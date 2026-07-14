България

ВКС отсъди семейството на Благомир Коцев да заплати над 380 хил. лв. за ползване на държавни имоти

ВКС окончателно потвърди решение по дело срещу „Овърсийз-Хоризонт“ АД за използване на държавни терени край комплекс „Хоризонт“ във Варна без необходимото основание

Василена Василева Василена Василева

14 юли 2026, 14:07
ВКС отсъди семейството на Благомир Коцев да заплати над 380 хил. лв. за ползване на държавни имоти
Съдът реши: Бизнес на семейството на Благомир Коцев дължи над 380 хил. лв. за части от Морската градина   
Източник: БГНЕС

К омплекс „Хоризонт“ във Варна трябва да плати над 383 хил. лв. за използване на части от държавни имоти в Морската градина без необходимото правно основание. Това става ясно от окончателно решение на Върховния касационен съд (ВКС), който не допуска до разглеждане касационната жалба на дружеството „Овърсийз-Хоризонт“ АД.

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Компанията е собственост на семейството на кмета на Варна Благомир Коцев. С решението си ВКС потвърждава постановеното преди това решение на Апелативния съд във Варна, с което е прието, че дружеството е ползвало два имота в местността „Салтанат“ без законово основание.

  • Какво реши съдът

Спорните терени са държавна собственост, но са предоставени за управление на Община Варна. Става дума за площи с общ размер около 3500 квадратни метра.

Според съдебното решение в периода от август 2018 г. до януари 2022 г. върху част от имотите са били разположени съоръжения и елементи, свързани с дейността на ресторантския комплекс – сред тях беседки, навеси, перголи и други обекти.

Съдът приема, че дружеството е използвало тези площи без валидно правно основание и дължи обезщетение за това.

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  • Свидетелски показания за ограничен достъп

В рамките на делото са били представени и свидетелски показания, според които достъпът до част от терените е бил ограничаван.

По данни от разпитаните свидетели посетители са били допускани до лятната градина и прилежащите зелени площи само ако са клиенти на заведението. Посочва се още, че служители на комплекса са заявявали пред граждани, че използваните територии са частна собственост.

От дружеството са оспорили решението и са поискали делото да бъде разгледано от Върховния касационен съд. Магистратите обаче са преценили, че не са налице основания за допускане на касационно обжалване.

  • Каква сума трябва да бъде платена

Определеното обезщетение е в размер на над 383 хил. лв.

От тях:

  • около 275 хил. лв. са за използването на единия имот;
  • близо 108 хил. лв. са за втория терен.

Освен финансовото обезщетение, дружеството трябва да освободи и предаде на Община Варна частите от имотите, които са били използвани извън разрешените площи.

С решението на ВКС съдебният спор приключва окончателно.

  • Споровете около Морската градина във Варна

Казусът с комплекса „Хоризонт“ е част от по-широкия обществен дебат за използването на територии в Морската градина на Варна – една от най-ценните зелени зони в града.

През последните години редица граждански организации и жители на града поставят въпроси за достъпа до парковите пространства, статута на различни имоти и наличието на обекти за търговска дейност в парка.

Морската градина е публично пространство със специален режим, а споровете около терени в местността „Салтанат“ периодично предизвикват обществено внимание заради баланса между частния бизнес интерес и обществения достъп до парковата среда.

Редактор: Василена Василева
Източник: Агенция "Фокус"    
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