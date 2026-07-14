Свят

Албания с исторически пробив по пътя към ЕС: Страната затваря първите преговорни глави

Тирана отчита „необикновена трансформация“ само за две години – от липса на отворени глави до финалната фаза на преговорите за членство

Василена Василева Василена Василева

14 юли 2026, 13:45
Албания с исторически пробив по пътя към ЕС: Страната затваря първите преговорни глави
Албанският външен министър Ферит Ходжа   
Източник: Getty Images

А лбания е на прага на нов важен етап по пътя си към Европейския съюз. Страната ще участва в Междуправителствена конференция с ЕС в Брюксел, на която се очаква официално да бъде потвърдено временното затваряне на първите три преговорни глави от процеса по присъединяване.

„Супер вторник“ за разширяването на ЕС: Украйна и Молдова напредват по пътя към членство

Албанският външен министър Ферит Ходжа определи 14 юли като пореден исторически момент в европейската интеграция на страната и заяви, че постигнатият напредък е резултат от години реформи, политическа воля и институционална работа.

В публикация в социалната мрежа X той описа последните години като „необикновена история на едно необикновено пътуване“, като проследи четири ключови момента, които според него показват скоростта на промяната в процеса на присъединяване.

  • От нито една отворена глава до финалната фаза

Албанският външен министър припомни, че на 14 октомври 2024 г. страната все още не е била отворила нито една преговорна глава с Европейския съюз.

Само година по-късно обаче ситуацията вече е значително различна. На 17 ноември 2025 г. Албания е успяла да отвори всичките 33 преговорни глави, които обхващат различни области от европейското законодателство – от съдебната система и върховенството на закона до икономиката, околната среда, образованието и външната политика.

"Европа вече не е далечен хоризонт, а достижим връх"

Според Ходжа това е било ключов момент, който е показал способността на страната да изпълнява изискванията на Брюксел и да ускорява реформите.

Следващият важен етап идва на 26 май 2026 г., когато Албания става първата държава кандидат, изпълнила стандарта IBAR в рамките на новата методология за разширяване на ЕС.

IBAR (Interim Benchmark Assessment Report) представлява механизъм за оценка на напредъка на кандидатите в ключови области, свързани с реформите и подготовката за членство.

  • Първите затворени глави – символичен момент

Днешната дата, 14 юли, според Ходжа бележи навлизането на Албания във финалната фаза на преговорния процес.

Очаква се страната временно да затвори първите три преговорни глави:

  • Глава 25 – „Наука и научни изследвания“
  • Глава 26 – „Образование и култура“
  • Глава 30 – „Външни отношения“

Това означава, че по тези теми ЕС и Албания считат, че страната е постигнала достатъчно ниво на съответствие с европейските стандарти, макар процесът до пълното членство да продължава.

„Това, което изглежда като поредица от дати в една времева линия, всъщност е поредица от ключови моменти, които отразяват една изключителна трансформация – резултат от упорита работа, постоянен институционален ангажимент, решителност и непоколебима политическа воля“, написа Ферит Ходжа.

ЕС стартира преговорния процес за членство на Украйна и Молдова

  • Дългият път на Албания към Европейския съюз

Албания получи статут на страна кандидат за членство в ЕС през 2014 г., но реалният старт на преговорите беше забавен заради необходимостта от провеждане на редица реформи.

Сред основните изисквания на Европейския съюз са укрепване на върховенството на закона, независимост на съдебната система, борба с корупцията и организираната престъпност, както и подобряване на работата на държавните институции.

През последните години Тирана предприе редица промени, включително мащабна реформа на съдебната система, която беше сред основните условия за напредък в европейската интеграция.

Албания започна официалните преговори за членство с ЕС през 2022 г., а след това процесът постепенно се ускори.

  • Западните Балкани и разширяването на ЕС

Напредъкът на Албания се вписва в по-широката стратегия на Европейския съюз за разширяване към Западните Балкани. В последните години темата отново придоби стратегическо значение за Брюксел заради геополитическите промени в Европа и войната в Украйна.

Освен Албания, активни преговори за членство водят още Черна гора, Сърбия, Северна Македония, Босна и Херцеговина, както и Украйна и Молдова, които получиха европейска перспектива след руската инвазия през 2022 г.

Черна гора традиционно се смята за най-напредналия кандидат от Западните Балкани, докато Албания през последните месеци демонстрира значително ускоряване на реформите и преговорния процес.

  • Какво предстои

Временното затваряне на първите три глави е важна стъпка, но не означава автоматично членство в Европейския съюз. Албания трябва да приключи преговорите по всички области, да изпълни оставащите условия и да получи одобрението на всички държави членки.

След финализирането на преговорите следва подписване на договор за присъединяване, който трябва да бъде ратифициран от всички страни в ЕС.

Въпреки това Тирана определя настоящия момент като исторически пробив и доказателство, че страната може да се придвижи към европейското семейство с по-бързи темпове.

Редактор: Василена Василева
Източник: БГНЕС    
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни
Излезе първото класиране за прием след 7. клас

Излезе първото класиране за прием след 7. клас

„Ще умрем заедно“: Проговори жената, спасила мъжа си, засмукан от самолетен прозорец

„Ще умрем заедно“: Проговори жената, спасила мъжа си, засмукан от самолетен прозорец

ВКС отсъди семейството на Благомир Коцев да заплати над 380 хил. лв. за ползване на държавни имоти

ВКС отсъди семейството на Благомир Коцев да заплати над 380 хил. лв. за ползване на държавни имоти

Световен срам: Как гинеколог се оказа лекар на национален отбор по футбол

Световен срам: Как гинеколог се оказа лекар на национален отбор по футбол

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

pariteni.bg
Jaecoo пуска самозареждащи се хибриди на моделите 7 и 5, вижте цените им у нас

Jaecoo пуска самозареждащи се хибриди на моделите 7 и 5, вижте цените им у нас

carmarket.bg
Случаят
Ексклузивно

Случаят "Петрохан": Бащата на загиналото 15-годишно момче се разграничи от фондацията на Ралица Асенова

Преди 3 дни
<p>Празни чадъри и по-малко резервации: Какво се случва по Южното Черноморие</p>
Ексклузивно

Празни чадъри и по-малко резервации: Какво се случва по Южното Черноморие

Преди 3 дни
<p>"Хиляди ракети са в готовност, можем да ви унищожим": Тръмп с ново предупреждение към Иран</p>
Ексклузивно

"Хиляди ракети са в готовност, можем да ви унищожим": Тръмп с ново предупреждение към Иран

Преди 3 дни
Синът на Весела Лечева е загинал при инцидент в Гърция
Ексклузивно

Синът на Весела Лечева е загинал при инцидент в Гърция

Преди 3 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

На снимката е показан Кримският мост, който свързва Русия с Кримския полуостров. На преден план се вее руското национално знаме на фона на мостовата конструкция, която се простира над водите на Керченския проток.

Крим беше крепостта на Русия. Сега се превръща в уязвимо място

Свят Преди 12 минути

Това, което трябваше да бъде най-голямото постижение на Владимир Путин, се превърна във военен и личен проблем за руския лидер

Това е втората подобна атака от бизон в „Йелоустоун“ в рамките на две седмици

Свиреп удар: Бизон нападна турист в „Йелоустоун“ и го изхвърли във въздуха

Свят Преди 45 минути

65-годишен мъж се размина на косъм от смъртта в САЩ. Камери запечатаха момента, в който огромен бизон го атакува и изхвърля на метри във въздуха заради твърде близко приближаване за снимка

Цифровото евро ще бъде електронна форма на общата европейска валута, издавана от Европейската централна банка.

ЕЦБ започва тестове на цифровото евро без участието на БНБ

Парите ни Преди 57 минути

В пилотния проект влизат 36 доставчици на платежни услуги

Вътрешният министър Иван Демерджиев

Демерджиев заминава за САЩ, ще участва в международен форум за борбата с тероризма

България Преди 1 час

Във Вашингтон вътрешният министър ще проведе и двустранни срещи, посветени на противодействието на трансграничната престъпност, прането на пари и корупцията

Илияна Йотова отличава с Почетния плакет на президента българските спортисти от Световното първенство за атлети със синдром на Даун

„Вие сте герои на България“: Илияна Йотова награди атлетите ни със синдром на Даун

България Преди 1 час

Държавният глава Илияна Йотова отличи с почетен плакет българските спортисти от Световното първенство за атлети със синдром на Даун. Нашите състезатели завоюваха впечатляващите 27 медала, от които 12 златни, на шампионата в София

ЦИК остава с един говорител: Иван Кърчев се оттегли по собствено желание

ЦИК остава с един говорител: Иван Кърчев се оттегли по собствено желание

България Преди 1 час

Той остава член на Централната избирателна комисия, а единствен говорител на институцията вече е Стоянка Балова-Цветкова

Феновете на Норвегия

Над 100 000 души по улиците на Осло: Норвегия посрещна футболистите си като герои

Любопитно Преди 1 час

Повече от 100 000 души се събраха пред Кралския дворец в Осло, за да благодарят на националния отбор за историческото Световно. Голямата звезда Ерлинг Холанд обаче пропусна финала на тържеството заради транспортен хаос

Снимка от вътрешността на военно-техническо съоръжение с големи цилиндрични модули.

Русия и Америка преоткриват границите на ядрените оръжия

Свят Преди 1 час

Анализ показва, че ядрените арсенали служат за възпиране, но не решават регионални конфликти

Френският президент Еманюел Макрон излезе, за да ръководи своя десети и последен национален парад като държавен глава

Исторически марш в Париж: Зеленски до Макрон на парада за Деня на Бастилията

Свят Преди 1 час

Близо 6 700 военни и делегации от 35 държави, сред които български гвардейци и президентът Зеленски, отбелязаха 14 юли с послание за стратегическо пробуждане

<p>Островът, където морето е тюркоазено, а улиците са от златист камък</p>

БезГранично: Малта - островът, в който 7000 години история срещат тюркоазено море и вкус на Средиземноморието

БезГранично Преди 1 час

От рицарски крепости и барокови градове до лагуни с почти нереално синя вода и кухня с вкус на Средиземноморието - Малта събира на едно място море, история, архитектура и островен чар

Пешеходка е с опасност за живота след катастрофа в Свищов

Пешеходка е с опасност за живота след катастрофа в Свищов

България Преди 1 час

Пострадалата е транспортирана в болница с тежка травма на главата

Синдикатът на МВР оспори критиките срещу работещите пенсионери

Синдикатът на МВР оспори критиките срещу работещите пенсионери

Парите ни Преди 1 час

Илия Кузманов оспори тезата, че пенсионираните служители в системата на сигурността са сериозен проблем за бюджета

Делфин в Черно море

Черно море умира? Руски военни сонари ослепяват и избиват делфините

Свят Преди 2 часа

Край бреговете на украинската Одеска област продължава да се регистрира масова смъртност сред делфините. Според учени от Националния природен парк „Тузловски лимани“, само през първата половина на 2026 г. са загинали около 20 000 делфина

<p>Европа &bdquo;няма време&ldquo; да се противопостави на Путин без американски оръжия</p>

Шефът на германските ВВС предупреждава: Европа „няма време“ да се противопостави на Путин без американски оръжия

Свят Преди 2 часа

„Разработването на собствени способности отнема време. В момента нямаме време“, заяви генерал-лейтенант Холгер Нойман

Риана изнася концерт в „Стейпълс Център“ през 2013 г. в Лос Анджелис, Калифорния

Триумфално завръщане: Риана взриви сцената след 3-годишно отсъствие

Любопитно Преди 2 часа

Риана направи грандиозно завръщане на сцената, подкрепяйки Джей Зи на концерта му в Ню Йорк. Певицата събра погледите с дръзка кожена визия от Saint Laurent и обувки на 11-сантиметров ток

Шишков: Започваме ремонт на „пътя на позора“ към Видин, Северозападът вече е приоритет

Шишков: Започваме ремонт на „пътя на позора“ към Видин, Северозападът вече е приоритет

България Преди 2 часа

Четири участъка от трасето Видин – Оряхово ще бъдат обновени с европейско финансиране, а министърът обеща пълен контрол върху обществените поръчки и изпълнението

Всичко от днес

От мрежата

Смесено хранене: Нов стандарт за хранене за малки и мини породи

dogsandcats.bg

10 цитата за кучетата, които ни напомнят защо сме щастливи да ги имаме!

dogsandcats.bg
1

Как да намалите размера на голям PDF файл за лесно споделяне

sinoptik.bg
1

8 пъти са нараснали щетите от горски пожари

sinoptik.bg

В Австрия: Цигуларят Васко Василев омъжи сестра си

Edna.bg

Грижовен, забавен или строг: Какъв родител си според зодията?

Edna.bg

Левски прибира колосална сума, ако влезе в основната фаза на ШЛ

Gong.bg

България домакин на Европа: Две големи първенства за спортисти с интелектуални затруднения

Gong.bg

Обявиха първото класиране за прием в гимназиите

Nova.bg

Разследват смъртта на жена след жесток побой в Карлово, задържан е мъжът ѝ

Nova.bg