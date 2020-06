Тръмп разпореди Националната гвардия да бъде изтеглена от Вашингтон

А мериканският държавен глава Доналд Тръмп разпореди частите на Националната гвардия, разположени във Вашингтон след избухването на протестите срещу расизма, да бъдат изтеглени от столицата, предават ТАСС и "Франс прес".

"Току-що издадох заповед на нашата Национална гвардия да започне да се изтегля от Вашингтон сега, когато всичко е под пълен контрол", написа Тръмп в Twitter. В същото време американският президент предупреди, че националните гвардейци "може бързо да се върнат в столицата, ако е необходимо".

I have just given an order for our National Guard to start the process of withdrawing from Washington, D.C., now that everything is under perfect control. They will be going home, but can quickly return, if needed. Far fewer protesters showed up last night than anticipated!