Очертаващата се война на Тръмп за ключов търговски маршрут ще струва скъпо

Д окато президентът Доналд Тръмп се стреми да утвърди влиянието на САЩ по света чрез налагане на високи мита и заплахи за завземане на Панамския канал, първата му икономически мотивирана гореща война се задава в неспокойните води край Йемен.

Въпреки обещанията си да гарантира по-мирна ера за Близкия изток, Тръмп, едва два месеца след встъпването си в длъжност, вече е започнал най-интензивната военна кампания на втория си мандат, насочена срещу йеменската “Ансар Аллах”, известна също като движението Хути – влиятелна фракция от проиранската “Ос на съпротивата”. Атаките се случват на фона на нов опасен цикъл на ескалация в региона, при който “Ансар Аллах” възобнови офанзивата си срещу Израел и корабите, преминаващи през Червено море и околните води.

Тъй като Тръмп сега заплашва директно Иран заради действията на йеменския му съюзник, условията за конфликт, който американският лидер бе обещал да избегне, изглежда са налице. Но тази война не е неизбежна, според някои наблюдатели, като се има предвид нивото на ресурсите, които може да бъдат изразходвани за несигурен резултат.

„Според мен това не е операция, в която САЩ трябва да бъдат замесени“, заяви Дженифър Кавана, бивш старши политически анализатор в RAND Corporation, а сега старши сътрудник и директор по военен анализ в аналитичния център Defense Priorities, пред Newsweek .

Бивш американски правителствен служител, цитиран от Newsweek, изрази позицията си още по-кратко: „Това е загуба.“

Държавният секретар на САЩ: Иран е най-големият източник на нестабилност в Близкия изток

Битката в цифри

От началото на операциите си, в отговор на войната, избухнала след изненадващата атака на палестинското движение “Хамас” срещу Израел през октомври 2023 г., “Ансар Аллах” е атакувала търговски кораби 145 пъти и американски военни кораби 174 пъти, според данни на Държавния департамент на САЩ. Трафикът през Суецкия канал е спаднал с близо две трети, връщайки световната морска търговия 150 години назад, докато транспортните разходи в някои случаи са нараснали с повече от 200%.

Ансар Аллах спря атаките през януари, след като Израел и “Хамас” постигнаха примирие само дни преди встъпването в длъжност на Тръмп. Но с разпадането на примирието в Газа през последната седмица, битката за един от най-натоварените морски търговски коридори в света е подновена.

На хартия, дори с огромния си арсенал от ракети и дронове, както и значителната си подкрепа, Ансар Аллах не може да се сравнява с най-мощната армия в света. Но групировката е изключително успешна в асиметричната война, устоявайки на намесата на подкрепяната от Саудитска Арабия коалиция, която от десетилетие се опитва да възстанови международно признатото правителство на Йемен.

„Гениалността на стратегията на хутите е, че ракетите им не е задължително да поразяват цели или да нанасят големи щети, за да постигнат основната си цел – да нарушат корабоплаването през Червено море“, обяснява Кавана. „Самата заплаха и несигурността около ракетните удари са достатъчни, за да прогонят повечето транспортни компании от региона.“

САЩ обвиниха Иран в заговор за убийството на Тръмп

Без съюзници

Докато Пентагонът започна да инвестира в по-евтини оръжейни системи, като AGR-20 APKWS, продължителната битка вероятно ще излезе скъпо на САЩ. Това идва в момент, когато администрацията на Тръмп се стреми да намали държавните разходи и да прехвърли цената на глобалните си ангажименти върху съюзниците си.

„САЩ не зависят особено от търговията през Червено море и увеличените разходи за американците са минимални“, посочва Кавана. „Препоръчвам да оставим по-засегнатите държави, особено в Европа и Залива, да решат как да се справят с проблема.“

Когато през декември 2023 г. тогавашният президент Джо Байдън обяви първата международна коалиция за борба с атаките на Ансар Аллах – Операция "Пазител на просперитета", дванадесет нации се включиха. Но само една арабска държава – Бахрейн – подкрепи усилието, докато страни като Египет и Саудитска Арабия се въздържаха.

