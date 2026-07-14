България

Радев от Париж: Не приемам критики, помощ и акъл от партии, докарали страната до тази катастрофа

Премиерът заяви, че правителството няма да променя заложения бюджетен дефицит между първо и второ четене на бюджета, тъй като той е наследен от предишни управления

Василена Василева Василена Василева

Обновена преди 48 минути / 14 юли 2026, 10:14
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П ремиерът Румен Радев заяви, че правителството няма да променя заложения бюджетен дефицит между първо и второ четене на бюджета, тъй като той е наследен от предишни управления. Той коментира финансовата политика на кабинета, процедурата за свръхдефицит срещу България, войната в Украйна, европейската отбрана, санкциите срещу Русия и случая с полетите на Делян Пеевски от Париж, където присъства на традиционния военен парад по повод националния празник на Франция по покана на президента Еманюел Макрон.

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  • Дефицитът и процедурата на Европейската комисия

На въпрос дали правителството ще преразгледа размера на бюджетния дефицит между двете четения на бюджета, Радев заяви, че това не е възможно.

„Как да го преразгледаме, като дефицитът е завещан от другите управления. Той е много, много висок. Направили сме всичко възможно, за да го свалим до една приемлива норма“, каза премиерът, цитиран от DarikNews.bg.

Новите санкции срещу Русия: От 21-вия пакет на ЕС отпадат патриарх Кирил и олигархът Вагит Алекперов

По повод предложението на Европейската комисия да започне процедура за свръхдефицит срещу България Радев заяви, че това не е прецедент и подобни процедури са прилагани спрямо редица държави членки на Европейския съюз.

„Това е процедура, която е налагана на много държави в ЕС. Не приемам критики, помощ и акъл от партии, които докараха страната до тази катастрофа и докараха страната до свръхдефицит“, коментира той.

Премиерът посочи, че през следващите месеци ще бъде изготвен проектът на държавния бюджет за 2027 г., който според него ще бъде важен аргумент за финансовата стабилност на страната.

„Този бюджет ще бъде един силен аргумент, за да не се налагат подобни санкции на България“, заяви Радев.

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  • „България за първи път защити националния си интерес“

По повод решението патриарх Кирил и руският бизнесмен Вагит Алекперов да бъдат извадени от последния пакет европейски санкции срещу Русия, премиерът заяви, че България за първи път открито е защитила своя национален интерес.

„За първи път България се заявява открито за своя национален интерес и за първи път виждаме, че няма нищо страшно в това“, каза Радев.

Според него Европейският съюз е силен тогава, когато силни са отделните му държави членки.

„Те могат да бъдат силни само когато отстояват своя интерес, а това поведение се уважава от всички партньори“, добави премиерът.

  • България няма да се присъедини към „Коалицията на желаещите“

Радев коментира и войната в Украйна и инициативата „Коалиция на желаещите“, създадена от Франция и Великобритания с цел координиране на подкрепата за Киев.

По думите му той лично е получил покана от френския президент Еманюел Макрон България да участва в инициативата, но страната няма да се присъедини.

„Мисля, че мястото на България не е там, защото ние не участваме в коалиция, която настоява за продължаваща финансова и военна помощ за Украйна. Ние такава не предоставяме“, заяви премиерът.

Според него конфликтът не може да бъде решен чрез продължаване на военните действия.

„Решението на този конфликт не е в неговото удължаване с военни средства, а в силна дипломатическа мисия“, каза Радев.

  • България не участва в новата инициатива за противоракетна отбрана

По повод създаването на коалиция между европейски държави и Украйна за изграждане на обща противоракетна отбрана Радев заяви, че България не е част от този формат.

„Всички решения, които касаят България, се вземат в друг формат. Тези неща се решават в рамките на ЕС и НАТО“, коментира той.

Инициативата беше обявена в Париж по време на среща на „Коалицията на желаещите“. Според френския президент Еманюел Макрон целта ѝ е укрепване на европейските отбранителни способности и защита срещу потенциални ракетни заплахи.

  • Случаят с полетите на Делян Пеевски

Радев коментира и информацията за полетите на Делян Пеевски и действията на вътрешния министър Иван Демерджиев.

„Не е добре за България. Това показва лошо. Това означава, че в България не е имало съобразяване със санкциите по „Магнитски“, заяви премиерът.

По думите му въпросът не е само в самите полети, а в начина, по който са били финансирани.

„Тук въпросът не е в самите полети. Въпросът е кой и как е плащал тези полети и ние ще извадим всичко наяве“, каза Радев.

Редактор: Василена Василева
Източник: DarikNews.bg    
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