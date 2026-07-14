Световен срам: Как гинеколог се оказа лекар на национален отбор по футбол

Л екарят на националния отбор на Сенегал е бил „обучен като гинеколог“ и е нямал необходимата специализирана подготовка, за да подкрепя състава по време на Световното първенство в Северна Америка. Това заяви в понеделник президентът на Сенегалската футболна федерация (FSF) Абдулайе Фал.

Проблемът е бил открит късно и е събудил сериозни притеснения сред играчите относно нивото на медицинската помощ, с която разполагат, сподели шефът на федерацията. „Въз основа на обратната връзка, която получих, играчите не бяха достатъчно спокойни да бъдат обслужвани от него“, каза Фал.

Федерацията е била принудена да потърси допълнителна медицинска експертиза, за да успокои състава, добави той. „Трябваше да намерим доказани специалисти, за да се почувстват спокойни, защото здравето е над всичко“, донави президентът на федерацията.

Senegal Football Federation president Abdoulaye Fall says he only recently discovered the national team's long-serving head doctor was a trained gynaecologist, admitting the medic did not have the academic background expected to oversee elite footballers.



Fall said some players… pic.twitter.com/LNzc7RcuqQ — Radar Africa (@radarafricacom) July 14, 2026

Сенегалската асоциация по спортна медицина обаче отхвърли обвиненията като „неоснователни и клеветнически“ в изявление, разпространено късно в понеделник, пише The Independent.

От асоциацията уточняват, че лекарят на отбора Абдерахман Федиор притежава специализирана диплома по спортна медицина и спортна биология от Медицинския факултет на Университета „Шейх Анта Диоп“.

Преди това той е ръководил отделението по физиотерапия в болница „Фан“ и работи като лекар на националния отбор на Сенегал от 2017 г. насам, като е придружавал състава на три Световни първенства и пет турнира за Купата на африканските нации.

Уволнението на селекционера

Междувременно в събота Сенегал уволни селекционера Папе Буна Тиав, изтъквайки необходимостта от промяна след резултатите им на Световното първенство. 45-годишният треньор заемаше поста от 2024 г.

„Беше взето решение да се започне процедура по прекратяване на функциите на националния селекционер г-н Папе Тиав, както и на целия му технически щаб. След задълбочена оценка на спортните резултати и перспективите пред националния отбор, Изпълнителният комитет счете за необходимо да предприеме тази процедура в най-добър интерес на сенегалския футбол“, обявиха от федерацията.

Сенегал се надяваше да бъде сред сериозните претенденти на Световното първенство, след като победи Мароко на финала за Купата на африканските нации през януари, но записа разочароващо представяне на настоящия голям форум. В груповата фаза (Група I) Сенегал победи Ирак, но загуби първите си два мача от Франция и Норвегия. На 1/16-финалите отборът изпусна преднина от 2:0 само пет минути преди края на редовното време срещу Белгия, като в крайна сметка отстъпи с 3:2 след изтощителни продължения.

До момента повече от 25% от треньорите на Световното първенство вече са уволнени или сами са подали оставка, след като отборите им отпаднаха от надпреварата.