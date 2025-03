Съюзник на Тръмп предава ново послание от Китай към САЩ

В исокопоставен китайски лидер в неделя изрази разочарование от посоката на търговските отношения със Съединените щати и призова за взаимноизгодно сътрудничество.

Премиерът Ли Цян направи това изявление по време на посещението на сенатора Стив Дейнс (републиканец от Монтана), близък съюзник на президента Доналд Тръмп, в Пекин през уикенда, предава Newsweek .

Защо това е важно

Посещението на Дейнс, който водеше делегация, включваща бизнес лидери като главния изпълнителен директор на Qualcomm Кристиано Амон и главния изпълнителен директор на FedEx Corp. Радж Субраманиам, беше първото посещение на американски законодател в Китай от началото на втория мандат на Тръмп.

По-рано този месец администрацията на Тръмп предприе стъпки за удвояване на митата върху китайски стоки до 20%, позовавайки се на притока на смъртоносния опиоид фентанил в страната. Китайските власти многократно обвиняват САЩ, че използват търговията като оръжие.

Илон Мъск в епицентъра на медиен скандал: Ще се състои ли секретен брифинг за евентуална война между САЩ с Китай?

Какво трябва да знаете

Китайско-американските отношения са на кръстопът, заяви Ли, цитиран от китайските държавни медии в неделя по време на срещата с делегацията.

Ли подчерта, че в търговската война няма победители и предупреди, че налагането на мита няма да доведе до икономически просперитет.

Той добави, че търговските дисбаланси и други проблеми трябва да бъдат решавани чрез по-дълбоко сътрудничество – очевидна препратка към търговския дефицит на САЩ с Китай.

Този дефицит, който дълго време е трън в очите на Тръмп, възлизаше на 295 милиарда долара през миналата година.

Тръмп обеща да даде тласък на нова "златна ера" за американското производство. Икономисти посочват обаче, че спадът на производствения сектор като дял от БВП на САЩ – въпреки увеличението в продукцията и производителността – е част от дългосрочна структурна промяна от икономика, базирана на селско стопанство, към производство, а впоследствие и към услуги.

"Китай винаги приветства компании от цял свят, включително Съединените щати, да се възползват от възможностите за развитие в страната. Ще работим активно за справяне с техните легитимни искания, ще третираме местните и чуждестранните компании равнопоставено и ще продължим да насърчаваме благоприятна бизнес среда," заяви Ли.

Според изявление на офиса на сенатор Дейнс, той повтори призива на Тръмп към Китай да ограничи износа на химически прекурсори, използвани за производството на фентанил, предназначен за САЩ, където този наркотик е отговорен за десетки хиляди смъртни случаи годишно.

Китайските държавни медии не уточниха дали Ли е отговорил пряко на въпроса за фентанила по време на срещата.

По-ранни доклади, позоваващи се на китайски официални лица, запознати с въпроса, посочват разочарование в Пекин от липсата на ясни искания от страна на Вашингтон за конкретни действия, които биха довели до премахване на новите мита.

По-рано този месец китайските власти публикуваха списък с мерки, които твърдят, че вече са предприели, включително репресии срещу индустрията за прекурсори и участие в множество разговори на високо равнище с американски представители.

Митото по същество представлява данък върху търговията, който обикновено се плаща от вносителите и често води до по-високи цени за потребителите.

China’s second-in-command urged better relations with Washington, emphasizing dialogue over confrontation in a high-stakes meeting in Beijing. The event included top US business executives and a key congressional ally of Donald Trump, signaling potential shifts in economic… pic.twitter.com/zPJo2KU4tt