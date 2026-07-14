Брайън Остин Грийн сподели, че бракът му с Меган Фокс е бил „физическо привличане“

К раят на една дългогодишна връзка може да бъде съкрушителен, но за 52-годишния Брайън Остин Грийн той се превръща в катализатор за дълбока личностна промяна. По време на гостуването си в подкаста „I Do, Part 2“ актьорът сподели неочаквано откровени детайли за това как разводът с Меган Фокс е пренаредил приоритетите му в любовта. Грийн призна, че в миналото винаги е бил воден предимно от силното физическо привличане, около което впоследствие е опитвал да изгради емоционална връзка. Днес, след години на терапия и сериозна равносметка, той е категоричен, че истински устойчивите отношения изискват коренно различен подход.

Brian Austin Green admits his marriage to ex Megan Fox was led by ‘physical attraction’ https://t.co/P79fgLjl6s pic.twitter.com/ICx8gigR8U — Page Six (@PageSix) July 13, 2026

Терапията като спасителен пояс и крахът на старите модели

Актьорът и Меган Фокс прекараха заедно почти петнадесет години, от които десет в законен брак, преди финално да се разделят. Когато разводът става факт през ноември 2020 година, Грийн се оказва в ролята на самотен баща с три деца – ситуация, която никога не е очаквал да му се случи. Този житейски обрат го принуждава да потърси професионална психологическа помощ, за да разбере какви модели внася в партньорствата си и как да избегне повтарянето на същите грешки. По думите му терапията е променила изцяло начина, по който гледа на романтиката, помагайки му да осъзнае, че изграждането на бъдещи връзки трябва да стъпва върху основата на искреното приятелство, а не просто върху първичната страст.

Когато започваш връзка само от позицията на силното физическо привличане, тя трае кратко. Рано или късно стигаш до момент, в който просто не можеш да понасяш другия човек и той вече не е привлекателен за теб.

Според Грийн истинската прозрачност и възможността да говориш открито с партньора си премахват излишната тревога дали той е влюбен в теб. Започването на отношения от позиция на споделени ценности и дълбоки разговори създава много по-здрава и устойчива основа за бъдещето.

Brian Austin Green Reveals What He Learned from the End of His Marriage with Megan Fox https://t.co/cZxyUFYZto — People (@people) July 14, 2026

Новото начало с Шарна Бърджис и щастието на Меган Фокс

Новата философия на актьора намира своето пълно потвърждение в отношенията с настоящата му годеница, професионалната танцьорка от шоуто „Dancing with the Stars“ Шарна Бърджис. Двамата се запознават чрез общ бизнес мениджър в началото на 2021 година и прекарват първите си срещи в часове наред разговори по време на дълги закуски. Грийн споделя с вълнение, че в началото са били просто невероятно добри, лесни и естествени приятели. Едва след като са се убедили, че общуват с лекота и пълна откровеност, излагайки на масата както най-добрите, така и най-лошите си качества, двамата са преминали към романтична физическа близост.

Връзката им се развива изключително хармонично, като през юни 2022 година те посрещнаха общия си син Зейн, а децата на Грийн от брака му с Меган Фокс приемат топло новата половинка на баща си. Междувременно четиридесетгодишната Меган Фокс също продължи напред с живота си, като в момента споделя щастието си с музиканта Машин Гън Кели, от когото наскоро роди дъщеря на име Сага Блейд. И двете страни доказват, че краят на една холивудска приказка може да бъде началото на много по-зрели и истински лични истории.