Светът реагира на отказа на България от „Коалицията на желаещите“

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Путин се закани на Украйна, а Зеленски е в Париж

Р ешението на България да не се присъедини към „Коалицията на желаещите“ и изявлението на премиера Румен Радев, че страната няма да участва във формат, подкрепящ продължаването на военната помощ за Украйна, намериха широк отзвук в международните медии.

Британският „Гардиън“ отбеляза новината в предаването на си на живо на честванията за Деня на Бастилията във Франция. „Гардиън“ цитира думите на Румен Радев, че България няма да се включи в коалиция, която настоява за продължаване на финансовата и военната подкрепа за Украйна, тъй като според него конфликтът трябва да бъде решен по дипломатически път.

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Италианската информационна агенция АНСА публикува отделна новина със заглавие, че България няма да се присъедини към „Коалицията на желаещите“. Според агенцията Радев е съобщил, че лично е получил покана от френския президент Еманюел Макрон, но е преценил, че мястото на България не е в тази инициатива.

„Анадолската агенция“ също акцентира върху изявлението на българския премиер, че страната „няма място“ в коалицията и подкрепя дипломатическо решение вместо продължаване на военната помощ за Киев.

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Украинската държавна агенция „Укринформ“ също отрази решението на Радев, отбелязвайки, че „този ход допълнително отдалечава България от мнозинството държави-членки на Европейския съюз, които подкрепят Украйна“.

„Радев по-рано е заявил, че идеята за създаване на международен трибунал за руския лидер Владимир Путин би имала смисъл само ако той бъде физически задържан. Докато все още е президент, Радев се противопоставя на доставките на военно оборудване от България на Украйна и на други форми на подкрепа за Киев. Откакто встъпи в длъжност като премиер, той продължава да се застъпва за мирни преговори между Киев и Москва", подчертава „Укринформ“.

Руските медии също обърнаха значително внимание на темата. ТАСС съобщи, че България няма да участва в „Коалицията на желаещите“, като акцентира върху думите на Радев, че войната не може да бъде прекратена чрез продължаване на военната помощ, а чрез дипломация.

РИА „Новости“ публикува отделен материал, в който представи решението на България като отказ от присъединяване към инициативата и като позиция срещу по-нататъшната военна ескалация.

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Вестник „Известия“ разгледа темата в по-широкия контекст на различията между европейските държави по отношение на подкрепата за Украйна.

„Российская газета“ също акцентира върху решението на българското правителство, като подчерта, че София предпочита дипломатически подход за решаване на войната в Украйна.