преживяваме в момента в САЩ, това може да бъде Златният век на Близкия изток!!!“, завърши президентът на САЩ.

Ето целия пост на президента на САЩ Доналд Тръмп в социалната му мрежа Трут сошъл:

„Голям ден за световния мир! Иран иска това да се случи, на тях им писна! По същия начин и на всички останали! Съединените американски щати ще помагат за натрупания трафик в Ормузкия проток. Ще има много позитивни действия! Ще се правят големи пари. Иран може да започне процеса на възстановяване. Ще се зареждаме със запаси от всякакъв вид и просто ще „се навъртаме наоколо“, за да сме сигурни, че всичко върви добре. Чувствам се уверен, че ще бъде така. Точно както преживяваме в момента в САЩ, това може да бъде Златният век на Близкия изток!!! Президент ДОНАЛД ДЖ. ТРЪМП“

Последвайте ни
biss.bg
carmarket.bg
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Таня Радуловска

Мила Савова

