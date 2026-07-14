Европейската комисия предупреди за траен спад на населението на България и ЕС

Н аселението в ЕС намалява трайно в България, Румъния, Гърция, Литва, Латвия, Естония, източните части на Полша и Германия, в Южна Италия и в земеделските райони на Иберийския полуостров, показва доклад, представен днес от Европейската комисия.

В България, както и в други части на ЕС, се наблюдава застаряване на населението. В нашата страна средната възраст за миналата година достига 47 години, при 43 години десетилетие по-рано. В България, Италия и Естония специалистите по здравни грижи за възрастни хора получават около 65 на сто от средното възнаграждение за страната, а в останалите държави от ЕС - под 80 на сто, се посочва в документа. Според доклада може да се очаква, че към 2100 г. в България средната продължителност на живота ще достигне 90 години.

Продължителността на живота у нас е по-ниска в сравнение със страните от ЕС

Населението в Европа ще намалее и застарее, а това ще създаде предизвикателства за пазара на труда, здравеопазването, системите за грижи и за бюджета,предупреждава ЕК.

В момента европейците живеят по-дълго от всякога и средната продължителност на живота надхвърля 81 години. До 2050 г. се очаква населението на ЕС да бъде около 445 милиона души, а през 2100 г. - 398,8 милиона, т.е. намаление с около 11,7 на сто спрямо 70-те години на миналия век. До 2050 г. почти един на всеки трима жители на ЕС ще бъде поне на 65 години, в сравнение с един на всеки петима сега.

Около 20 на сто от хората в трудоспособна възраст в ЕС са извън пазара на труда, а 8 милиона млади хора не учат и не работят. Заетостта сред хората на възраст 55-64 години расте в сравнение с преди няколко десетилетия, показват данните.

От 2015 г. нататък броят на починалите в ЕС ще е по-голям от броя на новородените и единственият фактор за увеличаване на населението на съюза ще е свързан с миграцията

Според Европейската комисия, квалифицираните мигранти имат важна роля за справяне с недостига на работна ръка и може да помогнат за преодоляване на последиците от застаряването на европейското население.

Освен това повишаването на средната продължителност на живота ще увеличи търсенето на здравни грижи и броят на нуждаещите се от подкрепа може да нарасне от 36 на 48 милиона души до 2070 г., като делът на хората на възраст над 80 години се очаква дотогава да се удвои.