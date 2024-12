Сваленият президент на Южна Корея трябва да се яви на разпит, грози го арест

П рокуратурата на Южна Корея нареди днес на отстранения президент Юн Сук-йол да се яви на разпит до събота във връзка с неуспешния му опит за въвеждане на военно положение или срещу него ще бъде издадена заповед за арест, съобщи държавната новинарска агенция Йонхап, цитирана от Франс прес.

Отстраненият от длъжност президент отказва да се отзове на призовките на съда от неделя. Екип от следователи от полицията, агенцията за борба с корупцията и министерството на отбраната, което води второ разследване, поиска от Юн Сук-йол да отговори на въпросите им в писмен вид до утре, но искането им е било отхвърлено от офиса на отстранения лидер, отбелязва Йонхап.

South Korea’s impeached President Yoon Suk Yeol dodged requests by investigative agencies to appear for questioning over his short-lived martial law decree, as the Constitutional Court began its first meeting Monday on Yoon’s case. https://t.co/Y5DjIbo1oE