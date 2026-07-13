Почина актьорът Сам Нийл, звездата от „Джурасик парк“

Н овозеландският актьор Сам Нийл, чиято кариера продължи десетилетия и включваше както отличени с „Оскар“ филми, така и блокбъстъри като „Пианото“ и „Джурасик парк“, е починал на 78-годишна възраст.

BREAKING: Actor Sam Neill, best known for his roles in the “Jurassic Park” films, has died, according to his official social media account. He was 78. https://t.co/JoaF9nIK51 pic.twitter.com/l7Q3I7xWuP — ABC News (@ABC) July 13, 2026

Смъртта на актьора беше обявена в понеделник в изявление, публикувано в официалния му профил в Instagram. Причината за кончината му не беше посочена.

Нийл наскоро разкри, че се е излекувал от рак, след като през 2022 г. е бил диагностициран с ангиоимунобластен Т-клетъчен лимфом трети стадий – рядък вид рак на кръвта.

„С огромна тъга семейството на Сам Нийл споделя новината за неговата кончина в понеделник, 13 юли, в Сидни, Австралия. Сам беше заобиколен от своите близки и си отиде с достойнството, което характеризираше целия му живот“, се казва в съобщението, публикувано от семейството му.

В него се допълва, че загубата е била внезапна и неочаквана, но е била смекчена от факта, че актьорът се е преборил с рака.

Близките му изразиха благодарност към екипа на частната болница „Сейнт Винсент“ в Сидни за „невероятните грижи“, които са оказали на актьора.

„Повече подробности ще бъдат споделени по-късно, но засега, от името на семейството, молим да уважите тяхното лично пространство, докато преминават през тази неизмерима загуба“, се казва в съобщението.

Австралийският премиер Антъни Албанезе отдаде почит на актьора с публикация в социалната мрежа X.

„Сам Нийл участва в толкова много любими австралийски истории и зае специално място в сърцата на австралийците. Със своята суха ирония, интелигентност и сдържаност Сам се изправи срещу болестта със същото достойнство, чувство за хумор и убеждение, които придаваха сила на всяко негово изпълнение. Той ще бъде дълбоко оплакван и дълго помнен. Почивай в мир“, написа Албанезе.

От Северна Ирландия до световното кино

Сам Нийл е роден като Найджъл Джон Дърмот Нийл през 1947 г. в Ома, Северна Ирландия, в семейството на майка англичанка и баща новозеландец, който по това време служи в британската армия.

През 1954 г. семейството се премества в Нова Зеландия. На 12-годишна възраст той приема името Сам, тъй като в училището му има няколко момчета с името Найджъл.

„Открих, че се движа по-лесно в света като Сам. Найджъл е неудобно име в повечето ситуации. Представете си филмов актьор, който се казва Найджъл Нийл“, разказва той години по-късно.

Нийл учи в Крайстчърч, но не планира първоначално кариера в киното. След неуспешна и по неговите думи „катастрофална“ година в изучаване на право той се насочва към актьорството. Започва да участва в театрални постановки в университета, а по-късно се присъединява към професионалния театър „Даунстейдж“ в Уелингтън.

В началото получава малки роли в местни телевизионни продукции, а големият му пробив идва през 1977 г. с филма „Спящи кучета“ – първата новозеландска продукция, представена в американските кина.

Следват роли в „Моята блестяща кариера“ (1979), „Поличбата III“ (1981), култовия филм „Притежание“ на Анджей Жулавски, както и биографичната драма „Ангели на злото“ („Плач в мрака“) от 1988 г., където играе съпруга на Линди Чембърлейн заедно с Мерил Стрийп.

Участва и във филма „На лов за Червения октомври“ (1990). Ролята му в „Айвънхоу“ (1982) го превръща в популярно име в Швеция, където филмът се излъчва по телевизията всяка Нова година вече четири десетилетия.

Световната слава с „Джурасик парк“

Международната известност на Сам Нийл идва през 1993 г. с две емблематични роли. Той играе новозеландския заселник Алисдър Стюарт в отличения с „Оскар“ филм „Пианото“ на режисьора Джейн Кемпиън и археолога д-р Алън Грант в „Джурасик парк“ на Стивън Спилбърг – роля, която първоначално е била предложена на Харисън Форд.

Нийл се завръща към образа на д-р Алън Грант в продълженията „Джурасик парк III“ и „Джурасик свят: Господство“.

През кариерата си актьорът има повече от 150 роли в киното и телевизията за пет десетилетия. Сред най-известните му филми са „Мъртвото спокойствие“, „Книга за джунглата“, „В устата на лудостта“, „Сфера на мрака“, „Двувековен човек“, „Ястието“ и „Питър Заек“.

Той е бил сред фаворитите за ролята на Джеймс Бонд след Роджър Мур и дори преминава екранен тест през 1986 г., но в крайна сметка ролята отива при Тимъти Далтън.

През 2016 г. участва в хита на Тайка Уайтити „Лов за дивите хора“, което води до кратки появи във филмите „Тор: Рагнарок“ и „Тор: Любов и гръмотевици“.

Успешна кариера и извън киното

Сам Нийл има значими телевизионни роли, сред които образът на корумпирания майор Честър Кембъл в „Остри козирки“. Участва още в сериалите „Династията на Тюдорите“, „Дванайсетте“ и в епизоди на „Семейство Симпсън“ и „Рик и Морти“.

През 1983 г. е номиниран за „Златен глобус“ за ролята си на съветския шпионин Сидни Райли в минисериала „Райли, майсторът на шпионажа“.

Освен с актьорството, Нийл се занимава и с производство на вино. Той живее във ферма и винарна, наречена Two Paddocks, в района Централен Отаго в Нова Зеландия.

Актьорът с чувство за хумор кръщава част от животните си на свои колеги – сред тях са кокошката Лора Дърн, патицата Кайли Миноуг и кравата Хелена Бонам Картър.

Борбата с рака

През 2023 г. в мемоарите си „Разказвал ли съм ви някога за това?“ Сам Нийл разкри, че е преминал през химиотерапия в продължение на година след диагнозата му – ангиоимунобластен Т-клетъчен лимфом трети стадий.

Към момента на издаването на книгата ракът му е бил в ремисия, но той продължава да получава месечна терапия.

„Не се страхувам от смъртта“, казва той в интервю за „Гардиън“ през 2023 г. „Но би ме ядосало. Защото бих искал още едно или две десетилетия.“

Актьорът признава, че никога не е искал да се пенсионира.

„Част от това е свързано с факта, че идвам от малко място, едно от най-неизвестните места в света, далеч от всичко, и ми беше дадена възможност да направя нещо с международно значение. Колко изкушаващо е това?“, казва той.

За приноса си към киното Нийл е удостоен с Ордена на Британската империя през 1991 г. През 2007 г. получава високо отличие от Нова Зеландия, а през 2022 г. приема рицарско звание и става сър Сам Нийл.

Актьорът оставя след себе си четири деца и шест внуци. Сред тях са синът му Андрю, с когото се събират отново през 1994 г., след като е бил даден за осиновяване, синът му Тим от връзката му с актрисата Лиса Хароу, както и дъщерите му Елена и Майко.