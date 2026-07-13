Свят

Решаваща среща в Париж: Зеленски и 25 лидери търсят път към мир в Украйна

„Коалицията на желаещите“ обсъжда нови мерки за военна помощ, противовъздушна отбрана и натиск върху Русия

Василена Василева Василена Василева

13 юли 2026, 09:45
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Л идери от над 25 държави се събират днес, 13 юли, в Париж на среща на т.нар. „коалиция на желаещите“, посветена на засилването на подкрепата за Украйна и увеличаването на натиска върху Русия. В срещата ще участва и украинският президент Володимир Зеленски, съобщиха от Елисейския дворец.

Сред участниците ще бъде и генералният секретар на НАТО Марк Рюте. Очаква се разговорите да бъдат насочени към възможностите за постигане на прекратяване на огъня, възобновяване на мирните преговори и укрепване на отбранителните способности на Украйна.

Фокус на срещата ще бъде поставен върху засилването на противовъздушната отбрана на Киев на фона на продължаващите руски атаки. Сред обсъжданите теми са доставките на допълнителни системи за противоракетна защита, включително американски комплекси Patriot, както и развитието на европейски отбранителни способности.

  • Срещата преди националния празник на Франция

Разговорите в Париж са част от усилията на международната коалиция, създадена по инициатива на Франция и Великобритания с цел координиране на военната и политическата подкрепа за Украйна.

В коалицията участват около 35 държави, предимно европейски страни, които работят за общ подход към гаранциите за сигурността на Украйна и бъдещото прекратяване на войната.

Срещата се провежда в навечерието на традиционния военен парад по случай националния празник на Франция – 14 юли. Володимир Зеленски ще присъства и на парада, потвърдиха от френското президентство.

  • Кои лидери ще участват

Сред потвърдилите участие са германският канцлер Фридрих Мерц, испанският премиер Педро Санчес и италианският президент Серджо Матарела.

Очаква се разговорите да се проведат на фона на засилени дипломатически усилия за намиране на път към мирно решение на конфликта, но и при продължаващи бойни действия на фронта.

  • САЩ и натискът върху Москва

Американският президент Доналд Тръмп заяви готовност за по-голяма подкрепа за Украйна по време на срещата на Г-7 във Франция през юни и на срещата на НАТО в Анкара тази седмица. Той посочи също необходимостта от увеличаване на натиска върху Москва.

Съюзниците на Украйна обсъждат и допълнителни санкционни мерки срещу Русия, включително действия срещу т.нар. „сенчест флот“, използван за заобикаляне на ограниченията върху руския износ на петрол.

Срещата в Париж се разглежда като важен тест за единството на западните съюзници и готовността им да продължат подкрепата си за Украйна в момент, когато войната навлиза в нов етап.

Редактор: Василена Василева
Източник: БТА, Божидар Захариев    
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