10 убити и ранени при стрелба в Германия

Д есет души са убити и петима са ранени при стрелба в германския град Ханау в провинция Хесен, съобщи в. "Билд", цитиран от Ройтерс и ТАСС.

По данни на вестника неизвестни нападатели открили огън в два наргиле бара, а после на един от градските площади.

Unbelievable that Germany get so many terrorist attacks now there’s 8 people been shot dead in a shisha bar #terrorism #Germany #shooting pic.twitter.com/KXdzB7rXRF — Alan Fisher (@AlanFisherV2) February 19, 2020

Заподозреният за стрелбата е намерен мъртъв в дома си, друго тяло е намерено наблизо, съобщиха по-късно от местната полиция.

"В момента няма индикации, че е имало и други нападатели", заяви полицията в Туитър.

Името на заподозрения все още не е разкрито.

По-рано местната полиция уточни, че има и петима тежко ранени при стрелбата, а нападателите са се придвижвали с автомобил с тъмен цвят.

Breaking: BILD is reporting that 8 people are dead following a mass shooting in Hanau, Germany. Reports indicate that the shooting(s) took place in the vicinity of at least one hookah bar. pic.twitter.com/tWG7yiqtTU — PM Breaking News (@PMBreakingNews) February 19, 2020

Стрелецът е оставил писмо, в което е признал деянието си и е изразил крайнодесни възгледи.

Това съобщи днес в. "Билд", без да цитира източник, предаде Ройтерс.

Следователи са открили колата на извършителя, в която е имало боеприпаси и пълнители. Заподозреният е имал разрешително за лов и е германски гражданин, съобщават местни медии.

Кметът на Ханау заяви, че едва ли би могъл да си представи по-ужасна вечер от миналата, предаде ДПА.

"Бе ужасна вечер, която със сигурност ще ни ангажира съзнанието дълго време и ще ни остави тъжни спомени", каза Клаус Камински, цитиртан от в. "Билд".

Той не даде никакви подробности и не каза какви може да са мотивите за нападенията, извършени в центъра и в западен квартал на Ханау. /

Eight people are reported to have been killed following a drive-by shooting at two shisha bars in #Germany.

The incidents happened in the town of #Hanau, located 20 miles from #Frankfurt at around 11pm local time. https://t.co/rkQ6nk6zXcpic.twitter.com/LMO1JhZldY — Atlantide (@Atlantide4world) February 19, 2020

Ханау се намира само на 20 километра от Франкфурт на Майн – голям финансов център на ЕС, където се намира и едно от най-големите летища в континентална Европа.

