Любопитно

Брайън Остин Грийн сподели, че бракът му с Меган Фокс е бил „физическо привличане“

Известният актьор от „Бевърли Хилс 90210“ споделя откровено как краят на десетгодишния му брак с Меган Фокс го е принудил да потърси терапия и да промени изцяло критериите си за любовта, поставяйки приятелството пред мимолетната физическа химия

Стела Христова Стела Христова

14 юли 2026, 15:47
Брайън Остин Грийн сподели, че бракът му с Меган Фокс е бил „физическо привличане“
Меган Фокс и Брайън Остин Грийн през 2013 година   
Източник: Getty Images

К раят на една дългогодишна връзка може да бъде съкрушителен, но за 52-годишния Брайън Остин Грийн той се превръща в катализатор за дълбока личностна промяна. По време на гостуването си в подкаста „I Do, Part 2“ актьорът сподели неочаквано откровени детайли за това как разводът с Меган Фокс е пренаредил приоритетите му в любовта. Грийн призна, че в миналото винаги е бил воден предимно от силното физическо привличане, около което впоследствие е опитвал да изгради емоционална връзка. Днес, след години на терапия и сериозна равносметка, той е категоричен, че истински устойчивите отношения изискват коренно различен подход.

  • Терапията като спасителен пояс и крахът на старите модели

Актьорът и Меган Фокс прекараха заедно почти петнадесет години, от които десет в законен брак, преди финално да се разделят. Когато разводът става факт през ноември 2020 година, Грийн се оказва в ролята на самотен баща с три деца – ситуация, която никога не е очаквал да му се случи. Този житейски обрат го принуждава да потърси професионална психологическа помощ, за да разбере какви модели внася в партньорствата си и как да избегне повтарянето на същите грешки. По думите му терапията е променила изцяло начина, по който гледа на романтиката, помагайки му да осъзнае, че изграждането на бъдещи връзки трябва да стъпва върху основата на искреното приятелство, а не просто върху първичната страст.

Когато започваш връзка само от позицията на силното физическо привличане, тя трае кратко. Рано или късно стигаш до момент, в който просто не можеш да понасяш другия човек и той вече не е привлекателен за теб.

Според Грийн истинската прозрачност и възможността да говориш открито с партньора си премахват излишната тревога дали той е влюбен в теб. Започването на отношения от позиция на споделени ценности и дълбоки разговори създава много по-здрава и устойчива основа за бъдещето.

  • Новото начало с Шарна Бърджис и щастието на Меган Фокс

Новата философия на актьора намира своето пълно потвърждение в отношенията с настоящата му годеница, професионалната танцьорка от шоуто „Dancing with the Stars“ Шарна Бърджис. Двамата се запознават чрез общ бизнес мениджър в началото на 2021 година и прекарват първите си срещи в часове наред разговори по време на дълги закуски. Грийн споделя с вълнение, че в началото са били просто невероятно добри, лесни и естествени приятели. Едва след като са се убедили, че общуват с лекота и пълна откровеност, излагайки на масата както най-добрите, така и най-лошите си качества, двамата са преминали към романтична физическа близост.

Връзката им се развива изключително хармонично, като през юни 2022 година те посрещнаха общия си син Зейн, а децата на Грийн от брака му с Меган Фокс приемат топло новата половинка на баща си. Междувременно четиридесетгодишната Меган Фокс също продължи напред с живота си, като в момента споделя щастието си с музиканта Машин Гън Кели, от когото наскоро роди дъщеря на име Сага Блейд. И двете страни доказват, че краят на една холивудска приказка може да бъде началото на много по-зрели и истински лични истории.

Редактор: Стела Христова
Източник: people.com    
Брайън Остин Грийн Меган Фокс развод личностна промяна терапия ново начало приоритети в любовта
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни

По темата

Светът реагира на отказа на България от „Коалицията на желаещите“

Светът реагира на отказа на България от „Коалицията на желаещите“

САЩ удариха край АЕЦ

САЩ удариха край АЕЦ "Бушер", Тръмп заплаши с атака по ядрен обект

Повдигнаха обвинение на Стоян Мавродиев

Повдигнаха обвинение на Стоян Мавродиев

Ел Дорадо на дъното на океана: Япония откри най-богатото подводно находище на злато в света

Ел Дорадо на дъното на океана: Япония откри най-богатото подводно находище на злато в света

От Пловдив до Milan Design Week: Как ROOMSTUDIO създава български high-end дизайн

От Пловдив до Milan Design Week: Как ROOMSTUDIO създава български high-end дизайн

biss.bg
Jaecoo пуска самозареждащи се хибриди на моделите 7 и 5, вижте цените им у нас

Jaecoo пуска самозареждащи се хибриди на моделите 7 и 5, вижте цените им у нас

carmarket.bg
Случаят
Ексклузивно

Случаят "Петрохан": Бащата на загиналото 15-годишно момче се разграничи от фондацията на Ралица Асенова

Преди 3 дни
<p>Празни чадъри и по-малко резервации: Какво се случва по Южното Черноморие</p>
Ексклузивно

Празни чадъри и по-малко резервации: Какво се случва по Южното Черноморие

Преди 3 дни
<p>"Хиляди ракети са в готовност, можем да ви унищожим": Тръмп с ново предупреждение към Иран</p>
Ексклузивно

"Хиляди ракети са в готовност, можем да ви унищожим": Тръмп с ново предупреждение към Иран

Преди 3 дни
Синът на Весела Лечева е загинал при инцидент в Гърция
Ексклузивно

Синът на Весела Лечева е загинал при инцидент в Гърция

Преди 3 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Пожар избухна във „Факултета“ в София

Пожар избухна във „Факултета“ в София

България Преди 7 минути

Пламна жилищна постройка

Полша прехвана руски самолет над Балтийско море

Полша прехвана руски самолет над Балтийско море

Свят Преди 37 минути

След това самолетът се е насочил към Русия

Полицията издирва мъж на 68 г., изчезнал на 25 юни

Полицията издирва мъж на 68 г., изчезнал на 25 юни

България Преди 1 час

В деня, в който за последно е бил забелязан в село Долна Рибница, е бил облечен с черни дънки, сиво яке и гумени обувки

На снимката е показан пожарникар в защитна екипировка, застанал сред огнена стихия. Силни пламъци обхващат растителността наоколо.

След пожара - хотели и вили? Защо има съмнения, че пожарът на хълма край залива Лямани може да е бил умишлен

Свят Преди 2 часа

Разследване на албанска медия поставя въпроси дали големият пожар край Химара е свързан с проект за изграждане на луксозен туристически комплекс

Епидемията от ебола излиза извън контрол в ДР Конго

Епидемията от ебола излиза извън контрол в ДР Конго

Свят Преди 2 часа

СЗО призова донорите да не изоставят страната в тази критична фаза на епидемията

Осъдиха брата на премиера на Испания

Осъдиха брата на премиера на Испания

Свят Преди 2 часа

Той заемал длъжност, създадена без никаква реална административна необходимост

<p>ЕК предупреди за траен спад на населението на България и ЕС</p>

Европейската комисия предупреди за траен спад на населението на България и ЕС

България Преди 2 часа

Населението в Европа ще намалее и застарее

На снимката е показан Кримският мост, който свързва Русия с Кримския полуостров. На преден план се вее руското национално знаме на фона на мостовата конструкция, която се простира над водите на Керченския проток.

Крим беше крепостта на Русия. Сега се превръща в уязвимо място

Свят Преди 3 часа

Това, което трябваше да бъде най-голямото постижение на Владимир Путин, се превърна във военен и личен проблем за руския лидер

Съдът реши: Бизнес на семейството на Благомир Коцев дължи над 380 хил. лв. за части от Морската градина

ВКС отсъди семейството на Благомир Коцев да заплати над 380 хил. лв. за ползване на държавни имоти

България Преди 3 часа

ВКС окончателно потвърди решение по дело срещу „Овърсийз-Хоризонт“ АД за използване на държавни терени край комплекс „Хоризонт“ във Варна без необходимото основание

Албанският външен министър Ферит Ходжа

Албания с исторически пробив по пътя към ЕС: Страната затваря първите преговорни глави

Свят Преди 3 часа

Тирана отчита „необикновена трансформация“ само за две години – от липса на отворени глави до финалната фаза на преговорите за членство

Това е втората подобна атака от бизон в „Йелоустоун“ в рамките на две седмици

Свиреп удар: Бизон нападна турист в „Йелоустоун“ и го изхвърли във въздуха

Свят Преди 3 часа

65-годишен мъж се размина на косъм от смъртта в САЩ. Камери запечатаха момента, в който огромен бизон го атакува и изхвърля на метри във въздуха заради твърде близко приближаване за снимка

Бившият кмет на Манчестър Анди Бърнaм

Анди Бърнам е на крачка от премиерския пост във Великобритания след оставката на Киър Стармър

Свят Преди 3 часа

Бившият кмет на Манчестър си осигури убедителна подкрепа от депутатите на Лейбъристката партия и се очаква до дни официално да оглави партията и правителството

Израелският премиер Бенямин Нетаняху

Турски съд издаде международна заповед за арест на Бенямин Нетаняху

Свят Преди 3 часа

Решението е свързано с блокирането на хуманитарната флотилия „Глобал Сумуд“ за Газа и обвинения в престъпления срещу човечеството

Цифровото евро ще бъде електронна форма на общата европейска валута, издавана от Европейската централна банка.

ЕЦБ започва тестове на цифровото евро без участието на БНБ

Парите ни Преди 3 часа

В пилотния проект влизат 36 доставчици на платежни услуги

Вътрешният министър Иван Демерджиев

Демерджиев заминава за САЩ, ще участва в международен форум за борбата с тероризма

България Преди 3 часа

Във Вашингтон вътрешният министър ще проведе и двустранни срещи, посветени на противодействието на трансграничната престъпност, прането на пари и корупцията

Илияна Йотова отличава с Почетния плакет на президента българските спортисти от Световното първенство за атлети със синдром на Даун

„Вие сте герои на България“: Илияна Йотова награди атлетите ни със синдром на Даун

България Преди 4 часа

Държавният глава Илияна Йотова отличи с почетен плакет българските спортисти от Световното първенство за атлети със синдром на Даун. Нашите състезатели завоюваха впечатляващите 27 медала, от които 12 златни, на шампионата в София

Всичко от днес

От мрежата

Най-популярните имена за кучета, вдъхновени от сериала „Бриджъртън“

dogsandcats.bg

10 най-популярни американски породи кучета (СНИМКИ)

dogsandcats.bg
1

Как да намалите размера на голям PDF файл за лесно споделяне

sinoptik.bg
1

8 пъти са нараснали щетите от горски пожари

sinoptik.bg

Коя е Анастасия Костромитина? Моделът, когото интернет сравни с футболиста Ерлинг Холанд

Edna.bg

40-те вече не са „средната възраст“: Добре дошли в най-силните години

Edna.bg

Ювентус иска футболиста, който взриви Мондиал 2026

Gong.bg

Любопитно: вижте кой превеждаше на новия треньор на Лудогорец

Gong.bg

Задържаха мъжа, причинил верижна катастрофа в София, карал с 3,59 промила алкохол в кръвта

Nova.bg

Кола и линейка се удариха на път Е79 край Враца (СНИМКИ)

Nova.bg