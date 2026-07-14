България

Повдигнаха обвинение на Стоян Мавродиев

По-рано днес сръбските власти предадоха Мавродиев на България

Николай Киров Николай Киров

14 юли 2026, 15:38
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Б ившият управител на Българската банка за развитие (ББР) Стоян Мавродиев беше привлечен като обвиняем за длъжностно присвояване и е задържан с постановление за 72 часа, съобщи пред журналисти адвокатът му Емануил Йорданов. По-рано днес сръбските власти предадоха Мавродиев на България.

"В рамките на тези 72 часа ще бъде определена окончателно мярката за неотклонение, която ще му бъде наложена", обясни Йорданов.

На 14.07.2026 г. в Република България е преведен българският гражданин Стоян Мавродиев, бивш председател на Управителния съвет и главен изпълнителен директор на Българската банка за развитие (ББР). Същият е привлечен в качеството на обвиняем за извършено престъпление по чл. 203, ал. 1, вр. чл. 201, вр. чл. 20, ал. 2, вр. ал. 1 от Наказателния кодекс, съобщиха от прокуратурата.

Оттам уточняват, че Мавродиев е задържан в Република Сърбия в изпълнение на издадена Европейска заповед за арест и предаден на българските власти след изразено от него доброволно съгласие. Постановлението за привличане на обвиняем е предявено в Софийска градска прокуратура на 14.07.2026 г. в присъствието на защитник, като на обвиняемото лице е предоставена възможност да даде обяснения по така повдигнатото обвинение.

С постановление на наблюдаващия прокурор обвиняемият е задържан за срок до 72 часа. Действията по наказателното производство продължават под ръководството и надзора на Софийска градска прокуратура.

"Засега още не може да се разбере точно каква ще е окончателната мярка", каза адвокатът.

Белград върна Стоян Мавродиев в София

Той му поясни, че назад във времето Мавродиев е давал показания, като свидетел, когато е започнало досъдебното производство, а днес не е давал обяснения.

Йорданов поясни, че Мавродиев доброволно е поискал да се върне в България и има въпроси, които има да решава в личен план.

"Каза ми, че се връща, за да може да участва активно в производството и да бъде изяснена истината такава, каквато е" посочи адвокатът и подчерта, че според него нормалната мярка за такова съдебно производство е "парична гаранция".

Прокуратурата потвърди: Стоян Мавродиев е задържан в Белград

Адвокатът заяви, че очаква справедлив процес.

"Едната възможност е делото да се внесе в съда с обвинителен акт, а другата - прекратяване на наказателното производство", обясни той и добави, че "Стоян Мавродиев има причина да бъде оптимист за изхода на производството".

Редактор: Николай Киров
Източник: БТА, Николай Трифонов, Петра Куртева, Prb.bg    
Стоян Мавродиев Екстрадиция Емануил Йорданов
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