След пожара - хотели и вили? Защо има съмнения, че пожарът на хълма край залива Лямани може да е бил умишлен

На снимката е показан пожарникар в защитна екипировка, застанал сред огнена стихия. Силни пламъци обхващат растителността наоколо.

Голям пожар избухна край залива Лямани в района на Химара, като огънят обхвана хълм над един от най-популярните плажове на Албанската ривиера и наложи мащабна намеса на пожарникари заради близките хотели и туристически обекти.

Албанската медия Vox News твърди, че именно на изгорелия терен е планирано изграждането на петзвездния курорт „Amantes“ с хотел, 50 вили и търговска зона, свързан с бизнесмена Арбен Мучобега.

Публикацията поставя въпроса дали пожарът не е бил умишлено предизвикан, но към момента няма официални доказателства или заключения на компетентните власти, които да свързват огъня с инвестиционния проект.

Голям пожар избухна следобед на 13 юли в един от най-красивите заливи на Йонийско море - района на Химара. Пламъците обхванаха хълма от северната страна на залива Лямани, като цялата местност е покрита с ниски дървета и храстова растителност.

Медиите съобщиха, че пожарникари от Химара, както и екипи от съседни градове, бързо са се включили в овладяването на огъня. Причината е, че в залива Лямани работят няколко туристически обекта, контролирани от бизнесмена Арбен Мучобега, а от другата страна на хълма, към пътя и града, се намират хотели и частни апартаменти.

Предвид крайбрежния, хълмист и скалист терен, намесата на пожарникарите е била изключително трудна. Допълнително усложнение са били високите температури и силният вятър, като основната цел е била да бъдат избегнати човешки жертви и материални щети.

Възникват въпроси дали пожарът е бил умишлен

Според документи, проучени и публикувани от Vox News , именно на хълма, където е избухнал големият пожар, предстои изграждането на мащабен туристически комплекс, също свързан с бизнесмена Арбен Мучобега.

Изданието твърди, че през 2025 г. албанското правителство е издало разрешение за застрояване на терен с площ от 101 200 квадратни метра, разположен именно на хълма, където на 13 юли 2026 г. е регистриран пожарът.

Според публикацията районът, върху който ще бъде изграден курортът, представлява скалист терен, който по принцип не би трябвало да има частен собственик, тъй като е трудно използваем и се намира непосредствено над стръмния бряг на Йонийско море.

Vox News твърди, че Мучобега бързо е подготвил необходимите документи за придобиването на този терен, а проектът е преминал през всички административни етапи до окончателното издаване на разрешение за строеж.

Проектът „Amantes“

Според документите, с които разполага медията, албанското правителство наскоро е одобрило разрешение за развитие на проекта „Amantes“ на територията на община Химара.

Проектът предвижда изграждането на „многофункционален курорт, хотел, вили и обслужващи обекти“ от строителните компании Capital B и Bega 07.

Компанията Bega 07 е собственост на бизнесмена Арбен Мучобега, за когото Vox News отбелязва, че представители на албанската опозиция са отправяли обвинения за предполагаеми съмнителни връзки както с организираната престъпност, така и с политически среди. Тези твърдения не са подкрепени с доказателства в публикацията.

В разрешението за строеж се посочва:

„Петзвездният курорт „Amantes“ ще бъде изграден в района на плажа Лямани, в непосредствена близост до плажа на Химара, на територията на община Химара, разположена в югозападната част на Албания.“

Според документа комплексът ще бъде разположен върху хълма над плажа Лямани, където естественият релеф представлява стръмен склон, спускащ се към морето и предлагащ панорамни гледки.

В документите се посочва още, че към момента теренът е незастроен и неизползван. В най-ниската му част, в близост до плажа, има няколко нискоетажни сгради, предимно на два или три етажа, които обслужват летния морски туризъм.

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Луксозен хотел, 50 вили и търговска зона

Проектът предвижда изграждането на луксозен хотел, вили, апартаменти и междинна търговска зона, включваща ресторанти, уелнес пространства и обществени площи, предназначени да подобрят туристическото преживяване.

Според документа вилите ще бъдат изградени по концепцията „stacking stone“, която има за цел да сведе до минимум изкопните дейности и да запази естествения релеф на хълма.

„Генералният устройствен план предвижда изграждането на 50 вили, разпределени в групи от по две или три. Във всяка група ще има по една голяма вила (или две големи при групите от три) и една по-малка вила“, се посочва в документа.

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Пожарът отвори ли пътя за строителството?

В края на публикацията Vox News поставя въпроса дали пожарът не е разчистил терена за бъдещото строителство на курорта на Арбен Мучобега.

Медията пита дали, ако се установи, че огънят е бил умишлено предизвикан, албанската противопожарна служба ще изготви официален доклад, който би могъл да бъде използван и в процедурите пред Националния съвет по устройство на територията.

Авторите на материала изразяват скептицизъм, като отбелязват, че според тях в редица туристически райони, засегнати от пожари или след премахване на стари дървени постройки, впоследствие са били изграждани луксозни туристически комплекси.

Към момента няма официални данни или заключения на компетентните органи, които да доказват, че пожарът край Лямани е бил умишлено предизвикан или че е свързан с инвестиционния проект.