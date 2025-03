Илон Мъск в епицентъра на медиен скандал: Ще се състои ли секретен брифинг за евентуална война между САЩ с Китай?

И лон Мъск заплаши служители на Пентагона, които са изнесли в New York Times „невярна информация“, заради статия, в която се казва, че ще получи изключително чувствителни американски военни планове за евентуална война с Китай.

Говорител на Пентагона съобщи на изданието, че Мъск ще бъде в Министерството на отбраната в петък по покана на министъра на отбраната Пийт Хегсет.

Но по-късно The Wall Street Journal също съобщи, че Мъск ще получи "топ секретен" брифинг относно американската тактика и планиране за война с Китай, наред с други въпроси, които ще бъдат обсъждани. The Wall Street Journal , както и New York Times, цитираха анонимни американски официални лица.

"New York Times е чиста пропаганда", написа Мъск на своята платформа X. "Също така очаквам процеси срещу тези в Пентагона, които злонамерено разпространяват фалшива информация на New York Times. Те ще бъдат открити."

Защо това е важно

Мъск е близък политически съюзник на президента на САЩ Доналд Тръмп и е начело на Министерството за правителствена ефективност (DOGE), чийто достъп до и влияние върху различни федерални отдели е подложен на многобройни правни предизвикателства в съда.

Милиардерът и главен изпълнителен директор на производителя на електрически автомобили Тесла и космическата компания SpaceX също има бизнес интереси в Китай. Освен това SpaceX има федерални договори на стойност милиарди долари с правителството на САЩ за разработване на военни технологии, включително сателити, посочва Newsweek .

Какво трябва да знаете

Тръмп отхвърли доклада на New York Times за брифинга, който според информацията ще се проведе в петък.

"Фалшивите новини пак са на ход", написа Тръмп в своята платформа Truth Social.

"Те казаха, че Илон Мъск ще отиде в Пентагона, за да получи брифинг относно евентуална “война с Китай”. Каква глупост? Китай дори няма да бъде споменат или обсъждан."

"Колко позорно е, че дискредитираните медии могат да създават такива лъжи. Въпреки това, историята е напълно невярна!"

Хегсет потвърди, че Мъск ще посети Пентагона в петък и критикува репортажите относно естеството на визитата.

Министърът на отбраната написа в X, че "това НЕ е среща за “топ секретни планове за война с Китай”. Това е неформална среща за иновации, ефективност и по-умно производство."

Американските военни отдавна планират потенциална война с Китай. Най-голямото напрежение е около Тайван, като има и териториални спорове в Южнокитайско море, защото Пекин претендира, че е част от територията му.

Възможно е САЩ да се намесят, за да защитят Тайван, ако Китай реши да го нападне, въпреки че те прилагат политика на "стратегическа неяснота" по този въпрос.

Китай вижда Тайван, който е самоуправляваща се демокрация, като част от своя територия, а наблюдатели смятат, че Пекин ще се опита да завземе острова военно, ако не успее да го направи политически.

Интересите на Мъск обхващат и двете страни. От една страна, неговите търговски интереси в Китай биха пострадали сериозно, ако избухне война. От друга страна, компанията му SpaceX би била в много добра позиция да се възползва от разходите на Пентагона за отбрана.

Какво казват хората

Главният говорител на Пентагона Шон Пърнел сподели снимка от статията на New York Times в X и написа: "Това е 100% фалшива новина. Просто е нагло и злонамерено! Илон Мъск е патриот. Гордеем се, че го имаме в Пентагона."

Тод Харисън, старши сътрудник в Американския институт за предприемачество, фокусиран върху отбранителни стратегии, каза пред New York Times: "Мъск на брифинг за планиране на война? Даване на уникален достъп на изпълнителния директор на една отбранителна компания изглежда като основание за протест по договор и е сериозен конфликт на интереси."

Какво следва

Мъск ще посети Пентагона в петък, но целта на визитата му остава неясна и подлежи на разследване.

Както Мъск каза, администрацията на Тръмп вероятно ще се опита да открие източниците на изтичането на информация в американските медии.

