Тайгър Уудс потвърди връзката си с Ванеса Тръмп, бившата съпруга на Доналд Тръмп-младши

Т айгър Уудс потвърди връзката си с бившата снаха на президента Доналд Тръмп, публикувайки две снимки в социалните мрежи с посланието: „Любовта е във въздуха.“ Това предаде Time Magazine .

Уудс и Ванеса Тръмп, която беше омъжена за Доналд Тръмп-младши, бяха забелязани заедно в Тори Пайнс, Сан Диего, заедно с дъщеря ѝ Кай, когато голф легендата пристигна за финалния кръг на турнира „Genesis Invitational“, на който е домакин.

Кай Тръмп учи в училище „Бенджамин“ заедно с двете деца на Уудс – Сам и Чарли. Тази седмица тя и Чарли взеха участие в престижен младежки голф турнир.

„Любовта е във въздуха, а животът е по-хубав с теб до мен! Очакваме с нетърпение нашето общо пътешествие в живота“, написа Уудс в платформата X, където има 6,4 милиона последователи.

Той добави: „В този момент бихме оценили дискретността към всички, които са близки до сърцата ни.“

Една от публикуваните снимки показва Уудс и Ванеса Тръмп позиращи заедно, а друга – двамата, лежащи в хамак, като тя е отпуснала ръката си върху гърдите му, а той гледа към небето.

През последните няколко седмици имената на Уудс и Ванеса Тръмп често се появяваха в светските хроники. Тя беше омъжена за Доналд Тръмп-младши в продължение на 12 години и двамата имат пет деца.

На 11 март Уудс обяви, че е скъсал ахилесовото сухожилие на левия си крак, което ще го извади от участие в „Мастърс“ и вероятно за остатъка от годината.

