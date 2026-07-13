За втора поредна година България участва във Фестивала "Бевърли Хилс" в САЩ

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З а втора поредна година България участва във Фестивала "Бевърли Хилс", който се проведе в Beverly Gardens Park в сърцето на Бевърли Хилс в неделя, съобщиха от Генералното консулство на България в Лос Анджелис.

Международният фестивал събра представители на различни култури и традиции от цял свят, като предложи на посетителите музика, танци, изкуства и кулинарни демонстрации.

Снимка: Генерално консулство на България в Лос Анджелис

Българското участие бе осъществено със съдействието на генералния консул на Република България в Лос Анджелис Бойко Христов.

Страната ни беше достойно представена от танцовия състав „Хоротропци“ с художествен ръководител Веселка Василева.

Съставът впечатли многобройната публика с автентични български народни танци, темпераментни изпълнения и изключително красиви традиционни носии от Шопската, Пиринската, Добруджанската и Тракийската фолклорна област.

Богатството на багрите, шевиците и характерните елементи на носиите представиха по ярък начин многообразието на българското културно и фолклорно наследство.

Снимка: Генерално консулство на България в Лос Анджелис

Танците на "Хоротропци" предизвикаха силен интерес сред посетителите на фестивала, които не само аплодираха българските изпълнители, но и се включиха в традиционното българско хоро, превръщайки представянето в истински празник на културния обмен и приятелството между народите.

Участието на България във Festival Beverly Hills е поредна успешна инициатива за популяризиране на българската култура, традиции и фолклор в Южна Калифорния, пишат още от българското представителство в Лос Анджелис. А Генералното консулство изказа благодарност към художествения ръководител Веселка Василева и всички танцьори от състав „Хоротропци“ за тяхната отдаденост, професионализъм и достойно представяне на България пред международната публика.