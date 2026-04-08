Свят

В последния момент: Как се стигна до примирието с Иран

Според експерти Китай играе ключова роля

8 април 2026, 08:24
В ратата за преговори между САЩ и Иран никога не е била напълно затворена. Това коментира в ефира на "Здравей, България" арабистът проф. Владимир Чуков, след като стана ясно, че Доналд Тръмп се е съгласил на двуседмично прекратяване на огъня с Техеран.

Решението е било взето в последния момент – по-малко от два часа преди крайния срок, поставен на Иран да отвори отново Ормузкия проток или да се изправи пред евентуални удари по гражданската си инфраструктура.

"Вратата за преговорите винаги е била отворена", подчерта проф. Чуков, като според него настоящото развитие не е изненадващо, а по-скоро логично продължение на дипломатическите усилия.

По думите му има съществена разлика в подхода на САЩ и Израел към Иран.

"Израел иска просто този режим да го няма. Докато имат тази конституция, те винаги ще бъдат застрашени", обясни той.

"В същото време американската позиция е фокусирана върху оръжията за масово поразяване. "Имате ли оръжия за масово поразяване, вие винаги влизате в обектива им", допълни Чуков.

Според него обаче зад преговорите стои още един ключов фактор.

"Моето усещане е, че САЩ преговарят с Иран, но практически зад тях стои Китай. Преговарят дали да го имат този режим, или да го няма. Ако го няма, Китай са най-големите губещи. 80% от нефта на Иран отива в Китай", каза експертът.

Той припомни и стратегическото партньорство между Техеран и Пекин – дългосрочно споразумение за 25 години на стойност около 450 милиарда долара, което показва, че "Китай в никакъв случай не е страничен наблюдател".

Темата коментира и експертът по сигурност проф. Румен Кънчев, според когото развитието също е било очаквано.

"За мен нямаше изненада. За да направи това, което казваше Тръмп, трябваше да се усили групировката на силите, които да ударят тези стотици мостове и електроцентрали", посочи той.

Кънчев обърна внимание и на стила на американския президент.

"Ако се вгледаме в стила на Тръмп, ще видим, че той се изсилва, казва драматични думи и след това идват реалните неща", заяви експертът. По думите му именно така се е стигнало до предложението за план от 10 точки, чието съдържание не е публично, но може да бъде предположено.

"Вярвам на военната експертиза на САЩ, че всички важни военнотехнически цели са унищожени. Това за американците не е трудно с тази военна мощ, която притежават", допълни той.

Въпреки това Кънчев предупреди, че Иран не бива да бъде подценяван.

"Това е много богата държава. Също така има могъщи съюзници – в лицето на Китай, който през цялото време ги подкрепяше. При всички положения Иран ще излезе с гордо вдигната глава", смята експертът.

По думите му е много вероятно въпросът с обогатения уран да е сред ключовите теми, залегнали в обсъждания план, който ще определя следващите стъпки в отношенията между Вашингтон и Техеран.

Напрежението между САЩ и Иран датира от десетилетия, като ключов момент е Ислямската революция в Иран, след която страната се превръща в ислямска република и прекъсва тесните си връзки с Вашингтон.

През последните години основен източник на напрежение остава ядрената програма на Иран. През 2015 г. беше подписано международното споразумение, известно като Съвместен всеобхватен план за действие, което ограничаваше ядрените дейности на Техеран срещу вдигане на санкции. По-късно обаче САЩ се оттеглиха от него, което доведе до нова ескалация.

Конфликтът се задълбочава и заради ролята на Иран в региона – подкрепата му за различни военни и политически групировки в Близкия изток, както и противопоставянето му с Израел.

Допълнително напрежение създава стратегическият Ормузки проток, през който преминава значителна част от световните доставки на петрол. Всеки риск от блокирането му има сериозни последици за глобалните пазари и сигурността.

На този фон дипломатическите усилия, временните примирия и заплахите от военни действия остават част от сложната динамика между основните играчи в региона.

Източник: NOVA    
Мислите си, че смартфонът ви слуша, но истината е по-различна. Василена Василева разказва как предсказващите алгоритми анализират вашето местоположение, обкръжение и навици, за да познаят какво ще поискате, още преди да сте го изрекли на глас пред някого

Борбата срещу контролирания вот продължава

Дулите за смърт разкриват седем ключови истини за края на жизнения път: от „терминалната яснота" до факта, че слухът е последното сетиво, което губим. Научете как подготовката и спокойното присъствие могат да превърнат страха в мирно сбогуване

Нови прогнози сочат висок риск от екстремен „супер Ел Ниньо", който може да счупи температурните рекорди до 2027 г. Феноменът заплашва с опустошителни суши в Азия и рекордна влажност, повишаваща риска от наводнения в глобален мащаб заради затоплянето

Вижте прогнозата за времето за следващите няколко дни

Това е най-високата цена, регистрирана някога за така наречените "реални" барели

Протежетата на шеф Виктор Ангелов се справиха с нова тежка резервация

Ахмадян: Той иска иранците да възприемат по-сериозно заплахите му

Той беше хоспитализиран, след като получи инфаркт в петък сутрин

Споразумението беше постигнато с посредничеството на премиера на Пакистан

А „Катаиб Хизбула" освободи американската журналистка Шели Китълсън

Горивата са много голямо разходно перо за целия транспортен сектор

Йотова: Повече от всякога е необходимо да се върнем към основните принципи на международното право и дипломацията

Корабът се приближи на 6550 км от лунната повърхност

