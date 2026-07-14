Любопитно

Ел Дорадо на дъното на океана: Япония откри най-богатото подводно находище на злато в света

Японски учени откриха подводно находище с най-високата концентрация на злато в света, скрито в угаснал вулкан. Проектът за подводна мина обаче застрашава уникален морски живот и предизвика остри международни дебати

14 юли 2026, 14:48
Ел Дорадо на дъното на океана: Япония откри най-богатото подводно находище на злато в света
Източник: iStock

Я пония е напът да открие перфектното място за изграждането на първата в света търговска подводна златна мина. Находището обаче се намира в деликатна екосистема, което отпуши мащабен глобален дебат между икономическите ползи и опазването на природата.

В потопен вулканичен кратер край югоизточното крайбрежие на страната учените откриха активни хидротермални извори (т.нар. „черни пушачи“), които буквално бълват огромни количества злато.

Освен че изхвърлят микроскопични златни частици, тези извори образуват и „невидимо злато“, което не може да бъде видяно с просто око или с обикновен микроскоп. То е химически „заключено“ в други материали на океанското дъно, а концентрацията му в този конкретен кратер е най-високата, засичана някога на планетата ни.

Тайната на „златото на глупаците“

Изворите „Хигаши-Аогашима“ са открити през 2015 г. в изключителната икономическа зона на Япония (на около 350 км южно от Токио). До този момент учените не знаят колко точно морски видове обитават тези тъмни дълбини, но вече имат пълна яснота за богатството, което се крие там.

Изследователи от университетите в Шидзуока, Васеда и Токио анализираха скални проби от района с помощта на изключително чувствителна масспектрометрия. Оказва се, че невидимите наночастици истинско злато са скрити в пирита – минерал, известен като „златото на глупаците“ заради външната си прилика с благородния метал.

„Оказва се, че истинското злато се е криело в „златото на глупаците“ през цялото време. Пиритът в този подводен кратер в момента може да се похвали с най-високата концентрация на злато в света“, пишат авторите на проучването, публикувано в научното списание Scientific Reports.

Освен всичко друго, този кратер е сравнително плитък в сравнение с други подобни подводни извори, което го прави изключително примамлив за бъдещ добив.

Богатство срещу живот: Големият конфликт

До момента на Земята няма нито една функционираща търговска златна мина на океанското дъно. Предишен опит за изграждане на такава край Папуа Нова Гвинея претърпя грандиозен провал заради финансови проблеми и бурни екологични протести, донесли на островната държава загуби за 85 милиона долара. Днес редица тихоокеански страни подкрепят мораториум върху дълбоководния добив до 2030 г.

Но не и Япония. Токио продължава агресивно да настоява за проучвания и развитие в тази сфера.

Проблемът е, че активните хидротермални извори поддържат уникални екосистеми. Те са дом на десетки специализирани и редки форми на живот – от странни ракообразни, тръбни червеи, гъби и корали до дълбоководни октоподи и риби.

Световната научна общност предупреждава, че индустриалният добив може необратимо да унищожи тези деликатни местообитания, преди изобщо да сме ги проучили. Сега пред света стои моралният въпрос: кое е по-ценно – златото на океана или неговият живот?

Източник: sciencealert    
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни

По темата

Светът реагира на отказа на България от „Коалицията на желаещите“

Светът реагира на отказа на България от „Коалицията на желаещите“

САЩ удариха край АЕЦ

САЩ удариха край АЕЦ "Бушер", Тръмп заплаши с атака по ядрен обект

Повдигнаха обвинение на Стоян Мавродиев

Повдигнаха обвинение на Стоян Мавродиев

Ел Дорадо на дъното на океана: Япония откри най-богатото подводно находище на злато в света

Ел Дорадо на дъното на океана: Япония откри най-богатото подводно находище на злато в света

От Пловдив до Milan Design Week: Как ROOMSTUDIO създава български high-end дизайн

От Пловдив до Milan Design Week: Как ROOMSTUDIO създава български high-end дизайн

biss.bg
6 знака, че кучето ви има доверие

6 знака, че кучето ви има доверие

dogsandcats.bg
Случаят
Ексклузивно

Случаят "Петрохан": Бащата на загиналото 15-годишно момче се разграничи от фондацията на Ралица Асенова

Преди 3 дни
<p>Празни чадъри и по-малко резервации: Какво се случва по Южното Черноморие</p>
Ексклузивно

Празни чадъри и по-малко резервации: Какво се случва по Южното Черноморие

Преди 3 дни
<p>"Хиляди ракети са в готовност, можем да ви унищожим": Тръмп с ново предупреждение към Иран</p>
Ексклузивно

"Хиляди ракети са в готовност, можем да ви унищожим": Тръмп с ново предупреждение към Иран

Преди 3 дни
Синът на Весела Лечева е загинал при инцидент в Гърция
Ексклузивно

Синът на Весела Лечева е загинал при инцидент в Гърция

Преди 3 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Новите правила ще важат за хората, които не са избрали сами пенсионен фонд.

Ако не изберете пенсионен фонд, възрастта ще определя къде отиват парите ви

Парите ни Преди 59 минути

През първата година служебното разпределение ще зависи от удръжките и избора на осигурените, а доходността ще се включи по-късно

Автомобил блъсна линейка с пациент на Е-79 край Враца

Автомобил блъсна линейка с пациент на Е-79 край Враца

България Преди 1 час

Екипът на Спешна помощ е транспортирал пациент към столичната болница "Пирогов"

Експлозия на норвежки танкер край Оман

Експлозия на норвежки танкер край Оман

Свят Преди 1 час

Всички членове на екипажа са невредими

На снимката е показан пожарникар в защитна екипировка, застанал сред огнена стихия. Силни пламъци обхващат растителността наоколо.

След пожара - хотели и вили? Защо има съмнения, че пожарът на хълма край залива Лямани може да е бил умишлен

Свят Преди 2 часа

Разследване на албанска медия поставя въпроси дали големият пожар край Химара е свързан с проект за изграждане на луксозен туристически комплекс

Епидемията от ебола излиза извън контрол в ДР Конго

Епидемията от ебола излиза извън контрол в ДР Конго

Свят Преди 2 часа

СЗО призова донорите да не изоставят страната в тази критична фаза на епидемията

Осъдиха брата на премиера на Испания

Осъдиха брата на премиера на Испания

Свят Преди 2 часа

Той заемал длъжност, създадена без никаква реална административна необходимост

<p>ЕК предупреди за траен спад на населението на България и ЕС</p>

Европейската комисия предупреди за траен спад на населението на България и ЕС

България Преди 2 часа

Населението в Европа ще намалее и застарее

На снимката е показан Кримският мост, който свързва Русия с Кримския полуостров. На преден план се вее руското национално знаме на фона на мостовата конструкция, която се простира над водите на Керченския проток.

Крим беше крепостта на Русия. Сега се превръща в уязвимо място

Свят Преди 3 часа

Това, което трябваше да бъде най-голямото постижение на Владимир Путин, се превърна във военен и личен проблем за руския лидер

Съдът реши: Бизнес на семейството на Благомир Коцев дължи над 380 хил. лв. за части от Морската градина

ВКС отсъди семейството на Благомир Коцев да заплати над 380 хил. лв. за ползване на държавни имоти

България Преди 3 часа

ВКС окончателно потвърди решение по дело срещу „Овърсийз-Хоризонт“ АД за използване на държавни терени край комплекс „Хоризонт“ във Варна без необходимото основание

Националният отбор по футбол на Сенегал на Мондиал 2026

Световен срам: Как гинеколог се оказа лекар на национален отбор по футбол

Свят Преди 3 часа

Проблемът е бил открит късно и е събудил сериозни притеснения сред играчите относно нивото на медицинската помощ, с която разполагат, сподели шефът на федерацията

Албанският външен министър Ферит Ходжа

Албания с исторически пробив по пътя към ЕС: Страната затваря първите преговорни глави

Свят Преди 3 часа

Тирана отчита „необикновена трансформация“ само за две години – от липса на отворени глави до финалната фаза на преговорите за членство

Това е втората подобна атака от бизон в „Йелоустоун“ в рамките на две седмици

Свиреп удар: Бизон нападна турист в „Йелоустоун“ и го изхвърли във въздуха

Свят Преди 3 часа

65-годишен мъж се размина на косъм от смъртта в САЩ. Камери запечатаха момента, в който огромен бизон го атакува и изхвърля на метри във въздуха заради твърде близко приближаване за снимка

Бившият кмет на Манчестър Анди Бърнaм

Анди Бърнам е на крачка от премиерския пост във Великобритания след оставката на Киър Стармър

Свят Преди 3 часа

Бившият кмет на Манчестър си осигури убедителна подкрепа от депутатите на Лейбъристката партия и се очаква до дни официално да оглави партията и правителството

Израелският премиер Бенямин Нетаняху

Турски съд издаде международна заповед за арест на Бенямин Нетаняху

Свят Преди 3 часа

Решението е свързано с блокирането на хуманитарната флотилия „Глобал Сумуд“ за Газа и обвинения в престъпления срещу човечеството

Цифровото евро ще бъде електронна форма на общата европейска валута, издавана от Европейската централна банка.

ЕЦБ започва тестове на цифровото евро без участието на БНБ

Парите ни Преди 3 часа

В пилотния проект влизат 36 доставчици на платежни услуги

Вътрешният министър Иван Демерджиев

Демерджиев заминава за САЩ, ще участва в международен форум за борбата с тероризма

България Преди 3 часа

Във Вашингтон вътрешният министър ще проведе и двустранни срещи, посветени на противодействието на трансграничната престъпност, прането на пари и корупцията

Всичко от днес

От мрежата

Най-популярните имена за кучета, вдъхновени от сериала „Бриджъртън“

dogsandcats.bg

10 най-популярни американски породи кучета (СНИМКИ)

dogsandcats.bg
1

Как да намалите размера на голям PDF файл за лесно споделяне

sinoptik.bg
1

8 пъти са нараснали щетите от горски пожари

sinoptik.bg

Коя е Анастасия Костромитина? Моделът, когото интернет сравни с футболиста Ерлинг Холанд

Edna.bg

40-те вече не са „средната възраст“: Добре дошли в най-силните години

Edna.bg

Ювентус иска футболиста, който взриви Мондиал 2026

Gong.bg

Любопитно: вижте кой превеждаше на новия треньор на Лудогорец

Gong.bg

Задържаха мъжа, причинил верижна катастрофа в София, карал с 3,59 промила алкохол в кръвта

Nova.bg

Кола и линейка се удариха на път Е79 край Враца (СНИМКИ)

Nova.bg