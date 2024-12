Лидерът на южнокорейската управляваща партия подаде оставка

Л идерът на южнокорейската управляваща партия Хан Донг-хун заяви, че подава оставка, предадоха Йонхап и Ройтерс.

Хан беше призовал за импийчмънт на президента Юн Сук-йол в четвъртък, преди гласуването в парламента в събота. Въпреки отзвука от редиците на управляващата партия, той заяви, че не съжалява за решението си.

Резултатите от съботното гласуване показаха, че 12 депутати от управляващите са нарушили партийната линия и са подкрепили импийчмънта, отбелязва Йонхап.

