Спиращи дъха нови кадри разкриват гледките на „Артемис II“ отвъд обратната страна на Луната

Т ова беше момент за учебниците по история: мисията „Артемис II“ (Artemis II) извърши дългоочакваното си прелитане край Луната вчера, доближавайки се на едва 4067 мили (6545 километра) от повърхността ѝ.

Докато летяха с капсулата си „Орион“ над обратната страна на Луната, екипажът достигна приблизително 252 756 мили (406 771 километра) разстояние от Земята, подобрявайки рекорда на „Аполо 13“ за най-далечно пътуване на хора в космоса.

Източник: БТА/AP

Прелитането продължи седем часа, през които астронавтите се насладиха на гледки към лунната повърхност, незрими досега за човешко око, като около 21% от мистериозната обратна страна на Луната беше осветена от Слънцето от тяхната перспектива.

Пет ключови момента от полета на "Артемис II"

Работейки на две смени в продължение на около пет часа, астронавтите на НАСА Рийд Уайзман, Виктор Глоувър, Кристина Кох и астронавтът на Канадската космическа агенция Джеръми Хансен направиха около 10 000 снимки, според предаването на мисията на живо.

Комуникациите прекъснаха за около 40 минути по време на транзита на „Орион“ зад Луната. Членовете на екипажа видяха „Залез на Земята“ – моментът, в който Земята изглежда сякаш залязва зад лунния хоризонт, подобно на това, което астронавтите от „Аполо“ видяха през 1968 г.

Източник: БТА/AP

По лунната повърхност се виждат кратери. На осветената страна на Земята се забелязват облаци над Австралия и Океания, докато тъмната страна е в нощ.

Залеза на Земята заснеха от "Артемида II"

Научният екип на „Артемис“ е обучил екипажа да търси специфични характеристики на Луната, включително древни лавови потоци и ударни кратери. В изображението на „Залеза на Земята“ астронавтите видяха басейна Херцшпрунг, който изглежда като два концентрични пръстена.

Астронавтите забелязаха и пръстени около басейна Ориентале – един от най-младите големи ударни кратери на Луната. Преди тази мисия Ориентале никога не е бил виждан с човешки очи.

Източник: БТА/AP

На позиция „10 часа“ спрямо Ориентале се намират два малки кратера. Астронавтите предложиха единият да бъде наречен „Интегритет“ (Integrity) в чест на техния кораб „Орион“, а другият – „Карол“ (Carroll) на името на покойната съпруга на командира на „Артемис II“ Рийд Уайзман. Карол Тейлър Уайзман, медицинска сестра в интензивно отделение за новородени, почина през 2020 г. след битка с рака. След именуването на кратера четиримата астронавти се прегърнаха със сълзи на очи, а в контролния център на мисията на НАСА в Хюстън бе запазено моментно мълчание.

Източник: БТА/AP

По-късно по време на прелитането астронавтите станаха свидетели на специално слънчево затъмнение. За екипажа на „Артемис II“ Луната изглеждаше много по-голяма през прозорците на „Орион“, отколкото изглежда от Земята.

Докато Луната закриваше Слънцето, се виждаха части от слънчевата корона (външната атмосфера на Слънцето), включително структури, наречени „стриймъри“, които те описаха като „бебешки коси“. Пълната фаза на затъмнението продължи близо час за астронавтите, докато на Земята тя обикновено трае само няколко минути.

"Артемис II" пое обратно към Земята

По време на затъмнението астронавтите можеха да видят планети като Марс, Венера и Сатурн, както и звезди и „пепелявата светлина“ на Луната (сиянието от отразената земна светлина).

След прелитането командирът Рийд Уайзман благодари на научния екип на НАСА за подготвената програма и за „някои страхотни, истински човешки моменти тук“.

Научният сътрудник д-р Келси Йънг от своя страна изрази благодарност към екипажа: „Не мога да опиша колко много научихме вече и колко вдъхновение дадохте на целия ни екип, на лунната научна общност и на целия свят. Вие наистина доближихте Луната до нас днес.“

Снимките ще помогнат на учените да разширят разбирането си за Луната и нейния произход и ще положат основите за бъдещи мисии до лунната повърхност.

„Знаете от опита си, че когато видите Земята от космоса, тя просто изглежда различна“, каза астронавтът Джеръми Хансен и добави:

„Когато бяхме на обратната страна на Луната и погледнахме назад към Земята, наистина имаше чувството, че не си в капсула. Сякаш бяхме транспортирани там. Беше изключително човешко преживяване. Благодарни сме за него“.

Програмата „Артемис“ на НАСА изпраща хора в дълбокия космос за първи път от повече от пет десетилетия.