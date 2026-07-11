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The Telegraph: Великобритания освободи и депортира двама осъдени българи по шпионското дело за Русия

Иван Стоянов и Ваня Габерова са върнати в България, след като са излежали задължителната част от присъдите си, твърди британското издание

Василена Василева Василена Василева

11 юли 2026, 12:54
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Б ританските власти са освободили и депортирали в България двама българи, осъдени за шпионаж в полза на Русия. Това съобщава британският вестник The Telegraph.

Според изданието Иван Стоянов и Ваня Габерова са били върнати в България, след като са излежали задължителната половина от наложените им присъди. По информация на The Telegraph хората, които са били обект на наблюдение от шпионската мрежа, не са били уведомени за освобождаването им.

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Двамата бяха част от групата от шестима български граждани, осъдени общо на близо 50 години затвор за участие в мащабна шпионска мрежа, действала в полза на руското разузнаване.

Според британското разследване групата е била ръководена от Ян Марсалек – бивш изпълнителен директор на фалиралата германска компания Wirecard, който се укрива от 2020 г. и е издирван по международна линия. Разследващите твърдят, че мрежата е извършвала операции по наблюдение във Великобритания и други европейски държави, насочени срещу журналисти, руски дисиденти, политически фигури и украински военнослужещи.

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  • Какви присъди получиха двамата

33-годишният Иван Стоянов се призна за виновен по обвинение в заговор за шпионаж и беше осъден на пет години и три седмици затвор.

30-годишната Ваня Габерова, работила като козметичка в Северозападен Лондон, получи присъда от шест години, осем месеца и три седмици лишаване от свобода.

И двамата вече са освободени и депортирани в България, след като са изтърпели минималния срок, предвиден от британското законодателство.

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  • Христо Грозев: „Никой не информира мишените“

Сред хората, които според обвинението са били следени от шпионската група, е разследващият журналист Христо Грозев. След публикацията на The Telegraph той съобщи в профила си в X, че е научил за освобождаването на двамата от медиите.

„Току-що разбрах, че двама от шпионите, които миналата година получиха дълги присъди във Великобритания за шпиониране на мен и Роман Доброхотов и заговор за нашето отвличане или убийство, са били освободени от Обединеното кралство, след като са излежали задължителната си половин присъда. Искаше ми се някой да си беше направил труда да информира целите“, написа Грозев.

Обявиха присъдите на българите съдени за шпионаж в Лондон

  • Политически реакции във Великобритания

Освобождаването на двамата осъдени предизвика критики от страна на британската опозиция.

Министърът на вътрешните работи в сянка Крис Филп обвини правителството, че не е защитило достатъчно хората, станали обект на шпионската дейност.

„Очевидно те толкова малко се интересуват от жертвите на руските шпионски операции на наша земя, че дори не си правят труда да им кажат какво се случва по техния собствен случай“, заяви той, цитиран от The Telegraph.

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  • Какво се знае до момента

Към този момент няма официална информация от българските институции дали срещу Иван Стоянов и Ваня Габерова ще бъдат предприети последващи действия след депортирането им от Великобритания.

Случаят с българската шпионска мрежа беше определен от британските служби като една от най-мащабните операции, разкрити на територията на Обединеното кралство през последните години.

Редактор: Василена Василева
Източник: Агенция "Фокус"    
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