Епидемията от ебола излиза извън контрол в ДР Конго

Б роят на хората, заразени с ебола, в Демократична република Конго е най-малко два пъти, а може би и четири пъти по-голям от това, което се казва в официалните съобщения, обяви днес Световната здравна организация (СЗО), цитирана от "Ройтерс".

Това изявление бе направено пред репортери в Женева.

Според правителството на ДР Конго заразените са 1926, а смъртните случаи - 702.

Епидемията от ебола: Жертвите вече са над 200, опасения за разпространение и в други държави в Африка

СЗО призова донорите да не изоставят страната в тази критична фаза на епидемията.

Демократична република Конго е страната, в която вирусът Ебола е открит за първи път през 1976 г. Оттогава насам там са регистрирани 17 отделни епидемии, което превръща страната в най-засегнатата от заболяването в света.

Настоящото огнище беше обявено на 15 май 2026 г. в североизточната провинция Итури, след като лабораторни изследвания потвърдиха, че причинителят е рядката разновидност Бундибуджио. Два дни по-късно Световната здравна организация (СЗО) обяви извънредна ситуация за общественото здраве от международно значение.

„Разпространява се по-бързо, отколкото мислехме“: СЗО с плашещо предупреждение за ебола

За разлика от по-разпространения щам, срещу който съществуват одобрени ваксини и специфични терапии, за вируса Бундибуджио все още няма лицензирана ваксина или целево лечение. Това значително затруднява овладяването на епидемията, като лечението се свежда основно до поддържаща медицинска помощ.

Разпространението на заразата се усложнява и от тежката ситуация в източната част на Конго. Районът е засегнат от въоръжени конфликти, масово разселване на населението, слаба здравна инфраструктура и недоверие към здравните власти. В някои случаи лечебни центрове са нападани, а здравни работници стачкуват заради неполучени възнаграждения, което затруднява проследяването на контактните лица и лечението на болните.

Заболяването вече е регистрирано в няколко провинции, а отделни случаи са установени и в съседна Уганда.

Ебола се предава чрез директен контакт с кръв или други телесни течности на заразен човек или починал от болестта. Заболяването започва с висока температура, силна отпадналост, главоболие и мускулни болки, а в по-тежките случаи се развиват повръщане, диария, вътрешни и външни кръвоизливи и многоорганна недостатъчност.

Въпреки сериозността на ситуацията, европейските здравни власти оценяват риска за населението в ЕС като много нисък, тъй като вирусът не се разпространява по въздушно-капков път, а изисква близък физически контакт със заразен човек.