Свят

Световен срам: Как гинеколог се оказа лекар на национален отбор по футбол

Проблемът е бил открит късно и е събудил сериозни притеснения сред играчите относно нивото на медицинската помощ, с която разполагат, сподели шефът на федерацията

Надежда Неменски Надежда Неменски

14 юли 2026, 13:50
Световен срам: Как гинеколог се оказа лекар на национален отбор по футбол
Националният отбор по футбол на Сенегал на Мондиал 2026   
Източник: ЕПА/БГНЕС

Л екарят на националния отбор на Сенегал е бил „обучен като гинеколог“ и е нямал необходимата специализирана подготовка, за да подкрепя състава по време на Световното първенство в Северна Америка. Това заяви в понеделник президентът на Сенегалската футболна федерация (FSF) Абдулайе Фал.

Проблемът е бил открит късно и е събудил сериозни притеснения сред играчите относно нивото на медицинската помощ, с която разполагат, сподели шефът на федерацията. „Въз основа на обратната връзка, която получих, играчите не бяха достатъчно спокойни да бъдат обслужвани от него“, каза Фал.

Федерацията е била принудена да потърси допълнителна медицинска експертиза, за да успокои състава, добави той. „Трябваше да намерим доказани специалисти, за да се почувстват спокойни, защото здравето е над всичко“, донави президентът на федерацията.

Сенегалската асоциация по спортна медицина обаче отхвърли обвиненията като „неоснователни и клеветнически“ в изявление, разпространено късно в понеделник, пише The Independent.

От асоциацията уточняват, че лекарят на отбора Абдерахман Федиор притежава специализирана диплома по спортна медицина и спортна биология от Медицинския факултет на Университета „Шейх Анта Диоп“.

Преди това той е ръководил отделението по физиотерапия в болница „Фан“ и работи като лекар на националния отбор на Сенегал от 2017 г. насам, като е придружавал състава на три Световни първенства и пет турнира за Купата на африканските нации.

Уволнението на селекционера

Междувременно в събота Сенегал уволни селекционера Папе Буна Тиав, изтъквайки необходимостта от промяна след резултатите им на Световното първенство. 45-годишният треньор заемаше поста от 2024 г.

„Беше взето решение да се започне процедура по прекратяване на функциите на националния селекционер г-н Папе Тиав, както и на целия му технически щаб. След задълбочена оценка на спортните резултати и перспективите пред националния отбор, Изпълнителният комитет счете за необходимо да предприеме тази процедура в най-добър интерес на сенегалския футбол“, обявиха от федерацията.

Сенегал се надяваше да бъде сред сериозните претенденти на Световното първенство, след като победи Мароко на финала за Купата на африканските нации през януари, но записа разочароващо представяне на настоящия голям форум. В груповата фаза (Група I) Сенегал победи Ирак, но загуби първите си два мача от Франция и Норвегия. На 1/16-финалите отборът изпусна преднина от 2:0 само пет минути преди края на редовното време срещу Белгия, като в крайна сметка отстъпи с 3:2 след изтощителни продължения.

До момента повече от 25% от треньорите на Световното първенство вече са уволнени или сами са подали оставка, след като отборите им отпаднаха от надпреварата.

По темата

Редактор: Надежда Неменски
Източник: The Independent    
Сенегал Футбол Световно първенство Сенегалска футболна федерация Лекар на отбора Спортна медицина Скандал Папе Буна Тиав Уволнение Абдулайе Фал
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни
Излезе първото класиране за прием след 7. клас

Излезе първото класиране за прием след 7. клас

„Ще умрем заедно“: Проговори жената, спасила мъжа си, засмукан от самолетен прозорец

„Ще умрем заедно“: Проговори жената, спасила мъжа си, засмукан от самолетен прозорец

ВКС отсъди семейството на Благомир Коцев да заплати над 380 хил. лв. за ползване на държавни имоти

ВКС отсъди семейството на Благомир Коцев да заплати над 380 хил. лв. за ползване на държавни имоти

Световен срам: Как гинеколог се оказа лекар на национален отбор по футбол

Световен срам: Как гинеколог се оказа лекар на национален отбор по футбол

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

pariteni.bg
Защо кучето ми се задъхва толкова много?

Защо кучето ми се задъхва толкова много?

dogsandcats.bg
Случаят
Ексклузивно

Случаят "Петрохан": Бащата на загиналото 15-годишно момче се разграничи от фондацията на Ралица Асенова

Преди 3 дни
<p>Празни чадъри и по-малко резервации: Какво се случва по Южното Черноморие</p>
Ексклузивно

Празни чадъри и по-малко резервации: Какво се случва по Южното Черноморие

Преди 3 дни
<p>"Хиляди ракети са в готовност, можем да ви унищожим": Тръмп с ново предупреждение към Иран</p>
Ексклузивно

"Хиляди ракети са в готовност, можем да ви унищожим": Тръмп с ново предупреждение към Иран

Преди 3 дни
Синът на Весела Лечева е загинал при инцидент в Гърция
Ексклузивно

Синът на Весела Лечева е загинал при инцидент в Гърция

Преди 3 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

На снимката е показан Кримският мост, който свързва Русия с Кримския полуостров. На преден план се вее руското национално знаме на фона на мостовата конструкция, която се простира над водите на Керченския проток.

Крим беше крепостта на Русия. Сега се превръща в уязвимо място

Свят Преди 13 минути

Това, което трябваше да бъде най-голямото постижение на Владимир Путин, се превърна във военен и личен проблем за руския лидер

Албанският външен министър Ферит Ходжа

Албания с исторически пробив по пътя към ЕС: Страната затваря първите преговорни глави

Свят Преди 43 минути

Тирана отчита „необикновена трансформация“ само за две години – от липса на отворени глави до финалната фаза на преговорите за членство

Цифровото евро ще бъде електронна форма на общата европейска валута, издавана от Европейската централна банка.

ЕЦБ започва тестове на цифровото евро без участието на БНБ

Парите ни Преди 58 минути

В пилотния проект влизат 36 доставчици на платежни услуги

Вътрешният министър Иван Демерджиев

Демерджиев заминава за САЩ, ще участва в международен форум за борбата с тероризма

България Преди 1 час

Във Вашингтон вътрешният министър ще проведе и двустранни срещи, посветени на противодействието на трансграничната престъпност, прането на пари и корупцията

Илияна Йотова отличава с Почетния плакет на президента българските спортисти от Световното първенство за атлети със синдром на Даун

„Вие сте герои на България“: Илияна Йотова награди атлетите ни със синдром на Даун

България Преди 1 час

Държавният глава Илияна Йотова отличи с почетен плакет българските спортисти от Световното първенство за атлети със синдром на Даун. Нашите състезатели завоюваха впечатляващите 27 медала, от които 12 златни, на шампионата в София

Жена почина след жесток побой в Карлово, задържан е мъжът ѝ

Жена почина след жесток побой в Карлово, задържан е мъжът ѝ

България Преди 1 час

Според първоначалните данни трагедията се е разиграла след семеен скандал и употреба на алкохол, прокуратурата повдигна обвинение за убийство при домашно насилие

ЦИК остава с един говорител: Иван Кърчев се оттегли по собствено желание

ЦИК остава с един говорител: Иван Кърчев се оттегли по собствено желание

България Преди 1 час

Той остава член на Централната избирателна комисия, а единствен говорител на институцията вече е Стоянка Балова-Цветкова

Феновете на Норвегия

Над 100 000 души по улиците на Осло: Норвегия посрещна футболистите си като герои

Любопитно Преди 1 час

Повече от 100 000 души се събраха пред Кралския дворец в Осло, за да благодарят на националния отбор за историческото Световно. Голямата звезда Ерлинг Холанд обаче пропусна финала на тържеството заради транспортен хаос

Снимка от вътрешността на военно-техническо съоръжение с големи цилиндрични модули.

Русия и Америка преоткриват границите на ядрените оръжия

Свят Преди 1 час

Анализ показва, че ядрените арсенали служат за възпиране, но не решават регионални конфликти

Френският президент Еманюел Макрон излезе, за да ръководи своя десети и последен национален парад като държавен глава

Исторически марш в Париж: Зеленски до Макрон на парада за Деня на Бастилията

Свят Преди 1 час

Близо 6 700 военни и делегации от 35 държави, сред които български гвардейци и президентът Зеленски, отбелязаха 14 юли с послание за стратегическо пробуждане

<p>Островът, където морето е тюркоазено, а улиците са от златист камък</p>

БезГранично: Малта - островът, в който 7000 години история срещат тюркоазено море и вкус на Средиземноморието

БезГранично Преди 1 час

От рицарски крепости и барокови градове до лагуни с почти нереално синя вода и кухня с вкус на Средиземноморието - Малта събира на едно място море, история, архитектура и островен чар

Европрокуратурата разследва схема за ДДС измами за близо 47 млн. евро с връзки към България

Европрокуратурата разследва схема за ДДС измами за близо 47 млн. евро с връзки към България

България Преди 1 час

Разследването обхваща мрежа от дружества в Гърция, България, Кипър и Чехия, а властите са запорирали криптоактиви и луксозни автомобили

Пешеходка е с опасност за живота след катастрофа в Свищов

Пешеходка е с опасност за живота след катастрофа в Свищов

България Преди 1 час

Пострадалата е транспортирана в болница с тежка травма на главата

Синдикатът на МВР оспори критиките срещу работещите пенсионери

Синдикатът на МВР оспори критиките срещу работещите пенсионери

Парите ни Преди 1 час

Илия Кузманов оспори тезата, че пенсионираните служители в системата на сигурността са сериозен проблем за бюджета

Делфин в Черно море

Черно море умира? Руски военни сонари ослепяват и избиват делфините

Свят Преди 2 часа

Край бреговете на украинската Одеска област продължава да се регистрира масова смъртност сред делфините. Според учени от Националния природен парк „Тузловски лимани“, само през първата половина на 2026 г. са загинали около 20 000 делфина

<p>Европа &bdquo;няма време&ldquo; да се противопостави на Путин без американски оръжия</p>

Шефът на германските ВВС предупреждава: Европа „няма време“ да се противопостави на Путин без американски оръжия

Свят Преди 2 часа

„Разработването на собствени способности отнема време. В момента нямаме време“, заяви генерал-лейтенант Холгер Нойман

Всичко от днес

От мрежата

Смесено хранене: Нов стандарт за хранене за малки и мини породи

dogsandcats.bg

10 цитата за кучетата, които ни напомнят защо сме щастливи да ги имаме!

dogsandcats.bg
1

Как да намалите размера на голям PDF файл за лесно споделяне

sinoptik.bg
1

8 пъти са нараснали щетите от горски пожари

sinoptik.bg

В Австрия: Цигуларят Васко Василев омъжи сестра си

Edna.bg

Грижовен, забавен или строг: Какъв родител си според зодията?

Edna.bg

Левски прибира колосална сума, ако влезе в основната фаза на ШЛ

Gong.bg

България домакин на Европа: Две големи първенства за спортисти с интелектуални затруднения

Gong.bg

Обявиха първото класиране за прием в гимназиите

Nova.bg

Разследват смъртта на жена след жесток побой в Карлово, задържан е мъжът ѝ

Nova.bg