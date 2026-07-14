България

Бракониери убиха животни в зоопарк край Казанлък

Стопаните във вилната зона на Казанлък от няколко седмици масово се оплакват от кражби в имотите им

Николай Киров Николай Киров

14 юли 2026, 17:20
Бракониери убиха животни в зоопарк край Казанлък
Източник: БГНЕС

Р адо Христов от Казанлък избира вилната зона на града заради спокойствието и свободата, които мястото предлага. С времето той превръща двора си в истинска малка зоологическа градина, в която отглежда гъски, пуйки, зайци, виетнамски прасенца, кокошки и мини породи овце. Всички тези животинки са взети най-вече за забавление на децата му и за да се запознаят отблизо със селското стопанство.

Тази нощ обаче семейната идилия е грубо нарушена, след като част от домашните им любимци са застреляни и откраднати.

„Тъй като сме в район, в който бракониерите изтребват животни безнаказано, за съжаление, нашата вила се пада в район, който е буквално на пътя им за Стара планина“, разказва потърпевшият стопанин.

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Посегателството е станало в малките часове на нощта, като извършителите са действали изключително нагло.

„Тази сутрин около 4:00 часа се чуха три изстрела, при което на сутринта констатирахме, че две от виетнамските ни прасенца, които буквално са част от семейството ни, така да се каже, и децата си играят с тях – липсват. Както и имаме една-две овце с агънца, и едно агънце било гръмнато и то. Животните са взети и ги няма, съответно“, обяснява Радо.

Оказва се, че проблемът в района далеч не е изолиран случай. Стопаните във вилната зона на Казанлък от няколко седмици масово се оплакват от кражби в имотите им. Обект на непрестанните набези са не само селскостопански животни, а и инвентар и селскостопанска техника. Хората се чувстват безпомощни пред наглостта на крадците.

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Радо е категоричен, че институциите най-накрая трябва да се задействат и да спрат този произвол.

„Апелът ми е към горските служители да не си затварят очите и да вземат отношение, тъй като проблемът с бракониерството и изтребването на животните в района е до болка познат на абсолютно всички. Да се вземе отношение и това нещо да бъде прекратено. И органите, и държавата да си свършат работата, защото това вече са такива набези... докато жена ми с децата спят, просто е безумие“, възмущава се той.

Редактор: Николай Киров
Източник: БГНЕС    
Казанлък Бракониерство Животни Кражба
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