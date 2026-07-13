Путин се закани на Украйна, а Зеленски е в Париж

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Р уският президент Владимир Путин заяви, че Москва ще отговаря на украинските атаки срещу руска територия с удари, които ще бъдат "няколко пъти по-силни", като предупреди, че мащабът на ответните действия ще продължи да се увеличава, предаде "Ройтерс".

По-рано днес Службата за сигурност на Украйна съобщи, че през нощта е атакувала нефтено депо в Ставрополския край в Русия, както и няколко съоръжения на нефтен терминал в руския Краснодарски край. Освен това са ударени два руски патрулни катера в Черно море, както и по фериботи на окупирания Кримски полуостров и на пристанище Кавказ в Керченския проток.

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Губернаторът на Ставрополския край потвърди, че е бил поразен промишлен обект в региона, но не уточни каква е била конкретната цел на атаката.

Междувременно днес девет европейски държави и Украйна обявиха създаването на коалиция за развитие на „изцяло отбранителни“ способности срещу балистични ракети в Европа на фона на „нарастващата заплаха“ от подобни оръжия.

"Смятаме, че защитата на Европа изисква цялостно решение и интегрирана архитектура за противоракетна отбрана, която да възпира и неутрализира бъдещи ракетни заплахи", се казва в съвместната декларация на Дания, Франция, Германия, Италия, Нидерландия, Норвегия, Испания, Швеция, Украйна и Обединеното кралство.

Украинският президент президент Володимир Зеленски пристигна днес в Париж за участие в срещата на върха на Коалицията на желаещите.

Елисейският дворец по-рано разпространи списъка с участниците в срещата, който включва 23 държавни и правителствени ръководители.

В рамките на визитата Зеленски разговаря с френския си колега Еманюел Макрон и участва в заседание на така наречената Антибалистична коалиция за укрепване на украинската противоракетна отбрана.

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Съпредседатели на срещата на Коалицията на желаещите са Макрон, британският премиер Киър Стармър и германският канцлер Фридрих Мерц.

Френският президент заяви, че многонационалните сили за Украйна, които ще бъдат разположени в случай на прекратяване на огъня и ще проведат учения в съседни страни през идните месеци.