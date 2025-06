Доналд Тръмп разположи Националната гвардия в Лос Анджелис заради размириците

П резидентът на САЩ Доналд Тръмп разполага 2000 национални гвардейци в Лос Анджелис, за да се справи с вълненията заради акциите срещу нелегални мигранти, съобщава Би Би Си (BBC). Неговият граничен цар, Том Хоман, заяви пред Fox News в събота: „Правим Лос Анджелис по-безопасен“.

Калифорнийският град преживя втори ден на вълнения в събота, тъй като жители на предимно латиноамериканския район се сблъскаха с федерални агенти

на Имиграционната и митническа служба (ICE). Сълзотворен газ и палки бяха използвани за разпръскване на тълпите в района Парамаунт.

Цели 118 ареста бяха извършени в Лос Анджелис тази седмица в резултат на операциите на ICE, включително 44 в петък. Губернаторът на Калифорния Гавин Нюсъм осъди акциите като „жестоки“. Нюсъм се обади на Тръмп в събота и двамата разговаряха около 40 минути, каза говорител на губернатора пред CBS News, медийния партньор на BBC в САЩ. Не бяха известни други подробности за разговора.

BREAKING 🚨 Trump officially signs proclamation to deploy 2,000 NATIONAL GUARD troops to LA Democrats should take notes. Donald Trump is a true Leader that will take back California FAFO 🔥 pic.twitter.com/zqFFMp0AYD

Парамаунт се е успокоил значително, но сблъсъците между протестиращи и правоохранителни органи все още се случват. Въздухът е остър – гъст от сълзотворен газ и дим пред магазина Home Depot, където протестите избухнаха за първи път.

Шерифите на окръг Лос Анджелис използват светкавични гранати и сълзотворен газ на всеки няколко минути, опитвайки се да разгонят протестиращите. Съседи и протестиращи казват, че има мигранти, заключени в местни бизнеси, които се страхуват да излязат.

Населението на Парамаунт е повече от 80% испаноезично.

В прессъобщение на Белия дом се казва: „През последните дни насилствени тълпи нападнаха служители на ICE и федерални правоохранителни органи, извършващи основни операции по депортиране в Лос Анджелис, Калифорния. Тези операции са от съществено значение за спирането и обръщането на нахлуването на незаконни престъпници в Съединените щати.

След това насилие безотговорните демократични лидери на Калифорния напълно се отказаха от отговорността си да защитават своите граждани. Ето защо президентът Тръмп подписа президентски меморандум за разполагане на 2000 национални гвардейци, за да се справят с беззаконието, на което е било позволено да се разпространява“.

Говорейки в Лос Анджелис, където пътува, за да наблюдава лично продължаващите операции на ICE, Хоман каза: „В момента привличаме повече ресурси.

Ще доведем Националната гвардия тази вечер. Ще продължим да си вършим работата“.

Той предупреди, че ще има „нулева толерантност“ към всяко насилие или увреждане на частна собственост.

В публикация в X, заместник-директорът на ФБР Дан Бонджино също отправи предупреждение към протестиращите: „Вие донесете хаос, а ние ще донесем белезници. Законът и редът ще надделеят“. Той каза, че са извършени „множество арести“ за „възпрепятстване на операции“.

Trump is sending in highly visible and armored ICE agents to LA and other big cities. He’s deliberately creating conflict so he can federalize the National Guard to go in and start hurting American citizens.



That’s the end game.

pic.twitter.com/SVuWKvXxmT