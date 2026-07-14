България

Автомобил блъсна линейка с пациент на Е-79 край Враца

Екипът на Спешна помощ е транспортирал пациент към столичната болница "Пирогов"

Николай Киров Николай Киров

14 юли 2026, 16:14
Автомобил блъсна линейка с пациент на Е-79 край Враца
Източник: БГНЕС

Л ек автомобил и линейка катастрофираха на обходния път на Враца. Инцидентът е възникнал край заведение в близост до язовир Дъбника.

По първоначални данни възрастно семейство е обядвало в ресторанта. Тръгвайки си от паркинга, шофьорът се е опитал да се включи в натовареното движение по трасето на Е-79, но не е преценил дистанцията и се е ударил в преминаващата линейка.

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Вследствие на удара специализираният автомобил е излязъл от пътното платно и се е озовал в канавката.

Екипът на Спешна помощ е транспортирал пациент към столичната болница "Пирогов".

Движението в участъка се осъществява с повишено внимание.

Източник: БГНЕС

 

Редактор: Николай Киров
Източник: БГНЕС    
катастрофа Враца линейка
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