The Guardian: Северна Корея и династията Ким - който и да е начело, режимът служи само на себе си

Спекулациите, че тийнейджърката Ким Джу-е ще наследи властта в Северна Корея, се засилват. Но засиленото ѝ публично присъствие е по-скоро знак за приемственост, а не за промяна

9 април 2026, 10:04
С еверна Корея е уникален пример за това как формално комунистическа държава се е превърнала в династична система, вече в третото си поколение. Затова, макар идеята, че дъщерята на лидера Ким Чен-ун ще поеме властта, да предизвиква дебати, неочакваните политически преходи не са нещо напълно ново.

В понеделник разузнавателната служба на Южна Корея съобщи, че разполага с "достоверна" информация, че Ким Джу-е е позиционирана като наследник на баща си. Докладът пред депутати в Сеул последва серия от нейни публични появи редом с него, подчертаващи военния ѝ имидж, включително кадри, на които управлява танк, както и месеци на засилена пропаганда, в която държавните медии я описват като "велика личност с ръководна роля".

Т.нар. "кръвна линия на планината Пекту", свързваща семейството със свещената Пектусан, смятана за митичен произход на корейския народ, е ключов елемент от севернокорейската пропаганда. Въпреки това, предвид че Джу-е е на около 13 години, а баща ѝ е едва на 42, разговорите за наследяване на властта изглеждат силно преждевременни.

За самата нея се знае много малко:

  1. точната ѝ възраст е неясна;
  2. възможно е истинското ѝ име да е Джу-хе;
  3. държавните медии не я назовават пряко;
  4. а според някои информации тя има още двама братя или сестри, вероятно момчета.

Мнозина анализатори смятат, че патриархалните норми в Северна Корея правят малко вероятно жена да стане лидер, въпреки че има жени на високи позиции. Освен това невъзможността да продължи мъжката наследствена линия също се разглежда като пречка. Според тях нейната публичност има други цели, да смекчи образа на баща ѝ, да подготви почвата за бъдещо предаване на властта в рамките на семейството и да привлече внимание към военните способности на страната. Възможно е и по-голям брат да бъде подготвян за лидер зад кулисите.

Но независимо кой ще поеме управлението, Северна Корея не е просто семейна диктатура. Политическата система е изградена около приближените на основателя Ким Ир-сен, чиито наследници продължават да държат властта и да извличат икономически ползи. Култът към фамилията Ким, символизиращ стабилност и приемственост, обслужва целия елит.

С течение на поколенията това преклонение неизбежно отслабва. Репресиите остават, но способността на държавата да осигурява основни нужди на населението е изчезнала още преди десетилетия. Недоволните граждани нямат възможност да се противопоставят на режима, който засилва контрола, включително чрез ограничения върху чуждестранните медии, за да не достигат до младите хора по-привлекателни алтернативи извън страната. В същото време частичното възстановяване на търговията с Китай може да осигури ограничен достъп до външна информация.

Напоследък режимът беше допълнително подсилен от нуждата на Русия от оръжия и военен персонал за войната в Украйна, което също така тласна Китай към по-тясно сътрудничество с Пхенян.

Именно експлоатацията и мизерията на милиони севернокорейци финансират луксозния живот на управляващите семейства и оръжейните програми, които гарантират тяхното оцеляване. През 2014 г. комисия на Организация на обединените нации заключи, че ръководството извършва нарушения, "без аналог в съвременния свят".

Около две пети от населението страда от недохранване, като в рамките на семействата жените получават по-малко и по-нискокачествена храна. Те са особено засегнати от затягането на контрола върху пазарите. Родителите на тийнейджъри, включително момичета, все по-често се страхуват от задължителна военна служба, тъй като нараства броят на учениците, подлежащи на набор, а войници се изпращат и зад граница.

Засиленото присъствие на едно младо момиче няма да промени съдбата на останалите. Публичният образ на Ким Джу-е не е знак за радикална промяна, а по-скоро потвърждение и затвърждаване на мрачния статукво.

Вижте в нашата галерия: 9 странни факта за Ким Чен-ун

Спор за цигара прерасна в жесток побой, млад мъж почина

Нова ескалация в Залива: Иран постави условия за корабоплаването в Ормузкия пролив

Майка и дете са сред пострадалите при катастрофата в Прохода на Републиката

Почина актьорът Майкъл Патрик от „Игра на тронове“

От философия до успешно управление: Д-р Джей Ди Минингер (АУБГ) за лидерството отвъд авторитета и уменията на бъдещето.

„Сърцето ми е разбито“: Лейди Гага се извини на феновете си, внезапно отмени концерт

Секретна бележка разкри къде е новият лидер на Иран

В сянката на Иран: Ескалира ли нова голяма война между Пакистан и Афганистан?

Грешката, която убива: Защо само рязкото спиране не е достатъчно, за да избегнете удар?

Meta показа нов AI, който "приоритизира хората"

Muse Spark е създаден за продуктите на ИТ гиганта, като ще бъде внедрен в социалните мрежи и приложения чрез платформата Meta AI. Тя ще стане по-умна с времето и проправя пътя към "персонален суперинтелект": личен асистент, който помага навсякъде

Внимание, шофьори! Ограничения на движението за Великденските празници

Очаква се засилен трафик по основните изходи на София, над 191 000 превозни средства излизат от столицата

Иранска делегация пристига за преговори в Исламабад

Това обяви иранският посланик в Пакистан

Двама загинаха при самолетна катастрофа в Аризона

Самоличността на загиналите все още не е установена

Милорад Младенович

Милорад след Hell's Kitchen: Най-трудното не беше готвенето, а хората! (ВИДЕО)

Милорад признава, че най-голямото му предизвикателство не е било самото готвене, а комуникацията с останалите участници

Тръмп: САЩ ще останат около Иран до "реално споразумение", иначе "стрелбата започва"

В публикация в социалната мрежа Truth Social той заяви, че войските ще бъдат снабдени с допълнителни "боеприпаси, въоръжение и всичко необходимо"

Защо най-големите черни дупки във Вселената „спряха да ядат"? Учените разгадаха мистерията

Изследването на растежа на черните дупки е ключово за разбирането на еволюцията на галактиките и образуването на звездите

Рюте за войната в Иран: Тест, който някои европейски съюзници не издържаха

Генералният секретар на НАТО направи коментара си след среща с Доналд Тръмп в Белия дом

След примирието с Иран: Израел отмени част от ограничителните мерки

Според израелски медии органите на реда се готвят да облекчат ограниченията и за местата за поклонение в Стария град на Йерусалим

Унгария ще поръча от САЩ ракетни системи HIMARS за 700 млн. долара

Информацията беше оповестена след посещението на вицепрезидента на САЩ Джей Ди Ванс в Будапеща

Сбогом, поете на любовта: Поклонението пред Михаил Белчев е днес в Народния театър

Певецът, композитор и поет почина на 6 април, съобщи тогава съпругата му Кристина Белчева

Тръмп след разговор с Рюте: НАТО отсъстваше, когато имахме нужда

Ливан обяви ден на траур, "Хизбула" отговори с ракетна атака срещу Израел

Ливанският министър-председател съобщи, че е започнал активни дипломатически усилия за привличане на международна подкрепа

Велики четвъртък е - най-важният ден от Страстната седмица

Църквата си припомня събитията около последната вечеря на Христос с апостолите, известна като Тайната вечеря

Повече от 300 камиона на пътната помощ излизат на протест в София

По думите им причината е отказът на служебния министър на регионалното развитие Николай Найденов да се срещне с бранша

Янкулов поиска данни за пропусната справедливост заради Сарафов

Правосъдният министър коментира изтеклия мандат на и.ф. главен прокурор

