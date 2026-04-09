Спасиха над 250 кучета от жилище във Великобритания

Б ританската организация за защита на животните RSPCA съобщи, че спасители са открили над 250 кучета, смес от пудел и други породи, живеещи в едно-единствено жилище.

Благотворителната организация посочва, че броят и условията, в които са живели кучетата, открити на неназовано място във Великобритания, „са излезли бързо извън контрол при утежнени семейни обстоятелства“.

Организацията също така заяви, че „шокиращо“ изображение, направено от спасител и показващо десетки кучета, натъпкани в дневна, не е генерирано от изкуствен интелект, в отговор на многобройни коментари в социалните мрежи, които твърдели, че снимката е фалшива.

Фотографията илюстрира „стряскащата реалност“ на случаите с множество животни, с които се занимава RSPCA, като те са се увеличили с 70 процента в Англия и Уелс от 2021 г., посочва организацията.

Благотворителната организация добавя, че е реагирала на 4 200 подобни случая през последната година, ситуации, в които на един адрес има поне 10 животни.

Центърът за животни Radcliffe Animal Centre в Нотингам, който е приел част от кучетата, съобщава, че те са пристигнали със „силно сплъстена“ козина и възпалена кожа.

„Някои бяха толкова уплашени, че трябваше да ги носим от клетките им до тревата“, се казва в публикация на центъра в социалните мрежи.

Суперинтендантът на RSPCA Jo Hirst заявява: „Това шокиращо изображение е реалността на много случаи с голям брой животни и ситуация, с която нашите служители на първа линия се сблъскват все по-често, с увеличаващ се брой случаи, включващи 10, 20 и дори 100 животни.“

„Разбираме, че хората са толкова потресени, че не вярват на това, което виждат. Но тази снимка не е създадена с изкуствен интелект, тя е реална.“

„Това е стряскащата реалност на това, което може да се случи, когато дори добронамерени собственици се окажат претоварени, неконтролираното развъждане може да излезе извън контрол и условията да се влошат до критична степен.“

RSPCA посочва, че не може да разкрие допълнителна информация за обстоятелствата около собствениците, но допълва, че те сами са потърсили помощ, тъй като са били „претоварени“.

Организацията заявява, че не би било уместно да се предприеме наказателно преследване предвид обстоятелствата и „изключително уязвимия характер“ на собствениците.

Благотворителната организация допълва, че случаите с голям брой животни на един адрес могат да бъдат свързани с психични проблеми, кризата с разходите за живот или развъдчици с лоши практики.

Кучетата от смесени породи с пудел, известни още като „дудъли“, са станали много популярни през последните години и според проучване на Dogs Trust от 2025 г. са сред трите най-разпространени кръстоски сред собствениците на кучета.

През ноември RSPCA съобщи за отделен случай, при който са били спасени 80 кучета, предимно чихуахуа, померани и кръстоски, от къща в Бедфордшър.

От 250-те кучета, спасени от имота, показан на снимката, 87 са били поети от RSPCA, а останалите са били настанени в организацията Dogs Trust.

Кучетата, които са поети от RSPCA, са били разпределени в центрове в райони, включително Хартфордшър, Съри, Норфолк и Нотингамшър, където се подготвят за осиновяване.

Две от кучетата, Стиви и Санди, в момента чакат осиновяване в центъра Southridge Animal Centre на RSPCA.

Стиви е сляпа и глуха и трябва да бъде осиновена заедно с другото куче, което се е превърнало в нейния водач.