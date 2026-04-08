В Иран: САЩ и Израел нарушиха мирното ни предложение

М охамад Багер Галибаф, председателят на иранския парламент, заяви, че три точки от 10-точковото предложение на Иран за прекратяване на войната са били нарушени още преди да започнат преговорите.

Според Галибаф е имало разбирателство, че прекратяването на огъня ще се разпростре и върху Ливан.

САЩ отрекоха обявяения мирен план на Иран

Галибаф също така заяви, че дрон е навлязъл в иранското въздушно пространство, „в явно нарушение“ на предложенията на Иран.

Освен това днес Белият дом обяви, че „червените линии“ на президента на САЩ Доналд Тръмп за Иран не са се променили, включително тази за обогатяването на уран.

По думите на Галибаф това също нарушава иранското предложение за мир.

„Сега самата работеща основа, върху която да се преговаря е била открито и ясно нарушена, дори преди да започнат преговорите. В такава ситуация двустранното прекратяване на огъня или преговорите са неразумни“, обяви Галибаф.