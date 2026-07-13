Голям пожар в нощен клуб в Банкок отне живота на най-малко 27 души

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Н ай-малко 27 души загинаха при мащабен пожар, избухнал в заведение в тайландската столица Банкок в малките часове на нощта, съобщи Асошиейтед прес, като се позова на местните власти.

Сигналът за инцидента е подаден около полунощ. Кадри, разпространени в социалните мрежи от екипи на спешните служби, показват как огромни пламъци обхващат входа на заведението, докато посетители отчаяно се опитват да се спасят. Над района се издигали гъсти облаци черен дим.

At least 29 people were killed and many others injured after a fire tore through a restaurant in Bangkok’s Chatuchak district, Thailand. pic.twitter.com/jDLhEyfLYE — Breaking911 (@Breaking911) July 12, 2026

На място незабавно са изпратени екипи на пожарната и спешната помощ. По данни на властите огнеборците са успели да овладеят пожара за около 30 минути.

Премиерът на Тайланд Анутин Чарнвиракул, който посети мястото на трагедията, съобщи, че при инцидента са загинали 27 души, а няколко десетки пострадали са транспортирани в болници. Той допълни, че причините за възникването на пожара все още се изясняват.

Снимки след потушаването на огъня показват сериозни поражения в заведението – овъглени маси и столове, както и напълно унищожен интериор.

Властите са започнали разследване, което трябва да установи как е възникнал пожарът и дали са били спазени всички изисквания за безопасност.