САЩ удариха край АЕЦ "Бушер", Тръмп заплаши с атака по ядрен обект

С АЩ удариха иранския пристанищен град Бушер, където се намира единствената атомна електроцентрала на Иран, съобщиха местните власти.

"Четири точки в град Бушер бяха поразени от вражески снаряди по обяд", заяви заместник-губернаторът на провинцията Ехсан Джаханиян, цитиран от официалната информационна агенция ИРНА, като обвини Съединените щати за атаките.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви за потенциална цел на американските въоръжени сили загадъчен ирански обект, който нарече планината "Кирка", близо до ядрения обект в Натанз, въпреки че не е съвсем ясно какво точно има на това място, предаде ДПА.

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"Кирка е възможна цел за един хубав здрав удар точно пред входната врата", заяви той късно вчера пред консервативния радиоводещ Хю Хюит. По-късно Тръмп добави: "Ще унищожим планината Кирка. Кажете на иранците да бъдат готови".

Американският президент предрече, че атаката ще се състои "относително скоро".

Комплексът се намира в планината Кух-е Коланг, южно от ядрения обект в Натанз в централен Иран, който беше атакуван от американски бомбардировачи миналата година. Кирка е превод на името.

Малко се знае за обекта, чието строителство започна след експлозия и пожар през юли 2020 г., нанесли тежки щети на надземни монтажни халета за модерни центрофуги в Натанз. Техеран определи тогава случилото се като саботаж.

Директорът на Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) Рафаел Гроси потвърди по-късно, че е започнало строителството на подземен заместващ ядрен обект.

Макар обогатителните съоръжения в Натанз да са били под международен надзор в продължение на години, инспекторите на МААЕ досега не са влизали в съоръженията в планината Кух-е Коланг.

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Повече от година след експлозията бившият шеф на Иранската агенция за атомна енергия Али Акбар Салехи заяви: "Днес успяхме да построим временно заместващо съоръжение на мястото на взривеното. Работим ден и нощ, за да изградим всичките си монтажни съоръжения в планините около Натанз."

Сателитни снимки, публикувани от американски медии, показват входове към тунели и съоръжения за сигурност около обекта. Комплексът може да е предназначен за сглобяване на центрофуги за обогатяване на уран.

Анализът на сателитните снимки показва, че части от съоръжението може да се намират на 80–100 метра под земята. Ако е така, това би затруднило унищожаването му дори с бомби за поразяване на бункери.