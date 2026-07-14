Пожарите край Париж се разрастват: Изпепелени са над 1900 хектара горска площ

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Г олемите горски пожари, които бушуват южно от Париж, са се разраснали през нощта и са обхванали още по-големи площи, съобщиха френските противопожарни служби. Огнената стихия заплашва района в навечерието на националния празник на Франция – 14 юли.

Огнен ад край Париж: Пожар с невиждани мащаби обхвана гората Фонтенбло

Firefighters work to contain a wildfire in Fontainebleau, a historic forest near Paris, with fire engines and water-bombing aircraft, as much of western Europe simmered in a string of heatwaves https://t.co/MbFOAAE9So pic.twitter.com/xsVsGgug42 — Reuters (@Reuters) July 14, 2026

Пожарът избухна на 12 юли в гората Фонтенбло, разположена на около 60 километра югоизточно от Париж. Някога кралско ловно поле, днес районът е известен със своите живописни гори, малки населени места и е сред най-посещаваните дестинации за туризъм и скално катерене във Франция.

Ден по-късно в района избухна втори, по-малък пожар. По данни на пожарната двата фронта вече са изпепелили над 1900 хектара горска площ – територия, приблизително три пъти по-голяма от тази на Гибралтар.

Стотици огнеборци се борят със стихията

В гасенето участват около 850 пожарникари, подпомагани от специализирана авиация. Според говорителя на регионалната противопожарна служба Пол-Едуар Лорен екипите се надяват през деня да овладеят разпространението на огъня.

Заради мащаба на бедствието властите мобилизираха четири самолета Canadair – безпрецедентна мярка за района на Голям Париж. В операцията участват още два самолета Dash и три противопожарни хеликоптера.

Ръководителят на спасителната операция Жан-Марк Сикар съобщи, че само до вечерта на 13 юли авиацията е извършила 187 пускания на вода над засегнатите райони.

Близо 1000 души са евакуирани

Заради опасността от разпространение на огъня около 1000 жители на Фонтенбло и околните населени места са били принудени да напуснат домовете си.

Междувременно прокуратурата разследва причините за пожарите. Властите не изключват версията за умишлен палеж, като двама души вече са арестувани по подозрение за съпричастност.

NOW: A dangerous forest fire is approaching residential areas in the Fontainebleau Forest, Seine-et-Marne, Île-de-France, near Paris, France, with evacuations now underway.



More than 800 hectares have already burned. For the first time in the Paris region, two Canadair water… pic.twitter.com/CnrHlSE0TT — Weather Monitor (@WeatherMonitors) July 13, 2026

Горещата вълна повишава риска

Франция отбелязва националния си празник на 14 юли, когато традиционно в цялата страна се организират празнични фойерверки. Тази година обаче честванията съвпадат с третата гореща вълна за последните три месеца, което значително увеличава риска от нови пожари.

Поради тази причина редица общини отмениха традиционните празнични зари. Властите обаче предупреждават, че нерегламентираните фойерверки остават сериозна опасност, особено при високите температури и сухата растителност.

Допълнително предизвикателство за службите за сигурност представлява и полуфиналният двубой от Световното първенство по футбол между Франция и Испания. Очаква се независимо от крайния резултат хиляди фенове да излязат по улиците след последния съдийски сигнал, което ще наложи засилени мерки за сигурност в цялата страна.