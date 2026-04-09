БАБХ спря над 260 тона опасни храни и затвори 27 обекта, някои от които - свързани с лица с имунитет

9 април 2026, 11:47
О т началото на акция „Чиста храна“ досега са затворени 27 обекта, а над 260 тона потенциално опасни храни са възбранени, съобщи д-р Ангел Мавровски, изпълнителен директор на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ), на пресконференция.

От тях близо 208 тона, над 80%, са продукти от животински произход, които крият най-висок здравен риск. Водещи причини за възбраната са изтекъл срок на годност и неясен произход на храните.

Служебният министър на земеделието и храните Иван Христанов отбеляза, че проверките са хиляди, като в някои случаи има връзки между затворени обекти и лица с депутатски имунитет.

„В Монтана е установена връзка на обект, затворен заради изключителни лоши хигиенни условия, с лице с имунитет. Във Враца пък има такъв, който е свързан с доставка на храна в детски заведения. Това е злоупотреба с храна и с нашите деца“, заяви Христанов.

Той даде конкретен пример от Враца: „Констатирано е претоварване на храна от бус, който не е отговарял на температурните условия, в джип. Оттам заминава в обекти в системата на образованието. Когато инспекторът иска да ги провери, човекът казва, че е каратист. Във ферма за коне в Кюстендилско имаше заплахи за насилие. Недопустима е злоупотребата с храна, която слагаме на трапезите си.“

Христанов подчерта, че към него и екипа му са отправяни заплахи, но въпреки тях Министерството на земеделието и БАБХ продължават да действат прозрачно и ефективно.

„БАБХ не е бухалка, спазва правилата и иска страната ни да е сигурна, и всеки да продава качествено агнешко. Агенцията няма да пречи на нормалното функциониране на пазара“, уточни министърът.

Отделно, според Мавровски, се наблюдава над 60% ръст на обажданията за нередности.

„Основно те са от София-град и София-област, но и малки населени места се включват. Най-често сигнализират за храна, но и за нехуманно отношение към животни или нелегални дейности спрямо тях. Имаме голяма активност в Хасково и случаи с контрабанден внос на храни“, обясни той.

Министър Христанов добави още случаи на нарушения: „В Дебелец конфискувахме десетки тонове храна от незаконна кланица. В Свищов също имаше нарушения. В Ловешко установихме замърсяване на течаща вода, а в Габрово – обект с катастрофална хигиена. Имаше заплахи за насилие и гавра с наши служители. Държавата се завърна като гарант за безопасността на храните.“

По думите на Мавровски, акцията обхваща 12 области, а до момента са заловени 125 тона храни от животински произход и 79 тона мляко с изтекъл срок на годност.

Във Враца са спрени близо 190 кг храни от животински произход, предназначени за детски градини и ясли. Проверка на 6 април установила сериозни нарушения при транспортирането, температурния режим и проследимостта на продуктите.

Инспектор на БАБХ проследил товарен автомобил от паркинг пред магазин на търговска верига до детска градина. В превозното средство били открити месо, колбаси, птичи продукти и риба, съхранявани при неподходящи условия. Температурният контрол показал отклонения – охладените продукти били при 4,5°C вместо изискваните 0–2°C, а замразените – при –2,4°C вместо –18°C.

Проверката показала и липса на документи за част от храните, разминавания в партидните номера и доставчик с временно преустановена дейност. Върху някои продукти била посочена дата на производство 6 април, въпреки че храната вече била натоварена и превозвана сутринта същия ден, предава NOVA.

Всички количества са възбранени, управителят на фирмата е санкциониран, а БАБХ ще извърши допълнителни проверки по веригата на доставките и ще изпрати материалите на прокуратурата. Агенцията поиска съдействие от МВР за проследяване на движението и престоя на автомобила във Враца и София.

Източник: БТА/Ивона Величкова; NOVA    
