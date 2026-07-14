Автомобил блъсна линейка с пациент на Е-79 край Враца

Л ек автомобил и линейка катастрофираха на обходния път на Враца. Инцидентът е възникнал край заведение в близост до язовир Дъбника.
По първоначални данни възрастно семейство е обядвало в ресторанта. Тръгвайки си от паркинга, шофьорът се е опитал да се включи в натовареното движение по трасето на Е-79, но не е преценил дистанцията и се е ударил в преминаващата линейка.
Линейка и лек автомобил катастрофираха на Околовръстното в София, има ранени
Вследствие на удара специализираният автомобил е излязъл от пътното платно и се е озовал в канавката.
Екипът на Спешна помощ е транспортирал пациент към столичната болница "Пирогов".
Движението в участъка се осъществява с повишено внимание.