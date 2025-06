Апелативен съд даде зелена светлина на Тръмп за Националната гвардия в Лос Анджелис

Ф едерален апелативен съд разреши на президента на САЩ Доналд Тръмп да разполага Националната гвардия в Лос Анджелис, предадоха световните агенции.

Тръмп взе това решение в разгара на протестите в мегаполиса срещу неговата миграционна политика, водеща до акции на имиграционните служби за задържане на незаконно пребиваващи в страната мигранти и до масови депортации. Протестите прераснаха в размирици, продължили няколко нощи. По тази причина Тръмп реши да разположи военни от Националната гвардия в Лос Анджелис въпреки възраженията на местните власти. Те оспориха това в съда.

Trump can keep control of National Guard troops deployed to Los Angeles, appeals court rules https://t.co/m0A8Df8u12 pic.twitter.com/OcCVX4goXZ