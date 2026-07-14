Свиреп удар: Бизон нападна турист в „Йелоустоун“ и го изхвърли във въздуха

Това е втората подобна атака от бизон в „Йелоустоун“ в рамките на две седмици

65-годишен американец се възстановява по чудо в болница, след като беше брутално нападнат и изхвърлен на няколко метра във въздуха от разярен бизон в известния национален парк „Йелоустоун“, съобщава The Washington Post.

Пострадалият е идентифициран като Карл Исъм Макданиъл от щата Вашингтон, който посетил парка заедно със своя внук.

Секунди преди трагедията

Видеоклип от инцидента, заснет от случаен очевидец, показва как Макданиъл се приближава изключително близо до животното, което в този момент лежи на земята в близост до оживен къмпинг, за да го снима. Изведнъж огромният бизон се изправя на крака и се втурва в яростна атака срещу мъжа.

A tourist who was attacked by a bison at Yellowstone National Park is recovering after being flung into the air.



The Park Service reminded visitors that “wild animals can be aggressive when people do not respect their space.” https://t.co/01m54hBAIv pic.twitter.com/gNWBLQ0P9I — The Washington Post (@washingtonpost) July 13, 2026

Животното бързо настига бягащия турист, напада го с глава и го изстрелва високо във въздуха, след което Макданиъл пада тежко на земята на няколко метра разстояние.

Майк Маклауд, фотографът, заснел шокиращите кадри, споделя пред медиите, че въпреки сериозните си наранявания, първата мисъл на пострадалия дядо след атаката е била за неговия внук, който е изпаднал в шок от гледката.

Черна статистика: Бизоните са по-опасни от мечките

Това е втората подобна атака в националния парк само в рамките на две седмици. На 26 юни 12-годишно дете също беше нападнато от бизон и прието по спешност в болница.

От Службата за националните паркове на САЩ излязоха с официално предупреждение към туристите:

„Дивите животни могат да бъдат изключително агресивни, когато хората не уважават личното им пространство. Бизоните са наранили повече хора в „Йелоустоун“ от всяко друго животно в парка“.

Организаторите напомнят, че правилата изискват посетителите да стоят на разстояние от минимум 23 метра (25 ярда) от големите бозайници като бизони и лосове, и на поне 91 метра (100 ярда) от мечки и вълци.