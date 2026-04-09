The Guardian: Северна Корея и династията Ким - който и да е начело, режимът служи само на себе си

С еверна Корея е уникален пример за това как формално комунистическа държава се е превърнала в династична система, вече в третото си поколение. Затова, макар идеята, че дъщерята на лидера Ким Чен-ун ще поеме властта, да предизвиква дебати, неочакваните политически преходи не са нещо напълно ново.

В понеделник разузнавателната служба на Южна Корея съобщи, че разполага с "достоверна" информация, че Ким Джу-е е позиционирана като наследник на баща си. Докладът пред депутати в Сеул последва серия от нейни публични появи редом с него, подчертаващи военния ѝ имидж, включително кадри, на които управлява танк, както и месеци на засилена пропаганда, в която държавните медии я описват като "велика личност с ръководна роля".

Т.нар. "кръвна линия на планината Пекту", свързваща семейството със свещената Пектусан, смятана за митичен произход на корейския народ, е ключов елемент от севернокорейската пропаганда. Въпреки това, предвид че Джу-е е на около 13 години, а баща ѝ е едва на 42, разговорите за наследяване на властта изглеждат силно преждевременни.

South Korea's spy agency now believes North Korean leader Kim Jong Un's teenage daughter has been positioned as his successor, lawmakers said, citing a recent public display of her driving a tank that was likely intended to dispel any doubts https://t.co/K92GQDqP6L — Reuters (@Reuters) April 6, 2026

За самата нея се знае много малко:

точната ѝ възраст е неясна; възможно е истинското ѝ име да е Джу-хе; държавните медии не я назовават пряко; а според някои информации тя има още двама братя или сестри, вероятно момчета.

Мнозина анализатори смятат, че патриархалните норми в Северна Корея правят малко вероятно жена да стане лидер, въпреки че има жени на високи позиции. Освен това невъзможността да продължи мъжката наследствена линия също се разглежда като пречка. Според тях нейната публичност има други цели, да смекчи образа на баща ѝ, да подготви почвата за бъдещо предаване на властта в рамките на семейството и да привлече внимание към военните способности на страната. Възможно е и по-голям брат да бъде подготвян за лидер зад кулисите.

Но независимо кой ще поеме управлението, Северна Корея не е просто семейна диктатура. Политическата система е изградена около приближените на основателя Ким Ир-сен, чиито наследници продължават да държат властта и да извличат икономически ползи. Култът към фамилията Ким, символизиращ стабилност и приемственост, обслужва целия елит.

С течение на поколенията това преклонение неизбежно отслабва. Репресиите остават, но способността на държавата да осигурява основни нужди на населението е изчезнала още преди десетилетия. Недоволните граждани нямат възможност да се противопоставят на режима, който засилва контрола, включително чрез ограничения върху чуждестранните медии, за да не достигат до младите хора по-привлекателни алтернативи извън страната. В същото време частичното възстановяване на търговията с Китай може да осигури ограничен достъп до външна информация.

Напоследък режимът беше допълнително подсилен от нуждата на Русия от оръжия и военен персонал за войната в Украйна, което също така тласна Китай към по-тясно сътрудничество с Пхенян.

Именно експлоатацията и мизерията на милиони севернокорейци финансират луксозния живот на управляващите семейства и оръжейните програми, които гарантират тяхното оцеляване. През 2014 г. комисия на Организация на обединените нации заключи, че ръководството извършва нарушения, "без аналог в съвременния свят".

Около две пети от населението страда от недохранване, като в рамките на семействата жените получават по-малко и по-нискокачествена храна. Те са особено засегнати от затягането на контрола върху пазарите. Родителите на тийнейджъри, включително момичета, все по-често се страхуват от задължителна военна служба, тъй като нараства броят на учениците, подлежащи на набор, а войници се изпращат и зад граница.

Засиленото присъствие на едно младо момиче няма да промени съдбата на останалите. Публичният образ на Ким Джу-е не е знак за радикална промяна, а по-скоро потвърждение и затвърждаване на мрачния статукво.