Крим беше крепостта на Русия. Сега се превръща в уязвимо място

На снимката е показан Кримският мост, който свързва Русия с Кримския полуостров. На преден план се вее руското национално знаме на фона на мостовата конструкция, която се простира над водите на Керченския проток.

Крим, който Русия превърна в символ на силата на Владимир Путин и ключова военна база в Черно море, все по-често се превръща в уязвимо място за Москва заради украинските атаки срещу военна и логистична инфраструктура.

Украйна използва предимството си при дроновите удари, за да нарушава снабдителните линии към полуострова, като целта е да изолира руските сили в Южна Украйна и да отслаби военния потенциал на Кремъл.

Нарастващата несигурност в Крим вече засяга и цивилното население - прекъсвания на ток и вода, липса на гориво, срив на транспорта и затруднено напускане на полуострова засилват усещането за криза.

Олександра предупредила родителите си в Крим преди седмици да се запасят с необходимите стоки за извънредни ситуации. Майка ѝ обаче не приела предупреждението сериозно, пише POLITICO .

Крим трябваше да бъде коронното постижение на руския президент Владимир Путин, крепост във войната срещу Украйна, плацдарм за проектиране на руската военна мощ в Черно море и вътрешен символ на неговите имперски амбиции. Сега всичко това е под заплаха, тъй като Украйна придобива въздушен контрол над маршрутите към окупирания от Русия полуостров, атакува логистичните доставки и се стреми да изолира и отслаби руските сили на юг.

„Майка ми беше убедена, че нито Русия, нито Украйна някога биха направили нещо, което да застраши Крим“, разказва Олександра, която не посочва фамилията си от страх за сигурността на своите роднини. Дори когато ракети, изстреляни от Крим, поразяваха Киев, тя казваше: „Но Крим е специален“.

През 12-те години след анексирането на полуострова от Русия Москва създаде впечатлението, че той е недосегаем благодарение на мащабната милитаризация и икономическата интеграция. Но това, което някога беше стратегически актив за президента Владимир Путин, сега се превръща в критична уязвимост – както във военно отношение, така и лично за самия руски лидер.

Днес населението на Крим от 2,5 милиона души, сред които са и родителите на Олександра, живее с прекъсвания на електричеството и водоснабдяването, без доставки и без гориво, докато украински дронове атакуват енергийната инфраструктура наред с военни обекти.

Мобилните комуникации изчезват заради честите прекъсвания на тока, общественият транспорт практически е спрял, а продажбата на гориво на частни лица и компании е забранена. Цените са скочили, а туристическият сезон, от който зависят много хора, е напълно провален.

Властите обявиха извънредно положение в края на юни.

За много хора напускането на Крим също се е превърнало в почти невъзможна задача. Украински дронове са унищожили мостове и вече патрулират по сухопътния маршрут през окупираната Южна Украйна към Русия. Повечето влакове вече не се движат.

В началото на юни повече от 3000 автомобила са чакали на опашка, за да напуснат полуострова през Керченския мост, който Киев твърди, че е построен без неговото съгласие и следователно е незаконен.

„Страхувах се, че тя ще обвини Украйна за това“, казва Олександра, която живее в Киев от 2014 г. заради натиска от руските служби за сигурност. Русия е повдигнала обвинения на хиляди хора в Крим за предполагаеми симпатии или връзки с Украйна.

Вместо това, докато украинската кампания за изолиране на Крим започва да променя баланса на силите в южната част на страната, майката на Олександра вече вярва – както много украинци – че именно полуостровът ще бъде мястото, където войната ще приключи.

„Майка ми има тази надежда. Но не съм сигурна, че разбира, че това може да има цена“, казва Олександра.

На снимката е показан изглед от пътното платно на Кримския мост. Източник: iStock Photos

„Крим е златният ключ“

Крим наистина е специален.

Войната в Украйна започна с неговото анексиране през 2014 г., превръщайки полуострова в почти свещен символ на руската имперска мощ.

Докато Организацията на обединените нации и западните държави наложиха санкции на Москва за това грубо нарушение на международното право, впоследствие те до голяма степен приеха ситуацията като свършен факт.

През следващото десетилетие Русия превърна бившия туристически рай във военна база, която позволи на руските сили бързо да окупират големи части от Южна Украйна при пълномащабното нахлуване през 2022 г.

Крим се превърна в сигурен тил на бойното поле, снабдявайки руския южен фронт и проектирайки военната мощ на Москва навън, докато жителите на полуострова оставаха сравнително защитени от продължаващата война.

Това се промени драматично през това лято.

Благодарение на настоящото предимство на Украйна при използването на дронове за удари със среден обсег, Киев е в позиция да отслаби и дори да унищожи част от руските военни способности в южната част на страната, като наруши логистиката, която поддържа руската армия.

Украйна се надява, че това ще принуди Русия да пренасочи свои сили от други части на фронта, като по този начин намали натиска върху украинската армия и руските атаки срещу градове и населени места.

„Искаме да унищожим руското военно присъствие в Крим и мисля, че ще го направим“, заяви Андрий Загороднюк, председател на аналитичния център „Център за отбранителни стратегии“ и бивш украински министър на отбраната.

Разбиването на руския военен контрол над Крим има значение далеч отвъд границите на Украйна, тъй като нарушава военните операции на Москва от нейното черноморско пристанище.

Например полуостровът беше логистичният център, който подкрепяше руската кампания в Сирия от 2015 до 2024 г.

Крим има и огромно лично значение за Путин, чиято вътрешна популярност рязко нарасна, когато полуостровът, първоначално колонизиран от Руската империя преди 300 години, толкова лесно се върна под руски контрол.

Загубата му би нанесла директен удар върху репутацията му и може да засили недоволството срещу неговото управление и войната вътре в Русия.

„Крим е златният ключ към руските имперски амбиции“, заяви Илия Павленко, бивш заместник-ръководител на Главното разузнавателно управление на Украйна.

Някои от партньорите на Украйна – най-вече американският президент Доналд Тръмп, който миналата година заяви, че Киев „няма карти в ръцете си“, по-рано намекнаха, че отстъпването на Крим на Русия може да бъде част от сделка за прекратяване на войната.

Но Русия може би открива, че полуостровът е твърде труден и скъп за административно и военно поддържане, да не говорим за обещания мир и добро качество на живот, които Москва обеща на жителите на Крим през 2014 г.

„Сега ние създаваме карти за себе си“, заяви Павленко.

На снимката е показана географска карта на Кримския полуостров. Ясно се виждат очертанията на полуострова, вдаден в Черно море, с обозначени основни градове като Симферопол (столицата), Севастопол, Ялта и други населени места. Източник: iStock

Обикновените хора

Докато кампанията на Киев за ограничаване на руските възможности е насочена към разрушаване на военната мощ и репутацията на Москва, тя неизбежно засяга и цивилното население на Крим.

Освен хилядите руснаци, които Москва насърчи да се преместят на полуострова, там все още живеят много украински граждани, включително коренното население, кримските татари, които оттогава насам са подложени на непропорционални репресии.

Според Рефат Чубаров, ръководител на Меджлиса на кримските татари, представителен орган на общността, забранен от руските власти и базиран в Киев, коренното население на полуострова трябва да бъде подготвено за още по-големи трудности в бъдеще.

Той призова хората да подготвят запаси от храна и лекарства за извънредни ситуации, да стоят далеч от руските военни обекти и да се уверят, че разполагат с място, където да се укрият при атаки.

„Не знаем как ще завърши всичко това“, каза той.

Но възможно ли е краят да бъде възстановяването на Крим като част от Украйна?

Последният момент, в който това изглеждаше възможно, беше по време на широко рекламираното украинско контранастъпление през 2023 г. Всички надежди след това бяха ограничени от неспособността на Украйна тогава да промени съществено линията на фронта.

„Хората в Крим имат известен оптимизъм, че този път всичко може да завърши с освобождение. Но също така казват: „Не ни подвеждайте, както през 2023 г.“, разказва Чубаров.

Русия се подготвяше военно, икономически, чрез образование и пропаганда за превземането на Крим в продължение на десетилетия, отбелязва Павленко.

Според него Украйна трябва да използва също толкова широк набор от инструменти.

„Винаги сме казвали, че Крим е Украйна и Украйна ще използва всички методи, за да си върне Крим. Крим не може да бъде върнат само с военни средства… В момента прилагаме военен натиск, за да дадем възможност на нашите дипломати да седнат на масата за преговори и да кажат: „Няма да оставим Крим извън разговора“, заяви той.

Загороднюк смята, че Украйна вероятно разполага с около една година, за да използва технологичното предимство, което в момента ѝ позволява да оказва натиск върху Русия.

„Разбира се, Русия в крайна сметка ще копира това.Определено не можем да си позволим да губим време“, каза той.

Наистина това може да бъде прозорец от възможности за Украйна да си върне част от южните територии, които Русия контролира от 2022 г.

Но докато Киев се надява да направи полуострова още по-труден и скъп за поддържане от страна на Русия, за Украйна вероятно ще бъде също толкова трудно и скъпо да го контролира.

„Вярвам, че освобождението на Крим е възможно. Но не в близко бъдеще“, заяви Загороднюк.