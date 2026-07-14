Албания с исторически пробив по пътя към ЕС: Страната затваря първите преговорни глави

А лбания е на прага на нов важен етап по пътя си към Европейския съюз. Страната ще участва в Междуправителствена конференция с ЕС в Брюксел, на която се очаква официално да бъде потвърдено временното затваряне на първите три преговорни глави от процеса по присъединяване.

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Албанският външен министър Ферит Ходжа определи 14 юли като пореден исторически момент в европейската интеграция на страната и заяви, че постигнатият напредък е резултат от години реформи, политическа воля и институционална работа.

В публикация в социалната мрежа X той описа последните години като „необикновена история на едно необикновено пътуване“, като проследи четири ключови момента, които според него показват скоростта на промяната в процеса на присъединяване.

A few key dates that tell the incredible story of an extraordinary journey:



📍 14 October 2024 – #Albania had opened zero negotiating chapters.



📍 17 November 2025 – Albania had opened all 33 negotiating chapters.



📍 26 May 2026 – Albania became the first negotiating country… pic.twitter.com/hLdG7ojp2K — Ferit Hoxha🇦🇱 (@HoxhaFer) July 14, 2026

От нито една отворена глава до финалната фаза

Албанският външен министър припомни, че на 14 октомври 2024 г. страната все още не е била отворила нито една преговорна глава с Европейския съюз.

Само година по-късно обаче ситуацията вече е значително различна. На 17 ноември 2025 г. Албания е успяла да отвори всичките 33 преговорни глави, които обхващат различни области от европейското законодателство – от съдебната система и върховенството на закона до икономиката, околната среда, образованието и външната политика.

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Според Ходжа това е било ключов момент, който е показал способността на страната да изпълнява изискванията на Брюксел и да ускорява реформите.

Следващият важен етап идва на 26 май 2026 г., когато Албания става първата държава кандидат, изпълнила стандарта IBAR в рамките на новата методология за разширяване на ЕС.

IBAR (Interim Benchmark Assessment Report) представлява механизъм за оценка на напредъка на кандидатите в ключови области, свързани с реформите и подготовката за членство.

Първите затворени глави – символичен момент

Днешната дата, 14 юли, според Ходжа бележи навлизането на Албания във финалната фаза на преговорния процес.

Очаква се страната временно да затвори първите три преговорни глави:

Глава 25 – „Наука и научни изследвания“

Глава 26 – „Образование и култура“

Глава 30 – „Външни отношения“

Това означава, че по тези теми ЕС и Албания считат, че страната е постигнала достатъчно ниво на съответствие с европейските стандарти, макар процесът до пълното членство да продължава.

„Това, което изглежда като поредица от дати в една времева линия, всъщност е поредица от ключови моменти, които отразяват една изключителна трансформация – резултат от упорита работа, постоянен институционален ангажимент, решителност и непоколебима политическа воля“, написа Ферит Ходжа.

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Дългият път на Албания към Европейския съюз

Албания получи статут на страна кандидат за членство в ЕС през 2014 г., но реалният старт на преговорите беше забавен заради необходимостта от провеждане на редица реформи.

Сред основните изисквания на Европейския съюз са укрепване на върховенството на закона, независимост на съдебната система, борба с корупцията и организираната престъпност, както и подобряване на работата на държавните институции.

През последните години Тирана предприе редица промени, включително мащабна реформа на съдебната система, която беше сред основните условия за напредък в европейската интеграция.

Албания започна официалните преговори за членство с ЕС през 2022 г., а след това процесът постепенно се ускори.

Западните Балкани и разширяването на ЕС

Напредъкът на Албания се вписва в по-широката стратегия на Европейския съюз за разширяване към Западните Балкани. В последните години темата отново придоби стратегическо значение за Брюксел заради геополитическите промени в Европа и войната в Украйна.

Освен Албания, активни преговори за членство водят още Черна гора, Сърбия, Северна Македония, Босна и Херцеговина, както и Украйна и Молдова, които получиха европейска перспектива след руската инвазия през 2022 г.

Черна гора традиционно се смята за най-напредналия кандидат от Западните Балкани, докато Албания през последните месеци демонстрира значително ускоряване на реформите и преговорния процес.

Какво предстои

Временното затваряне на първите три глави е важна стъпка, но не означава автоматично членство в Европейския съюз. Албания трябва да приключи преговорите по всички области, да изпълни оставащите условия и да получи одобрението на всички държави членки.

След финализирането на преговорите следва подписване на договор за присъединяване, който трябва да бъде ратифициран от всички страни в ЕС.

Въпреки това Тирана определя настоящия момент като исторически пробив и доказателство, че страната може да се придвижи към европейското семейство с по-бързи темпове.