Експлозия на норвежки танкер край Оман

Н орвежкият танкер Stolt Magnesium е бил засегнат от експлозия, причинена от неизвестно външно устройство, докато е плавал в Арабско море край бреговете на Оман в ранните часове на 14 юли.

За инцидента съобщи компанията за морска сигурност MTI Network, позовавайки се на оператора на плавателния съд Stolt Tankers.

Експлозията е станала около 00:40 часа местно време.

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Всички членове на екипажа са невредими, уточни говорител на дружеството.

През последните седмици сигурността на корабоплаването в Арабско море и района на Ормузкия проток рязко се влоши на фона на ескалацията между САЩ и Иран. След американските удари по ирански военни обекти Техеран предприе серия от ответни действия, насочени срещу търговски кораби и танкери, преминаващи през един от най-важните енергийни маршрути в света.

Няколко дни по-рано два танкера под флага на Обединените арабски емирства бяха поразени в района на Ормузкия проток. При нападението загина индийски моряк, а няколко членове на екипажа бяха ранени.

Ескалация в Персийския залив: Поредица от атаки срещу търговски кораби

По данни на международни медии Иран е атакувал общо няколко търговски кораба след началото на последната криза. Напрежението доведе до нови опасения за свободата на корабоплаването през Ормузкия проток, през който преминава приблизително една пета от световната търговия с петрол.

В резултат на зачестилите нападения редица корабни компании промениха маршрутите си или временно ограничиха преминаването през района. Застрахователните премии за плаване в Персийския залив и Арабско море също нараснаха значително заради повишения риск от нови атаки.

При по-нататъшна ескалация на конфликта опасността може да се разпространи и към други ключови морски маршрути в региона, включително Аденския залив и Червено море, което би оказало допълнителен натиск върху световните енергийни доставки и международната търговия.