Свят

Осъдиха брата на премиера на Испания

Той заемал длъжност, създадена без никаква реална административна необходимост

Николай Киров Николай Киров

14 юли 2026, 14:59
Осъдиха брата на премиера на Испания
Източник: EPA/БГНЕС

Д авид Санчес, братът на испанския премиер Педро Санчес, беше осъден днес за административно нарушение и му беше наложена забрана да заема публична длъжност в продължение на девет години във връзка с назначаването му на висок пост в сферата на културата в правителството на провинция Бадахос през 2017 г., предаде "Ройтерс".

Агенцията отбелязва, че присъдата нанася нов политически удар на премиера социалист, чието правителство и близък кръг бяха изправени пред поредица от разследвания и скандали, свързани с корупция, през последните две години. Миналия месец бивш близък сътрудник на Санчес беше осъден на 24 години затвор по отделно дело за корупция.

Съдът отне паспорта на съпругата на Педро Санчес и ѝ забрани да напуска Испания

Давид Санчес беше обвинен, че се е възползвал от назначение, специално пригодено за него поради семейната му връзка с министър-председателя, който отхвърли обвинението като част от политически мотивирана кампания, водена от крайната десница.

Съдът в Бадахос установи, че длъжността, възложена на Санчес, свързана с надзора над музикалните консерватории в провинцията, е създадена без никаква реална административна необходимост и е отговаряла вместо това на личните му интереси.

Обвиниха в корупция съпругата на премиера на Испания

"Обвиняемите са се ангажирали с крайно произволно упражняване на власт с единствената цел да облагодетелстват конкретни лица", се посочва в съдебното решение, като се добавя, че една от длъжностите по-късно е била променена, за да отговори на интереса на Давид Санчес към операта. Решението подлежи на обжалване.

Припомняме, че през април 2024 г. съд в Мадрид започна предварително разследване срещу съпругата на Санчес, Бегоня Гомес, по обвинения в търговия с влияние и корупция. Делото беше образувано след жалба от организацията „Манос лимпиас“ (Чисти ръце), свързвана с крайната десница. В отговор Санчес обяви, че обмисля оставка – ход, който разтърси испанската политика, преди той да реши да остане на поста. Впоследствие, в хода на разследването, съдът разпореди на Гомес да предаде паспорта си и ѝ наложи забрана да напуска страната.

Редактор: Николай Киров
Източник: БТА, Пламен Йотински    
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни
Светът реагира на отказа на България от „Коалицията на желаещите“

Светът реагира на отказа на България от „Коалицията на желаещите“

САЩ удариха край АЕЦ

САЩ удариха край АЕЦ "Бушер", Тръмп заплаши с атака по ядрен обект

Повдигнаха обвинение на Стоян Мавродиев

Повдигнаха обвинение на Стоян Мавродиев

Ел Дорадо на дъното на океана: Япония откри най-богатото подводно находище на злато в света

Ел Дорадо на дъното на океана: Япония откри най-богатото подводно находище на злато в света

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

pariteni.bg
Колко дълго продължава бременността при кучетата?

Колко дълго продължава бременността при кучетата?

dogsandcats.bg
Случаят
Ексклузивно

Случаят "Петрохан": Бащата на загиналото 15-годишно момче се разграничи от фондацията на Ралица Асенова

Преди 3 дни
<p>Празни чадъри и по-малко резервации: Какво се случва по Южното Черноморие</p>
Ексклузивно

Празни чадъри и по-малко резервации: Какво се случва по Южното Черноморие

Преди 3 дни
<p>"Хиляди ракети са в готовност, можем да ви унищожим": Тръмп с ново предупреждение към Иран</p>
Ексклузивно

"Хиляди ракети са в готовност, можем да ви унищожим": Тръмп с ново предупреждение към Иран

Преди 3 дни
Синът на Весела Лечева е загинал при инцидент в Гърция
Ексклузивно

Синът на Весела Лечева е загинал при инцидент в Гърция

Преди 3 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Полша прехвана руски самолет над Балтийско море

Полша прехвана руски самолет над Балтийско море

Свят Преди 38 минути

След това самолетът се е насочил към Русия

Новите правила ще важат за хората, които не са избрали сами пенсионен фонд.

Ако не изберете пенсионен фонд, възрастта ще определя къде отиват парите ви

Парите ни Преди 1 час

През първата година служебното разпределение ще зависи от удръжките и избора на осигурените, а доходността ще се включи по-късно

Полицията издирва мъж на 68 г., изчезнал на 25 юни

Полицията издирва мъж на 68 г., изчезнал на 25 юни

България Преди 1 час

В деня, в който за последно е бил забелязан в село Долна Рибница, е бил облечен с черни дънки, сиво яке и гумени обувки

Експлозия на норвежки танкер край Оман

Експлозия на норвежки танкер край Оман

Свят Преди 1 час

Всички членове на екипажа са невредими

На снимката е показан пожарникар в защитна екипировка, застанал сред огнена стихия. Силни пламъци обхващат растителността наоколо.

След пожара - хотели и вили? Защо има съмнения, че пожарът на хълма край залива Лямани може да е бил умишлен

Свят Преди 2 часа

Разследване на албанска медия поставя въпроси дали големият пожар край Химара е свързан с проект за изграждане на луксозен туристически комплекс

<p>ЕК предупреди за траен спад на населението на България и ЕС</p>

Европейската комисия предупреди за траен спад на населението на България и ЕС

България Преди 2 часа

Населението в Европа ще намалее и застарее

Съдът реши: Бизнес на семейството на Благомир Коцев дължи над 380 хил. лв. за части от Морската градина

ВКС отсъди семейството на Благомир Коцев да заплати над 380 хил. лв. за ползване на държавни имоти

България Преди 3 часа

ВКС окончателно потвърди решение по дело срещу „Овърсийз-Хоризонт“ АД за използване на държавни терени край комплекс „Хоризонт“ във Варна без необходимото основание

Националният отбор по футбол на Сенегал на Мондиал 2026

Световен срам: Как гинеколог се оказа лекар на национален отбор по футбол

Свят Преди 3 часа

Проблемът е бил открит късно и е събудил сериозни притеснения сред играчите относно нивото на медицинската помощ, с която разполагат, сподели шефът на федерацията

Албанският външен министър Ферит Ходжа

Албания с исторически пробив по пътя към ЕС: Страната затваря първите преговорни глави

Свят Преди 3 часа

Тирана отчита „необикновена трансформация“ само за две години – от липса на отворени глави до финалната фаза на преговорите за членство

Това е втората подобна атака от бизон в „Йелоустоун“ в рамките на две седмици

Свиреп удар: Бизон нападна турист в „Йелоустоун“ и го изхвърли във въздуха

Свят Преди 3 часа

65-годишен мъж се размина на косъм от смъртта в САЩ. Камери запечатаха момента, в който огромен бизон го атакува и изхвърля на метри във въздуха заради твърде близко приближаване за снимка

Бившият кмет на Манчестър Анди Бърнaм

Анди Бърнам е на крачка от премиерския пост във Великобритания след оставката на Киър Стармър

Свят Преди 3 часа

Бившият кмет на Манчестър си осигури убедителна подкрепа от депутатите на Лейбъристката партия и се очаква до дни официално да оглави партията и правителството

Израелският премиер Бенямин Нетаняху

Турски съд издаде международна заповед за арест на Бенямин Нетаняху

Свят Преди 3 часа

Решението е свързано с блокирането на хуманитарната флотилия „Глобал Сумуд“ за Газа и обвинения в престъпления срещу човечеството

Цифровото евро ще бъде електронна форма на общата европейска валута, издавана от Европейската централна банка.

ЕЦБ започва тестове на цифровото евро без участието на БНБ

Парите ни Преди 3 часа

В пилотния проект влизат 36 доставчици на платежни услуги

Вътрешният министър Иван Демерджиев

Демерджиев заминава за САЩ, ще участва в международен форум за борбата с тероризма

България Преди 3 часа

Във Вашингтон вътрешният министър ще проведе и двустранни срещи, посветени на противодействието на трансграничната престъпност, прането на пари и корупцията

Илияна Йотова отличава с Почетния плакет на президента българските спортисти от Световното първенство за атлети със синдром на Даун

„Вие сте герои на България“: Илияна Йотова награди атлетите ни със синдром на Даун

България Преди 4 часа

Държавният глава Илияна Йотова отличи с почетен плакет българските спортисти от Световното първенство за атлети със синдром на Даун. Нашите състезатели завоюваха впечатляващите 27 медала, от които 12 златни, на шампионата в София

Жена почина след жесток побой в Карлово, задържан е мъжът ѝ

Жена почина след жесток побой в Карлово, задържан е мъжът ѝ

България Преди 4 часа

Според първоначалните данни трагедията се е разиграла след семеен скандал и употреба на алкохол, прокуратурата повдигна обвинение за убийство при домашно насилие

Всичко от днес

От мрежата

Най-популярните имена за кучета, вдъхновени от сериала „Бриджъртън“

dogsandcats.bg

10 най-популярни американски породи кучета (СНИМКИ)

dogsandcats.bg
1

Как да намалите размера на голям PDF файл за лесно споделяне

sinoptik.bg
1

8 пъти са нараснали щетите от горски пожари

sinoptik.bg

Коя е Анастасия Костромитина? Моделът, когото интернет сравни с футболиста Ерлинг Холанд

Edna.bg

40-те вече не са „средната възраст“: Добре дошли в най-силните години

Edna.bg

Ювентус иска футболиста, който взриви Мондиал 2026

Gong.bg

Любопитно: вижте кой превеждаше на новия треньор на Лудогорец

Gong.bg

Задържаха мъжа, причинил верижна катастрофа в София, карал с 3,59 промила алкохол в кръвта

Nova.bg

Кола и линейка се удариха на път Е79 край Враца (СНИМКИ)

Nova.bg